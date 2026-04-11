Live TV

Sâmbăta Mare: Rugăciunea care îi pregătește pe credincioși pentru sărbătoarea Învierii Domnului

Data publicării:
Rugăciune Sâmbăta Mare.
Din articol
Sâmbăta Mare, ultima etapă a Săptămânii Patimilor, marchează pentru credincioși un moment de profundă reculegere și introspecție, situat între dramatismul Răstignirii și bucuria Învierii. Această zi este dedicată liniștii interioare și pregătirii spirituale, oferind prilejul de a consolida credința și de a întâmpina cum se cuvine cel mai important eveniment al religiei creștine. În acest context, rugăciunea capătă o semnificație centrală, exprimând atât așteptarea, cât și speranța care preced marea sărbătoare.

Această perioadă simbolizează un echilibru delicat între tăcere și nădejde, între suferința recentă și promisiunea unui nou început. Pentru credincioși, ziua este și o oportunitate de a-și regăsi liniștea interioară și de a se apropia, prin rugăciune și reflecție, de sensul profund al credinței.

Slujba din Sâmbăta Mare: „Trecerea de la moarte la viață”

În această zi se oficiază slujbe cu o semnificație aparte, care marchează coborârea lui Hristos la iad și biruința asupra morții. În biserici, atmosfera începe treptat să se schimbe: de la sobrietatea și întunericul zilelor precedente, spre lumina și bucuria care vor culmina în noaptea de Paște. Momentul central este reprezentat de slujba din noaptea de Înviere, când credincioșii participă la proclamarea biruinței vieții asupra morții. Până atunci, însă, Sâmbăta Mare rămâne un timp al liniștii, în care fiecare este invitat să reflecteze asupra propriei credințe.

Coborârea la iad a Mântuitorului își are fundamentul în mărturia Sfântului Apostol Petru, care arată în prima sa epistolă că Hristos, „omorât fiind cu trupul, dar viu făcut cu duhul”, S-a coborât și a propovăduit „duhurilor ținute în închisoare” (I Petru 3, 18-19). Cu alte cuvinte, în intervalul dintre moarte și Înviere, când trupul Său se afla în mormânt, Hristos a coborât cu sufletul Său îndumnezeit în lumea celor adormiți, eliberându-i pe cei ținuți sub stăpânirea răului și vestindu-le Evanghelia.

Această învățătură este consemnată și în tradiția creștină, fiind inclusă în articolul al V-lea din Simbolul Apostolic și din cel atanasian, dar și în mărturisirile de credință ale bisericii ortodoxe. În același timp, ea se regăsește în mod explicit în cultul liturgic. Astfel, în cadrul Sfintei Liturghii, preotul rostește în taină rugăciunea: „În mormânt cu Trupul, în iad cu sufletul, ca un Dumnezeu, în rai cu tâlharul și pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost, Hristoase, toate umplându-le, Cel ce ești necuprins”.

În tradiția ortodoxă, Sâmbăta Mare este strâns legată și de unul dintre cele mai cunoscute evenimente religioase: la Ierusalim, în timpul slujbei, are loc, potrivit credincioșilor, minunea coborârii Sfintei Lumini, considerată un semn al biruinței vieții asupra morții.

Rugăciunea din Sâmbăta Mare către Hristos: Pregătirea sufletului pentru lumină

„Doamne lisuse Hristoase, Judecătorul meu, cunosc că păcatele mele sunt fără de număr. De aceea, Te rog în această zi, în care de Iosif şi de Nicodim pus fiind în Mormânt, Te-ai pogorât în iad cu Sfântul şi Îndumnezeitul Tău suflet şi de acolo ai îndepărtat întunericul cu lumina Dumnezeirii Tale şi ai adus bucurie nespus de mare strămoşilor noştri, căci i-ai mântuit de sclavia cea cumplită şi i-ai suit în Rai. Îngroapă păcatele şi cugetele mele cele rele şi viclene, ca să piară din mintea mea şi să nu se mai lupte cu sufletul meu.

Luminează întunecatul iad al inimii mele, alungă întunericul păcatelor şi suie mintea mea la cer, ca sa mă bucur de Faţa Ta. Aşa, Doamne, primeşte umilita mea rugăciune ca o tămâie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei Tale Maici, care Te-a văzut pe Cruce pironit între doi tâlhari şi de durerile Tale cumplite i s-a rănit inima, care împreună cu ucenicii şi cu mironosiţele Te-au pus în mormânt, iar a treia zi Te-au văzut înviat din morţi şi la înălţarea Ta Te-a văzut suindu-Te de la pământ la cer, însoţit de Sfinţii Tăi Îngeri.

Îndură-Te, Doamne, şi de cei vii, şi de cei răposaţi, pentru rugăciunile Sfinţilor Tăi către care zic şi eu, nevrednicul: O, fericiţi slujitori ai lui Dumnezeu! Nu încetaţi a vă ruga Lui ziua şi noaptea pentru noi, nevrednicii, care pururea greşim cu atâtea nenumărate păcate! Mijlociţi pentru noi Darul şi ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu ştim a-l cere după cuviinţă.

Nu încetaţi a vă ruga, pentru ca prin rugăciunile voastre, păcătoşii să câştige iertare, săracii ajutor, întristaţii mângâiere, bolnavii sănătate, cei slabi la minte înţelepciune, cei tulburaţi linişte, cei asupriţi ocrotire şi toţi împreună Darul lui Dumnezeu, spre folosul cel sufletesc, în mărirea lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat, Căruia i se cuvine cinste şi închinăciune în veci. Amin.” (Sursa: Doxologia)

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Xi Jinping inspectează soldații
1
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
girofar al unei masini de politie
2
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers...
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
3
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze...
un submarin rusesc este urmarit de o nava britanica
4
„Preşedintelui Putin îi spun: «Vă vedem»”. Armata britanică anunţă că a urmărit trei...
Donald Trump.
5
Reacția premierului Groenlandei după ce Trump a numit insula „o bucată imensă de gheață...
FOTO Apariție total neașteptată la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Nu l-a recunoscut mai nimeni
Digi Sport
FOTO Apariție total neașteptată la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Nu l-a recunoscut mai nimeni
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ce semnifică Lumina Sfântă. Inquam Foto Cornel Putan
Ce semnifică Lumina Sfântă din noaptea de Înviere. Ce trebuie să știe credincioșii dacă se stinge lumânarea în drum spre casă
Sâmbăta Mare 2026. Foto Getty Images
Sâmbăta Mare 2026: Cea mai importantă zi înainte de Paște. Ce obicei trebuie să respecte românii în noaptea de Înviere
Slujba de Înviere. Inquam foto George Calin
Slujba de Înviere 2026: La ce oră începe și când pot lua credincioșii lumina sfântă
Coborârea la iad a Mântuitorului. Inquam foto/Casian Mitu
Coborârea la iad a Mântuitorului: Ce semnifică Sâmbăta Mare, marcată cu cruce roșie, înainte de Înviere
masa de paste
Consultant financiar, despre costurile de Paște: „Bugetul pentru o familie ajunge la 800-1.000 de lei. După sărbători vedem impactul”
Recomandările redacţiei
Peter Magyar's Tisza party/ 1848 commemoration, Budapest, Hungary
Péter Magyar, „omul dificil” care îl provoacă pe Viktor Orbán în...
NASA Artemis Moonshot
„O misiune perfect îndeplinită”. Capsula Orion a misiunii Artemis II...
Military strategist drawing a red line from Iran to Oman on a map
Eugen Rădulescu: „Mă întreb cum naiba nu a prevăzut nimeni închiderea...
The ammunition lies against the background of the EU flag, emphasising the theme of military supplies and NATO
SUA cer mai mult de la NATO, dar trimit semnale mixte. Ce înseamnă...
Ultimele știri
Cum ne cresc prețurile la vacanțe, alimente și haine – în ciuda armistițiului. Efectele războiului din Orientul Mijlociu
Rezultate LOTO - Sâmbătă, 11 aprilie 2026: Tragerile speciale duble ale Sărbătorilor de Paști, cu premii suplimentate
Trump: „Strâmtoarea Ormuz va fi deschisă destul de curând”. Marea Britanie găzduiește o nouă reuniune privind deblocarea traficului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gianluca Vacchi, pictorial de senzație alături de partenera lui mai tânără cu 27 de ani decât el. Imaginile...
Cancan
România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în noaptea de Înviere
Fanatik.ro
Ar fi fost lovitura fotbalului românesc. Motivul ireal pentru care Cornel Dinu n-a mai ajuns la Rapid
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ce se întâmplă, de fapt, cu marele Cornel Dinu. Acum 8 luni spunea „îmi aștept sfârșitul”
Adevărul
Paștele 2026, la extreme: de la coșuri pline în supermarket la „puneți-mi hamsii de 1 leu” în piețe...
Playtech
Regulă nouă la bloc. Ce trebuie să declari în 10 zile şi cine stabileşte câte persoane locuiesc într-un...
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Selecționerul României a fost ales
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
David Duchovny, cum nimeni nu l-a mai văzut. Cu perucă blondă și ruj roșu aprins, îmbrăcat în haine de...
Adevarul
Viețuitoarele cu cea mai dureroasă înțepătură din lume: „Senzație de deces iminent. Unii au implorat medicii...
Newsweek
Pensie de numai 1.500 lei pentru 30 ani munciți. De ce 1.900.000 pensionari primesc pensii atât de mici?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...