Familia Salyers are o poveste surprinzătoare, publicată recent de „The Washington Post”. Sunt două surori gemene identice care s-au căsătorit cu doi frați gemeni identici. Fiecare cuplu are câte un copil, născuți la câteva luni diferență. Sunt, deci, verișori, dar împărtășesc același bagaj genetic ca niște frați. Se numesc gemeni cuaternari. Și toți locuiesc sub același acoperiș, în Statele Unite.

Familia Salyers: două surori gemene, căsătorite cu doi frați gemeni Foto: Instagram Deschide galeria foto

„Situația este destul de ciudată, dar pentru noi pare foarte normală”, recunoaște Briana. În vârstă de 35 de ani, ea este căsătorită cu Jeremy Salyers (38 de ani) și au un fiu, pe nume Jax. Sora sa geamănă, Brittany, este căsătorită cu fratele geamăn al soțului surorii ei, Josh. Au și ei un fiu, Jett. Și toată familia locuiește împreună, într-o casă mare din Bedford County, Virginia.

O altă coincidență: ambele perechi de gemeni, și fetele, și băieții, provin din familii cu patru copii. Brittany și Briana sunt cele mai mici în familia lor, la fel și Josh și Jeremy. De remarcat că inițialele prenumelor fiecărei perechi de gemeni încep cu aceeași literă, B, respectiv J, dar și în cazul copiii lor.

O relație specială

Cele două cupluri s-au cunoscut în 2017. S-au văzut pentru prima dată la Festivalul „Zilele Gemenilor”, un eveniment organizat în Ohio, care se mândrește cu faptul că are „cea mai mare adunare anuală de gemeni din lume”.

Erau la o petrecere, organizată în cadrul festivalului. „Eu am fost atras de Briana, iar Josh a fost atras de Brittany”, povestește Jeremy Salyers. Au intrat în vorbă și au constatat că există o chimie între ei. Apoi au început să țină legătura pe rețelele sociale și la telefon.

La acea vreme, cei doi frați locuiau împreună în Tennessee. Veneau periodic în Virginia, la sute de kilometri depărtare, pentru a le vizita pe cele două surori, care și ele locuiau împreună.

Pe scurt, Briana și Jeremy s-au îndrăgostit, la fel și Brittany și Josh.

Cei doi frați le-au cerut în căsătorie în același timp pe cele două surori, iar ele au spus „Da” în același moment. Era 2 februarie 2018, iar data nu a fost întâmplătoare - consemna, în cifre, „formula” lor dublă: 02.02.

„Întotdeauna am știut că vrem să ne căsătorim cu gemene”, spune Jeremy. La fel a fost și în cazul surorilor. „Încă de când eram mici, visam să ne căsătorim cu frați gemeni”, mărturisește Briana. „Numai gemenii pot înțelege relația specială care există între noi”, adaugă Brittany.

Căsătoria cuaternară

Cele două cupluri s-au căsătorit în 2018 și s-au mutat în aceeași casă. „Facem totul împreună, așa că a locui împreună pare logic”, spune Jeremy.

Cele două surori lucrează împreună, sunt avocate. Și cei doi frați au aceeași afacere: sunt administratorii unei proprietăți unde se organizează nunți, printre altele.

Jett, fiul lui Brittany și al lui Josh, s-a născut la sfârșitul anului 2020. Jax, copilul Brianei și al lui Jeremy, s-a născut cu câteva luni mai târziu, în primăvara anului 2021. Cei doi copii sunt, așadar, verișori, dar au același bagaj genetic precum frații.

„Fiecare dintre copii împarte cu mătușa lui la fel de multe gene ca și cu mama lui. Sunt verișori, dar din punct de vedere genetic, sunt frați”, explică dr. Alexandra Burt, profesor la Departamentul de Psihologie de la Michigan State University.

Cum o astfel de poveste este, totuși, ieșită din comun, soții Salyers nu puteau sta departe de rețelele sociale, așa că împărtășesc pe Instagram o mulțime de fotografii și videoclipuri din viața lor comună. Au peste 227.000 de urmăritori.

Totuși, cele două cupluri nu sunt un caz izolat. Există chiar și un termen pentru căsătoriile gemenilor cu gemeni: căsătorie cuaternară. „The New York Times” publica un articol despre aceste căsătorii încă din 1972.

Editor : Luana Pavaluca