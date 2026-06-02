Video Val de divorțuri în România: 7 din 10 căsnicii nu rezistă. Specialiștii explică fenomenul

Acte necesare pentru cununia civilă. Cu cât timp înainte de căsătorie se depun documentele.
Tot mai puțini români ajung în fața ofițerului de stare civilă și tot mai multe cupluri aleg să pună punct relației. Cele mai recente date statistice arată o scădere a numărului de căsătorii și o creștere a divorțurilor. În unele județe, diferența dintre cele două se reduce îngrijorător. De exemplu, în județul Cluj, doar în luna martie, au fost înregistrate 130 de căsătorii și 72 de divorțuri.

Cele mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică arată că în luna martie au fost înregistrate puțin peste 3.100 de căsătorii și peste 2.200 de divorțuri în România. Raportat la aceste cifre, la fiecare zece căsătorii au existat aproximativ șapte divorțuri.

În județul Cluj, situația este și mai pronunțată. În martie au fost înregistrate 130 de căsătorii și 72 de divorțuri, ceea ce înseamnă că a existat aproximativ un divorț la fiecare două căsătorii. Comparativ cu anii precedenți, evoluția este semnificativă. În martie 2025 au fost consemnate 188 de căsătorii și 50 de divorțuri, iar în martie 2024 numărul căsătoriilor a fost de 250, în timp ce divorțurile s-au situat la 46.

Datele evidențiază o schimbare importantă a dinamicii familiale în ultimii doi ani. În timp ce numărul căsătoriilor s-a redus constant, divorțurile au urmat o tendință ascendentă. Astfel, diferența dintre cele două fenomene s-a diminuat considerabil, iar raportul dintre căsătorii și divorțuri a devenit tot mai dezechilibrat.

Statisticile Institutului Național de Statistică includ atât divorțurile pronunțate de instanțele de judecată, cât și pe cele finalizate la notar sau la oficiile de stare civilă. Prin urmare, datele oferă o imagine completă asupra numărului de cupluri care au decis să își încheie oficial relația.

Specialiștii apreciază că aceste evoluții reflectă transformările sociale din ultimii ani. Tot mai multe cupluri aleg să amâne căsătoria sau renunță complet la acest pas, în timp ce separarea este percepută din ce în ce mai des ca o soluție acceptată în cazul relațiilor care nu mai funcționează. Schimbările de mentalitate, independența financiară mai mare a partenerilor și modificarea priorităților personale sunt printre factorii care contribuie la această tendință.

Editor : C.A.

