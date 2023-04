În Europa există o localitate în care toți cei 6.000 de oameni își au domiciliul pe aceeași stradă lungă de 9 kilometri.

Numit „Mica Toscana” datorită aspectului său neobișnuit, Sułoszowa este un sat din sudul Poloniei, aflat la aproximativ 29 km nord-vest de Cracovia, în care toată suflarea este grupată de-a lungul unei singure străzi.

Sułoszowa, satul din sudul Poloniei în care toți oamenii locuiesc pe aceeași stradă FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Potrivit autorităților poloneze, în 2017, satul avea o populație de 5.819. Toți locuitorii și-au ridicat casele unii lângă alții, iar în spate au fâșii lungi de teren unde și-au amenajat grădini.

După ce o fotografie cu satul văzut de sus a devenit virală pe Twitter la începutul acestei luni, o parte din locuitori au explicat cum este să trăiești în Sułoszowa:

„Nu aș schimba acest loc cu nimic altceva. Are farmecul lui. Fiecare casă are câte o fâșie de teren și fotografiile arată frumos. Unul are cereale, celălalt are rapiță, iar al treilea are altceva. De sus, culorile de văd frumos”.

