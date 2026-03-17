Foie gras cultivat în laborator și ciocolată imprimată 3D. Ce alternative alimentare ar putea apărea pe rafturile magazinelor

Foie gras cultivat în laborator, ciocolata imprimată 3D sau insectele comestibile s-ar putea regăsi în viitor pe rafturile magazinelor din Marea Britanie, pe măsură ce tehnologiile alimentare evoluează. Autoritățile britanice analizează deja siguranța unor produse obținute prin metode noi, precum carnea cultivată din celule animale, care ar putea oferi alternative pentru alimente considerate controversate sau dificil de produs în mod tradițional. Potrivit experților, astfel de produse ar putea deveni tot mai comune în următorii 10–15 ani, pe măsură ce costurile de producție scad și evaluările privind siguranța alimentară sunt finalizate.

Potrivit Food Standards Agency (FSA), instituția responsabilă cu siguranța alimentelor în Regatul Unit, sunt în curs evaluări pentru mai multe produse obținute prin tehnologii noi, inclusiv carne cultivată din celule animale.

Foie gras, o delicatesă a bucătăriei franceze, este preparat din ficat de rață sau gâscă după ce păsările sunt hrănite forțat. Această practică este interzisă în Marea Britanie, însă produsul poate fi importat. În acest context, experții spun că produsele cultivate din celule ar putea oferi o alternativă pentru alimente considerate neetice din cauza modului în care sunt produse, scrie The Telegraph.

„Avem două cereri – una pentru rață cultivată din celule și una pentru pui cultivat din celule – care sunt în prezent evaluate din punct de vedere al riscurilor”, a declarat dr. Joshua Ravenhill, coordonatorul programului pentru produse cultivate din celule din cadrul FSA.

Potrivit acestuia, specialiștii analizează mai întâi riscurile științifice asociate produselor, iar ulterior sunt evaluate aspecte precum etichetarea și este organizată o consultare publică. În final, autoritatea face o recomandare către guvern privind aprobarea sau respingerea produsului.

Carne crescută în laborator, fără sacrificarea animalelor

Carnea cultivată din celule, cunoscută și drept carne crescută în laborator, este produsă prin dezvoltarea celulelor animale într-un mediu controlat. Astfel, nu mai este necesară creșterea sau sacrificarea animalelor.

Tehnologia elimină și o parte dintre riscurile asociate fermelor tradiționale, cum ar fi contaminarea bacteriană cu E. coli sau salmonella, dar și utilizarea antibioticelor în creșterea animalelor.

Celulele folosite sunt identice cu cele din carnea convențională, însă sunt cultivate într-o soluție specială care le permite să dezvolte mușchi, grăsime și alte țesuturi, responsabile pentru textura și gustul cărnii.

Produse din carne cultivată sunt deja disponibile în țări precum Singapore, Statele Unite, Israel și Australia, iar specialiștii estimează că acestea ar putea deveni mai răspândite pe măsură ce costurile de producție vor scădea.

Ciocolata imprimată 3D și alte tehnologii alimentare

Pe lista inovațiilor analizate de experți se află și alimentele imprimate 3D, realizate strat cu strat, precum anumite tipuri de ciocolată. Totuși, autoritățile britanice avertizează că astfel de produse nu vor ajunge pe scară largă pe piață în următorii cinci până la zece ani și vor fi probabil costisitoare.

În schimb, aceste tehnologii ar putea permite crearea unor diete personalizate, de exemplu pentru persoanele care au dificultăți de înghițire din motive medicale.

Pe termen mai lung, experții spun că Marea Britanie ar putea utiliza tehnologii care transformă plantele în mici „fabrici biologice” capabile să producă ingrediente alimentare specifice sau procese de fermentație a gazelor, prin care microorganismele transformă dioxidul de carbon captat în proteine utilizate în alimentație.

Ce alternative alimentare ar putea apărea pe rafturile magazinelor

Un raport realizat de Food Standards Agency și Food Standards Scotland arată că noile tehnologii alimentare ar putea transforma dieta britanicilor în următorii 10–15 ani, potrivit The Independent.

Printre inovațiile analizate se numără carnea și foie gras cultivate în laborator, insectele comestibile și agricultura verticală, unele dintre aceste produse fiind deja evaluate din punct de vedere al siguranței.

Autoritățile spun că evaluările sunt foarte riguroase și includ analiza potențialului alergenic, a toxicologiei, a contaminării microbiene și a riscurilor pentru sănătate pe termen scurt și lung.

„Tehnologiile emergente schimbă modul în care alimentele sunt produse și obținute”, a declarat dr. Thomas Vincent, director adjunct pentru inovație în cadrul FSA.

„Sistemul alimentar evoluează constant, iar noi trebuie să ținem pasul cu industria pentru a ne asigura că noile produse sunt sigure pentru consumatori”, a adăugat el.

