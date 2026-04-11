Sâmbăta Mare: Rugăciunea care îi pregătește pe credincioși pentru sărbătoarea Învierii Domnului

Sâmbăta Mare, ultima etapă a Săptămânii Patimilor, marchează pentru credincioși un moment de profundă reculegere și introspecție, situat între dramatismul Răstignirii și bucuria Învierii. Această zi este dedicată liniștii interioare și pregătirii spirituale, oferind prilejul de a consolida credința și de a întâmpina cum se cuvine cel mai important eveniment al religiei creștine. În acest context, rugăciunea capătă o semnificație centrală, exprimând atât așteptarea, cât și speranța care preced marea sărbătoare.

Această perioadă simbolizează un echilibru delicat între tăcere și nădejde, între suferința recentă și promisiunea unui nou început. Pentru credincioși, ziua este și o oportunitate de a-și regăsi liniștea interioară și de a se apropia, prin rugăciune și reflecție, de sensul profund al credinței.

Slujba din Sâmbăta Mare: „Trecerea de la moarte la viață”

În această zi se oficiază slujbe cu o semnificație aparte, care marchează coborârea lui Hristos la iad și biruința asupra morții. În biserici, atmosfera începe treptat să se schimbe: de la sobrietatea și întunericul zilelor precedente, spre lumina și bucuria care vor culmina în noaptea de Paște. Momentul central este reprezentat de slujba din noaptea de Înviere, când credincioșii participă la proclamarea biruinței vieții asupra morții. Până atunci, însă, Sâmbăta Mare rămâne un timp al liniștii, în care fiecare este invitat să reflecteze asupra propriei credințe.

Coborârea la iad a Mântuitorului își are fundamentul în mărturia Sfântului Apostol Petru, care arată în prima sa epistolă că Hristos, „omorât fiind cu trupul, dar viu făcut cu duhul”, S-a coborât și a propovăduit „duhurilor ținute în închisoare” (I Petru 3, 18-19). Cu alte cuvinte, în intervalul dintre moarte și Înviere, când trupul Său se afla în mormânt, Hristos a coborât cu sufletul Său îndumnezeit în lumea celor adormiți, eliberându-i pe cei ținuți sub stăpânirea răului și vestindu-le Evanghelia.

Această învățătură este consemnată și în tradiția creștină, fiind inclusă în articolul al V-lea din Simbolul Apostolic și din cel atanasian, dar și în mărturisirile de credință ale bisericii ortodoxe. În același timp, ea se regăsește în mod explicit în cultul liturgic. Astfel, în cadrul Sfintei Liturghii, preotul rostește în taină rugăciunea: „În mormânt cu Trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost, Hristoase, toate umplându-le, Cel ce ești necuprins”.

În tradiția ortodoxă, Sâmbăta Mare este strâns legată și de unul dintre cele mai cunoscute evenimente religioase: la Ierusalim, în timpul slujbei, are loc, potrivit credincioșilor, minunea coborârii Sfintei Lumini, considerată un semn al biruinței vieții asupra morții.

Rugăciunea din Sâmbăta Mare către Hristos: Pregătirea sufletului pentru lumină

„Doamne lisuse Hristoase, Judecătorul meu, cunosc că păcatele mele sunt fără de număr. De aceea, Te rog în această zi, în care de Iosif şi de Nicodim pus fiind în Mormânt, Te-ai pogorât în iad cu Sfântul şi Îndumnezeitul Tău suflet şi de acolo ai îndepărtat întunericul cu lumina Dumnezeirii Tale şi ai adus bucurie nespus de mare strămoşilor noştri, căci i-ai mântuit de sclavia cea cumplită şi i-ai suit în Rai. Îngroapă păcatele şi cugetele mele cele rele şi viclene, ca să piară din mintea mea şi să nu se mai lupte cu sufletul meu.

Luminează întunecatul iad al inimii mele, alungă întunericul păcatelor şi suie mintea mea la cer, ca sa mă bucur de Faţa Ta. Aşa, Doamne, primeşte umilita mea rugăciune ca o tămâie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei Tale Maici, care Te-a văzut pe Cruce pironit între doi tâlhari şi de durerile Tale cumplite i s-a rănit inima, care împreună cu ucenicii şi cu mironosiţele Te-au pus în mormânt, iar a treia zi Te-au văzut înviat din morţi şi la înălţarea Ta Te-a văzut suindu-Te de la pământ la cer, însoţit de Sfinţii Tăi Îngeri.

Îndură-Te, Doamne, şi de cei vii, şi de cei răposaţi, pentru rugăciunile Sfinţilor Tăi către care zic şi eu, nevrednicul: O, fericiţi slujitori ai lui Dumnezeu! Nu încetaţi a vă ruga Lui ziua şi noaptea pentru noi, nevrednicii, care pururea greşim cu atâtea nenumărate păcate! Mijlociţi pentru noi Darul şi ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu ştim a-l cere după cuviinţă.

Nu încetaţi a vă ruga, pentru ca prin rugăciunile voastre, păcătoşii să câştige iertare, săracii ajutor, întristaţii mângâiere, bolnavii sănătate, cei slabi la minte înţelepciune, cei tulburaţi linişte, cei asupriţi ocrotire şi toţi împreună Darul lui Dumnezeu, spre folosul cel sufletesc, în mărirea lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat, Căruia i se cuvine cinste şi închinăciune în veci. Amin.” (Sursa: Doxologia)

Editor : C.S.