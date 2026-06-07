Tot mai multe mame din România spun că statutul de părinte le influențează parcursul profesional. Un sondaj realizat recent de eJobs arată că aproape o treime dintre respondente s-au simțit discriminate la locul de muncă din cauza faptului că sunt mame, iar patru din zece ascund problemele legate de copii de teama să nu fie considerate angajate-problemă.

Ionela este mama unui copil de un an și se gândește cu îngrijorare la perioada în care va trebui să se întoarcă la muncă.

„Va fi o schimbare, pentru că doi ani să stai acasă, să nu ai deloc contact cu ceilalți oameni și apoi, deodată, să reîncepi activitatea, cu siguranță apar dificultăți”, e de părere Ionela.

Un studiu realizat de o platformă de recrutări online arată că patru femei din zece își schimbă prioritățile profesionale atunci când devin mame. Își doresc, mai degrabă, un program flexibil sau chiar să lucreze de acasă.

„Nu toată lumea este dispusă să te ajute și programul, în general, nu este flexibil și atunci, da, cu siguranță o să fie dificultăți”, e convinsă Ionela.

Doar două femei din 10 spun că, atunci când au o urgență cu copilul, primesc sprijin din partea colegilor, iar un sfert simt că relația cu managerul devine mai tensionată, din cauza situațiilor neprevăzute. Patru din 10 preferă să nu povestească la muncă despre problemele pe care le au cu copiii.

„De obicei, când copilul se îmbolnăvește, de exemplu, mama este acolo lângă copil și atunci, dacă nu ai un colectiv, un șef care să fie înțelegător, este mult mai greu”, spune o altă mamă.

„Tot timpul presiunea este tot pe tine, să îți cauti sprijin și ajutor. Foarte puțin primești, să spunem așa, din jur”, e constatarea unei alte tinere mame.

Pentru a face față, unele femei renunță temporar la carieră.

„Ar fi fost greu să muncesc cu doi copii. Neavând ajutor, ar fi fost greu, da. Și atunci am preferat să pun cariera pe pauză și am ales să stau cu copiii și să muncească soțul”, povestește cineva.

„Trebuie să te gândești, când apare un copil în viața ta, că nu vei mai putea să profesezi”, spune altcineva.

„Preocupările sunt axate în special pe îngrijirea copilului, pe educație, și cele profesionale, atunci când se întorc la muncă, trec în mod firesc, cumva, pe planul doi. Cel puțin o perioadă, până când copilul crește mai mare”, explică sociologul Ciprian Iftimoaei.

Același studiu arată că o treime dintre femei se simt discriminate la muncă, deoarece încearcă să facă față și responsabilităților legate de copii.

„Am cunoscut la cabinet mame care s-au simțit discriminate la locul de muncă și mai degrabă într-o manieră mai subtilă, mai voalată, încât i s-au luat acele sarcini în a se implica în activități foarte complexe sau li s-au limitat posibilitățile de creștere, de evoluție”, spune psihologul Cristian Grigore.

O treime dintre angajatele care au copii cred că stabilitatea este mai importantă decât avansarea în carieră, iar jumătate dintre femei și-ar dori mai mult timp liber.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia