Ziua Internațională a Familiei, celebrată pe 15 mai în România: Cum a luat naștere conceptul și ce rol are în societatea modernă

Ziua Internațională a Familiei este celebrată anual pe 15 mai și a fost instituită oficial de Organizația Națiunilor Unite prin Rezoluția 47/237 din 20 septembrie 1993. Evenimentul a fost creat pentru a evidenția rolul esențial al relațiilor familiale ca fundament al societății și pentru a atrage atenția asupra provocărilor cu care se confruntă părinții și copiii la nivel global, precum echilibrul dintre viața profesională și cea personală, educația celor mici și menținerea coeziunii sociale.

Ziua Internațională a Familiei nu reprezintă doar o simplă dată în calendar, ci un reper simbolic care reafirmă rolul esențial al legăturilor familiale în viața fiecărui individ și în echilibrul societății.

Cum a apărut Ziua Internațională a Familiei și ce semnificație are

Originea Zilei Internațională a Familiei este strâns legată de preocupările Organizația Națiunilor Unite privind evoluția structurilor familiale și rolul acestora în societatea contemporană. Începând cu anii 1980, ONU a analizat impactul schimbărilor sociale, economice și demografice asupra vieții de familie, într-un context marcat de urbanizare accelerată, migrație, creșterea mobilității profesionale și transformarea modelelor tradiționale de conviețuire.

Pe fondul acestor schimbări, în 1989, Adunarea Generală a ONU a introdus tema familiei pe agenda internațională, recunoscând necesitatea unor politici publice care să sprijine stabilitatea și funcționarea acestui nucleu social esențial. Demersul a fost consolidat câțiva ani mai târziu, când, prin Rezoluția 47/237 din 20 septembrie 1993, a fost stabilită oficial data de 15 mai ca Ziua Internațională a Familiei.

Instituirea acestei zile a avut ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare asupra importanței relațiilor familiale în dezvoltarea individului și în menținerea coeziunii sociale. ONU a încurajat statele membre să adopte măsuri care susțin echilibrul dintre viața profesională și cea personală, protecția copiilor, accesul la educație și incluziunea socială a tuturor tipurilor de familii.

Importanța familiei în dezvoltarea individului și în societatea actuală

Familia rămâne primul mediu în care individul se formează, atât din punct de vedere emoțional, cât și social. În cadrul acesteia sunt construite primele repere de comportament, valori și modele de relaționare, care influențează felul în care o persoană interacționează cu cei din jur de-a lungul vieții.

Relațiile dintre membrii unei familii contribuie direct la dezvoltarea încrederii în sine și la menținerea echilibrului emoțional. Susținerea oferită de părinți, frați sau alte persoane apropiate ajută la depășirea momentelor dificile și la formarea unui sentiment de siguranță, esențial în procesul de maturizare.

În societatea actuală, rolul familiei a devenit tot mai complex, pe fondul schimbărilor accelerate din ultimii ani. Ritmul de viață, presiunea profesională și mobilitatea crescută au influențat relațiile dintre membrii acesteia, însă nevoia de apropiere, stabilitate și sprijin reciproc a rămas constantă.

Cum este celebrată Ziua Internațională a Familiei

De-a lungul timpului, data de 15 mai a devenit un reper internațional, marcat anual prin campanii, dezbateri și evenimente dedicate, fiecare ediție abordând teme actuale legate de provocările cu care se confruntă părinții și copiii în societatea modernă. Această zi nu are doar un caracter simbolic, ci reprezintă și un prilej de reflecție asupra politicilor sociale și a modului în care acestea influențează viața de zi cu zi a oamenilor din întreaga lume.

Editor : M.C.