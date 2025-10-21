Live TV

Galerie Foto Mașina de spălat pentru oameni, noua invenție japoneză. Cum funcționează și unde le veți putea găsi

Data actualizării: Data publicării:
Hotelurile japoneze le vor oferi, în curând, oaspeților o noutate neobișnuită: mașini de spălat pentru oameni
Hotelurile japoneze le vor oferi, în curând, oaspeților o noutate neobișnuită: mașini de spălat pentru oameni

Hotelurile japoneze le vor oferi, în curând, oaspeților o noutate neobișnuită: mașini de spălat pentru oameni.

Compania Science Corporation a dezvăluit mașina de spălat oameni la Expo 2025 din Osaka. Dispozitivul combină îmbăierea cu relaxarea, oaspeții stând într-o cabină futuristă care îi va spăla din cap până în picioare.

Pe un ecran sunt proiectate scene liniștitoare, precum peisaje marine sau apusuri de soare, acompaniate de muzică relaxantă. Cabina este umplută parțial cu apă cu săpun, creând o baie fără a fi necesară frecarea corpului. După baia relaxantă, apa se scurge, iar jeturile îi clătesc pe oaspeți, îndepărtând perfect spuma.

Mașinile de spălat oameni ale companiei Science Corporation urmează să apară în Japonia, după ce firma care a creat inițial un model unic pentru expoziții a fost copleșită de comenzi din partea hotelierilor. Sursă foto: JLPPA / Bestimage / Profimedia
Mașinile de spălat oameni ale companiei Science Corporation urmează să apară în Japonia, după ce firma care a creat inițial un model unic pentru expoziții a fost copleșită de comenzi din partea hotelierilor. Sursă foto: JLPPA / Bestimage / Profimedia
Deschide galeria foto

Mașinile de spălat oameni ale companiei Science Corporation urmează să apară în Japonia, după ce firma care a creat inițial un model unic pentru expoziții a fost copleșită de comenzi din partea hotelierilor. Sursă foto: JLPPA / Bestimage / Profimedia | Poza 1 din 6
Mașinile de spălat oameni ale companiei Science Corporation urmează să apară în Japonia, după ce firma care a creat inițial un model unic pentru expoziții a fost copleșită de comenzi din partea hotelierilor. Sursă foto: JLPPA / Bestimage / Profimedia
Mașinile de spălat oameni ale companiei Science Corporation urmează să apară în Japonia, după ce firma care a creat inițial un model unic pentru expoziții a fost copleșită de comenzi din partea hotelierilor. Sursă foto: JLPPA / Bestimage / Profimedia | Poza 2 din 6
Mașinile de spălat oameni ale companiei Science Corporation urmează să apară în Japonia, după ce firma care a creat inițial un model unic pentru expoziții a fost copleșită de comenzi din partea hotelierilor. Sursă foto: JLPPA / Bestimage / Profimedia
Japonia dezvăluie o bizară „mașină de spălat oameni” care te curăță, clătește și te relaxează automat Sursă foto: INSTAR Images / Profimedia | Poza 3 din 6
Japonia dezvăluie o bizară „mașină de spălat oameni” care te curăță, clătește și te relaxează automat Sursă foto: INSTAR Images / Profimedia
Japonia dezvăluie o bizară „mașină de spălat oameni” care te curăță, clătește și te relaxează automat Sursă foto: INSTAR Images / Profimedia | Poza 4 din 6
Japonia dezvăluie o bizară „mașină de spălat oameni” care te curăță, clătește și te relaxează automat Sursă foto: INSTAR Images / Profimedia
Japonia dezvăluie o bizară „mașină de spălat oameni” care te curăță, clătește și te relaxează automat Sursă foto: INSTAR Images / Profimedia | Poza 5 din 6
Japonia dezvăluie o bizară „mașină de spălat oameni” care te curăță, clătește și te relaxează automat Sursă foto: INSTAR Images / Profimedia
Japonia dezvăluie o bizară „mașină de spălat oameni” care te curăță, clătește și te relaxează automat. Credit: Science Co./INSTARimages | Poza 6 din 6
Japonia dezvăluie o bizară „mașină de spălat oameni” care te curăță, clătește și te relaxează automat. Credit: Science Co./INSTARimages
,

Un senzor montat pe tavan măsoară ritmul cardiac și monitorizează starea fizică și mentală a utilizatorului în timpul băii. Dispozitivul este conceput pentru a oferi o nouă experiență de curățare a corpului.

Science Corporation a declarat că plănuiește să instaleze primele modele în hotelurile japoneze. Proiectul a atras multă atenție din partea publicului și a experților datorită conceptului său futurist.

Editor : B. G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
JD Vance
1
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
Hacker
2
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
intrarea in sala CCR
3
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
4
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
Explozie în Rahova.
5
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Digi Sport
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
Scandal în Coaliție, pe tema pensiilor magistraților. Liderii PSD au...
florentina ionita radu 3
Nicușor Dan a trecut-o în rezervă pe șefa Spitalului Militar Central...
BUCURESTI - CONGRES PPE - 6 MAR 2024
Emil Boc critică decizia CCR pe legile pensiilor speciale: „E o...
Sediul primăriei Capitalei fotografiat pe 22 august 2022.
Alegeri în București, pe 7 decembrie. PSD a cerut anexă prin care PNL...
Ultimele știri
Circulaţia trenurilor CFR Călători a fost reluată, după ce s-a ajuns la un acord privind plata datoriilor
Magistrații suspendă protestul, după ce Curtea Constituțională a respins proiectul legat de pensiile speciale. Au pus, însă, o condiție
Fii salvator. Prim ajutor în caz de hipoglicemie severă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Stack of contraceptive pill strip with a taking guide marks.
Premieră privind drepturile reproductive ale femeilor. Japonia aprobă vânzarea fără rețetă a pilulei „de a doua zi”
turisti, Asakusa, Tokyo, Japonia
Japonia vrea să mărească taxele de viză pentru turiștii străini, considerate prea mici față de SUA și Europa
U.S President Trump Press Conference with Indian Prime Minister Modi
Trump se laudă că a convins India să nu mai cumpere petrol rusesc. „E un proces care durează, dar se va termina curând”
Mașină electrică
Mașini electrice fără baterii litiu-ion. Japonezii au făcut un progres remarcabil: „Aceste proprietăți erau imposibil de atins”
Tineri Japonia
Număr record de bebeluși cu părinți străini înregistrat în Japonia, în plin scandal politic privind imigrația
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă...
Fanatik.ro
Câți proprietari și-au primit deja despăgubirile după tragedia din Rahova. ”Cel puțin șapte apartamente sunt...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Uluitor! Cum a ratat Steaua transferul unui internațional român: „Securitatea asculta telefoanele și s-a...
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
Noul drum expres care va lega vestul României de Ungaria: câți kilometri va avea și când va fi construit
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și...
Pro FM
Apple, fiica solistului Coldplay, criticată după prima apariție ca artistă: „Nepotismul a ucis arta, nu a...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
Ce au muncit pensionarii care vor primi o creștere cu 50% a punctajelor la pensie? Instanța a decis
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Paula Seling, recuperare dificilă după accidentul cu trotineta: „O să mai dureze. Mi-am rupt clavicula”