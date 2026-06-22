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Video Criza economică aglomerează magazinele secondhand. Șase din 10 români cumpără haine la mâna a doua: „Economisesc jumătate din bani”

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haine la mana a doua
Hainele și accesoriile pentru adulți rămân cele mai căutate produse, potrivit studiului. Credit foto: Guliver/Getty Images
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De voie, de nevoie, românii fac coadă la magazinele secondhand. Își cumpără haine, dar și electronice, cărți sau jucării. Potrivit unui studiu recent realizat de Reveal Marketing Research, în ultimul an, peste jumătate dintre cei care stau la oraș au plecat măcar o dată cu o achiziție din magazinele de produse la mâna a doua. „Economisesc jumătate din bani”, spune un tânăr din Cluj-Napoca. 

Șase din 10 români au cumpărat cel puțin un produs secondhand în ultimul an, arată studiul. 

„De când am descoperit magazinele secondhand economisesc jumătate din prețul unei haine originale sau noi și mie mi se pare că este un lucru bun pentru mine, pentru că din cealaltă jumătate pot să îmi cumpăr mai multe haine. Găsesc multe haine de designer”, spune Andrei.

„Sunt mult mai accesibile pentru mine și le găsesc la un preț mai bun”, completează și un alt tânăr client.

Hainele și accesoriile pentru adulți rămân cele mai căutate produse, potrivit studiului, iar magazinele fizice continuă să fie principalul spațiu de cumpărături. Percepțiile negative asociate odinioară cu acest tip de produse aproape au dispărut.

Ce cumpără românii din magazinele secondhand
sursa: Reveal Marketing Research

  • Hainele și accesoriile: 71%
  • Încălțăminte: 32%
  • Cărți, jocuri, jucării: 31%
  • Electronice și telefoane: 23%

„Am observat o creștere, tot mai multă lumea are încredere, tot mai multă lume are curaj (n. red. să cumpere)”, spune Izabella Kaszta, directoarea unui magazin cu articole secondhand din Cluj-Napoca.

„Cred că cea mai bună explicație este lipsa resurselor și, imediat după aceea, o chestiune de mediu, salvarea de resurse”, e de părere Adrian Coroian, economist.

Creșterea popularității produselor secondhand determină comercianții să analizeze deschiderea unor astfel de magazine și în mall-uri.

reporter: Bianca Timșa
operator: Radu Tomuleț

Editor : Izabela Zaharia

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