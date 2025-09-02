Live TV

Cine este noua șefă a revistei Vogue: Chloe Malle este succesoarea celebrei Anna Wintour la conducerea publicației americane de modă

profimedia-0299675020
Chloe Malle este noul redactor-șef al revistei americane Vogue. Sursa: Profimedia

Revista americană Vogue a numit-o pe Chloe Malle în funcția de redactor-șef, înlocuind-o astfel în funcție pe Anna Wintour, care se retrage după aproape patru decenii la șefia prestigioasei publicații, a anunțat Reuters. Malle, în vârstă de 39 de ani, lucrează de peste un deceniu la Vogue, ocupând funcția de redactor al Vogue.com și co-prezentator al podcastului „The Run-Through”.

Fiica actriței Candice Bergen și a regizorului Louis Malle, Chloe s-a alăturat revistei cu normă întreagă în 2011, după ce a lucrat pentru New York Observer, în calitate de freelancer. Ea a supervizat articole de mare impact, printre care o ședință foto de nuntă cu Naomi Biden și un interviu cu Lauren Sanchez, soția lui Jeff Bezos.

Wintour, în vârstă de 75 de ani, a renunțat la funcția de redactor-șef al revistei americane pentru a se concentra pe creșterea globală a Condé Nast și pe evenimente majore, precum Met Gala. Ea va rămâne director editorial global al Vogue și director de conținut la Condé Nast, gigantul media din spatele Vanity Fair și GQ.

Wintour a modelat vocea American Vogue încă din 1988 și a transformat Met Gala dintr-un eveniment de strângere de fonduri pentru elita new-yorkeză, într-un spectacol cultural urmărit la nivel internațional.

Aproape sinonimă cu marca Vogue, Wintour este, de asemenea, considerată drept sursa de inspirație pentru celebrul personaj „Miranda Priestly”, redactorul-șef interpretat de Meryl Streep în „Diavolul se îmbracă de la Prada”.

