"Medicii au spus că nu voi merge și nu voi vorbi niciodată". Povestea tinerei care a sfidat orice așteptare și a ajuns pe coperta Vogue

Când Ellie Goldstein s-a născut în decembrie 2001, medicii le-au spus părinților că ea nu va putea niciodată să meargă sau să vorbească din cauza sindromului Down. S-a dovedit că s-au înșelat. Ellie a ajuns model și a apărut pe coperta Vogue, scrie BBC care relatează inedita ei poveste.

Acum, în vârstă de 22 de ani, Ellie Goldstein și-a cumpărat propria casă în Essex și a publicat recent o autobiografie, numită Against All Odds, în care ea și mama ei povestesc cum au sfidat orice așteptări încă din ziua nașterii fetei.

"Când s-a născut Ellie, am fost șocați să aflăm că avea sindromul Down. Medicii au spus că nu va merge și nu va vorbi niciodată. O asistentă a sugerat că dacă dorim o putem abandona la spital. Ni s-a spus că Ellie avea nevoie de o operație pe inimă. Când a împlinit cinci luni, a suferit o intervenție pe inimă care a durat 10 ore. A stat 10 zile la terapie intensivă și încă o săptămână în unitatea de dependență ridicată.

După trei săptămâni, am reușit să o ducem acasă. Am decis împreună cu soțul meu să ne dedicăm cu totul ei și să nu ne lăsăm influențați de faptul că are sindromul Down.

În ciuda a ceea ce au spus medicii, ea a putut merge până la 18 luni, până la trei ani a început să vorbească și până să înceapă școala a învățat să citească. Ellie a rămas în învățământul clasic până la examene, când am mutat-o ​​la o școală de specialitate.

Când era adolescentă, am decis să-i spunem lui Ellie că are sindromul Down. Ne-am temut de reacția ei și i-am arătat o carte specială. Mi-a fost teamă că și-ar pierde încrederea în ea, dar nu a fost așa. Într-o zi, un prieten mi-a povestit despre o nouă agenție de talente numită Zebedee, care dorea să lucreze cu persoane cu dizabilități, așa că am înscris-o și pe Ellie. La scurt timp, Ellie a fost aleasă să joace în reclama de Crăciun în 2018. Cariera ei a prins aripi din acel moment. Ellie mă surprinde mereu, iubește aparatul foto și să primească atenție, văd cât de mult îi place asta.

Ellie și-a cumpărat recent propria casă cu veniturile din modelling, dar nu știm dacă va putea trăi vreodată singură. Deocamdată locuim împreună, dar încercăm să o încurajăm să fie mai independentă. Trebuie să o pregătim pentru vremea când nu vom mai fi.

Sper că atitudinea oamenilor față de persoanele cu sindromul Down s-a schimbat de când s-a născut Ellie, dar încă e multă ignoranță. Adesea, pe stradă, oamenii îmi pun întrebări despre Ellie și nu i se adresează. Ei nu-și dau seama că poate vorbi și ce personalitate puternică are", a povestit mama ei.

"Medicii au spus că nu voi vorbi, dar acum nu mă opresc niciodată din vorbit!"

"Întotdeauna mi-am dorit să fiu model, dar nu am văzut pe nimeni care să semene cu mine pe coperțile revistelor, așa că nu eram sigură dacă aș putea face asta, dar acum îmi trăiesc visul.

Nu am crezut că voi fi celebră într-o zi, dar îmi place foarte mult să port rochii frumoase. Am participat la London Fashion Week anul acesta, a fost genial.

Privind înapoi la anul care se încheie, pot spune că au fost atât de multe lucruri bune, dar cel mai bun lucru a fost probabil când a fost publicată cartea mea. Eram atât de mândră. M-am gândit: „Wow, este propria mea carte, chiar o pot citi.”

Anul acesta am filmat și pentru un documentar Channel 4, care va fi difuzat la TV anul viitor, abia aștept să-l văd.

Sunt în ultimul an de facultatea de arte și îmi doresc foarte mult să continui să fiu model, iar apoi mi-ar plăcea actoria. Sunt foarte încrezătoare că voi reuși.

Când am făcut fotografia pentru Vogue, nu știam dacă avea să fie pe copertă. Eram la facultate când am aflat, alături de profesorii mei preferați, am început să plâng. Prietenii mei mi-au spus „te iubim”, "suntem mândri de tine", „bravo”.

Prima păpușă Barbie cu sindrom Down a apărut la începutul acestui an și mi-au cerut să fac o ședință foto. M-am simțit onorată și mândră. Când am văzut păpușa, m-am gândit „Doamne, îmi place”. A fost grozav să văd o păpușă care seamănă cu mine.

Tocmai mi-am cumpărat o casă nouă și abia aștept Crăciunul. Îmi place să petrec timp cu nepotul meu care are doi ani și să deschid o mulțime de cadouri. Îmi place să fiu mătușă și să îmi îmbrățișez nepotul.

Medicii au spus că nu voi vorbi, dar acum nu mă opresc niciodată din vorbit!

Într-o zi vreau să fiu model la New York și să merg pe un covor roșu.

Nu renunța niciodată la speranțele și visele tale, fii cine ești și fii mereu fericit", a fost mesajul tinerei.

Editor : G.M.