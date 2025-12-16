Live TV

Video Sărbători cu liste lungi de cadouri. Cum explică psihologii dorința părinților de a cumpăra multe daruri pentru copii: „Nu e iubire”

Psihologii spun că darurile simbolice sunt cele mai potrivite. Credit foto: Guliver/Getty Images

Bucuria de a dărui se poate transforma ușor într-o povară în perioada Sărbătorilor, mai ales când listele de cadouri devin tot mai lungi. Pentru mulți copii, dorințele includ gadget-uri scumpe sau haine de firmă, iar părinții ajung să cheltuiască peste măsură. Psihologii atrag atenția că, în multe cazuri, adulții încearcă prin astfel de daruri să compenseze fie lipsa timpului petrecut cu copiii, fie un stil de educație prea strict. „Nu este iubire”, e de părere Cristian Grigore, psiholog în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola din Iași.

„Mi-aș dori o figurină mică de metal”, spune Albert.

Albert are doar 5 ani, iar așteptările lui când vine vorba despre cadoul de Crăciun nu implică, deocamdată, mari cheltuieli pentru părinți.

„Să oprească timpul, să nu mai îmbătrânim. Asta este ce mi-a zis el că e cel mai frumos cadou”, spune Camelia Zaharia, mama lui Albert.

Pe măsură ce copiii cresc, însă, așteptările lor pentru perioada de Crăciun pun la grea încercare bugetul părinților.

„Întâlnesc tot mai mulți părinți care fac cadouri foarte scumpe. Din punctul meu de vedere, în spatele acestei decizii nu este iubirea, ci mai degrabă sentimentele de vinovăție. Sunt părinți care trăiesc multă remușcare și regrete prin prisma faptului că au petrecut puțin timp cu al lor copil în acel an”, e de părere Cristian Grigore, psiholog în cadrul Institutului de Psihiatrie Socola din Iași.

Părinții recunosc că fac eforturi financiare în această perioadă, iar copiii nu ezită să își încerce norocul cerând cadouri costisitoare.

„Am primit cadou de Crăciun o consolă pe care mi-am dorit-o foarte mult”, spune un tânăr.

„Un telefon performant, probabil și bijuterii”, și-ar dori o adolescentă.

„Trotinete electrice, pentru jocuri video, ceea ce vor copiii din ziua de azi cel mai mult”, spune un alt tânăr care, întrebat dacă primește, de obicei, ceea ce își dorește, răspunde: „Da, merit!”

„Telefoane, laptopuri. Bugetul îl fac ei și, în funcție de cum reușim, ne lăsăm pe noi și le cumpărăm lor”, recunoaște un părinte.

Psihologii spun că darurile simbolice sunt cele mai potrivite.

„Acei copii care insistă foarte mult să primească cadouri scumpe, când vor deveni adulți vor avea o calitate a relațiilor mai scăzută, o situație financiară mai scăzută și o instabilitate a locului de muncă”, e de părere psihologul Cristian Grigore.

Specialiștii spun că cel mai potrivit cadou pentru copii este timpul petrecut împreună și capacitatea de a-i învăța că valoarea lor nu stă în lucruri materiale.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

