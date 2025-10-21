Hotelurile japoneze le vor oferi, în curând, oaspeților o noutate neobișnuită: mașini de spălat pentru oameni.

Compania Science Corporation a dezvăluit mașina de spălat oameni la Expo 2025 din Osaka. Dispozitivul combină îmbăierea cu relaxarea, oaspeții stând într-o cabină futuristă care îi va spăla din cap până în picioare.

Pe un ecran sunt proiectate scene liniștitoare, precum peisaje marine sau apusuri de soare, acompaniate de muzică relaxantă. Cabina este umplută parțial cu apă cu săpun, creând o baie fără a fi necesară frecarea corpului. După baia relaxantă, apa se scurge, iar jeturile îi clătesc pe oaspeți, îndepărtând perfect spuma.

Mașinile de spălat oameni ale companiei Science Corporation urmează să apară în Japonia, după ce firma care a creat inițial un model unic pentru expoziții a fost copleșită de comenzi din partea hotelierilor. Sursă foto: JLPPA / Bestimage / Profimedia Deschide galeria foto

Un senzor montat pe tavan măsoară ritmul cardiac și monitorizează starea fizică și mentală a utilizatorului în timpul băii. Dispozitivul este conceput pentru a oferi o nouă experiență de curățare a corpului.

Science Corporation a declarat că plănuiește să instaleze primele modele în hotelurile japoneze. Proiectul a atras multă atenție din partea publicului și a experților datorită conceptului său futurist.

Editor : B. G.