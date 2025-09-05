Cine va moșteni imperiul construit de Giorgio Armani: „Regele modei” anunțase în 2022 că avea pregătit un plan de succesiune

Moartea designerului italian Giorgio Armani a stârnit un joc de ghicire despre cine va moșteni averea sa estimată la 12,1 miliarde de dolari, dacă imperiul său se va prăbuși și dacă „Regele Giorgio” și-a asigurat un succesor, scrie The Times.

După ce și-a lansat casa de modă în 1975, Armani era încă director executiv, președinte, director de creație și proprietar al unei afaceri extinse de 23 de miliarde de euro care domina industria modei, când a murit joi, la vârsta de 91 de ani.

Paola Pollo, redactor de modă la Corriere della Sera din Italia, a declarat: „Și-a plănuit moartea și a consemnat totul în scris, pentru ca imperiul să fie ținut unit.”

Armani a spus același lucru în autobiografia sa din 2022: „Am pregătit planul de succesiune cu pragmatismul și discreția mea obișnuite, dar nu îl voi dezvălui acum pentru că sunt încă prin preajmă.”

Anul trecut, el a declarat pentru Corriere della Sera că planul său „ar trebui urmat de oricine vine după mine pentru a-mi duce mai departe moștenirea”.

Detaliile tranzacției au apărut în 2023, dezvăluind că firma ar putea deveni publică la cinci ani după moartea sa. Cu toate acestea, nu a apărut niciun indiciu despre cine va prelua conducerea, de la lista membrilor familiei din consiliul de administrație până la Leo Dell'Orco, partenerul său și șeful diviziei de design pentru bărbați.

Giulia Crivelli, redactor de modă la cotidianul financiar italian Il Sole 24 Ore, a declarat că s-ar putea să nu fie la fel de simplu ca așteptarea numirii unui succesor în testamentul lui Armani.

Ea a spus: „Acesta a fost un om care a păstrat controlul total asupra companiei până la sfârșit și cred că nu a pregătit un succesor - nu există un plan real. Firma nu era listată la bursă, așa că nu exista o guvernanță obligatorie în acest sens. Uitați-vă la Luxottica, producătorul italian de ochelari de soare. La trei ani de la moartea fondatorului, moștenitorii săi încă se luptă pentru proprietate.”

Pe lângă faptul că deținea compania sa, Armani a cumpărat și un superiaht și proprietăți în Milano, insula italiană Pantelleria, Saint-Tropez, Manhattan și Antigua.

Într-un interviu acordat publicației Financial Times cu puțin timp înainte de moartea sa, Armani a vorbit despre o „tranziție treptată” a puterii către persoane precum Dell'Orco și familia sa, spunând că „ar dori ca succesiunea să fie organică și nu un moment de ruptură”, sugerând că plănuia să predea frâiele în timpul vieții sale. Acum, moartea sa a adus „ruptura” pe care spera să o evite.

Oricine va prelua funcția va avea dificultăți în a se ridica la înălțimea reputației unui om descris drept o „legendă” de către vedetele care i-au adus un omagiu joi, inclusiv Julia Roberts, Cindy Crawford și Victoria Beckham.

Anna Wintour, redactorul-șef al revistei American Vogue, a declarat: „Giorgio Armani avea o personalitate și o viziune atât de clare încât îi recunoșteai opera instantaneu, oriunde o găseai.”

Pollo a spus că trecerea în neființă a lui Armani a fost un moment „emoționant” pentru Italia. „A fost ultimul dintre marii modei italiene, iar moartea sa înseamnă o schimbare generațională care urmează pentru designul italian, lucru care s-a întâmplat deja în Franța, dar nu și aici”, a spus ea.

Aldo Cazzullo, care l-a intervievat pe Armani pentru Corriere della Sera anul trecut, a declarat: „Spre deosebire de mulți italieni bogați, el nu a părăsit niciodată Italia din motive fiscale. A rămas rezident aici pentru că iubea Italia.”

În interviu, Armani a fost plin de laude la adresa altor designeri italieni, precum Valentino și regretatul Gianni Versace, dar a fost mai circumspect în privința Dolce & Gabbana, susținând că „se uita la creațiile lor și se întreba: ar purta o femeie așa ceva? Dar văd că se schimbă acum”.

Miuccia Prada, a spus el, „trăiește mai mult în lumea Miucciei Prada decât în ​​lumea reală. Nu se gândește la faptul că rochiile ei trebuie purtate de femei normale.”

Cazzullo a spus că interviul a fost prima dată când Armani a vorbit despre homosexualitatea sa. „Nimeni nu-l întrebase vreodată. În Italia oamenii nu pun astfel de întrebări”, a spus el.

„S-a încordat când l-am întrebat și mi-a spus «De unde știi că am iubit bărbați?», apoi s-a relaxat și a început să vorbească.” Armani a dezvăluit că primul său partener fusese instructor la o tabără de vară pentru tineri. „Nu i-am spus niciodată nimănui despre asta. Încă este o amintire foarte emoționantă pentru mine”, a spus el.

Săptămâna trecută, s-a anunțat că Armani a achiziționat La Capannina, un restaurant istoric din stațiunea italiană Forte dei Marmi, unde l-a întâlnit pe partenerul său de viață și de afaceri de lungă durată, Sergio Galeotti, în anii 1960. Galeotti a murit în 1985, la vârsta de 40 de ani, din cauza complicațiilor cauzate de SIDA. „A fost ultimul său gest romantic, o întoarcere la locul de unde a început totul”, a spus Pollo.

