Cumpărăm, anual, câte 19 kilograme de haine și textile de uz casnic și aruncăm 16. Sunt datele îngrijorătoare ale Agenției Europene de Mediu, care arată o tendință de consum accelerată pe tot continentul. Potrivit aceluiași raport, reciclăm doar 15 la sută din deșeurile textile, iar 85% sunt aruncate în containerele de gunoi menajer.

Pentru Jamila, shopping-ul este terapie. Fata merge la cumpărături o dată la două săptămâni, mai des decât are nevoie.

Jamila: Mai ales când sunt stresată sau dacă vreau să fac să mă simt mai bine, mă arunc pe partea asta de cumpărături și când ajung acasă zic: „Uite, de asta nu aveam nevoie, asta o aveam”. Într-un final ajungem să aruncăm hainele la coș.

Reporter: Ți s-a întâmplat asta?

Jamila: Da, foarte des. Cred că o dată pe lună se întâmplă.

Potrivit ultimului raport al Agenției Europene de Mediu, fiecare dintre noi aruncă anual câte 16 kilograme de textile, aproape la fel de mult pe cât cumpărăm. Față de anul 2019, volumul de achiziții a crescut cu 2 kilograme de persoană.

Tânăr: Cu cât ești mai tânăr, e mai important pentru tine aspectul și, cu aplicațiile de social media, se împinge foarte tare aspectul fizic și moda.

Tânără: Există o presiune, dar nu te obligă nimeni să cumperi toate hainele.

Ciprian Iftimoaei, sociolog: De multe ori, bunurile cumpărate și afișate in societate ne arată care este nivelul unui om de bunăstare și acest lucru este făcut pentru a se compara, adesea ostentativ, cu ceilalți.

Raluca Modoranu, medic psihiatru: Vrem să acoperim, de fapt, o lipsă emoțională. La fel ca și celelalte tipuri de adicții, și cumpărăturile excesive pot fi încadrate în adictțiile comportamentale.

Andrada, o tânără din Iași, s-a oprit din cumpărat și a început să transforme hainele vechi în haine noi, în momentul în care și-a dat seama că s-au adunat prea multe în șifonier.

Andrada: La fusta asta lucrez acum, e o fustă plisată de-a mamei. Mama nu a mai purtat-o de mult timp și mi-a dat-o mie. Eu am pictat-o, am folosit culori textile, iar mai apoi, din resturi de materiale, am adăugat tot feluri de pliuri, am adăugat panglici.

La nivelul Uniunii Europene se adună anual 7 milioane de tone de deșeuri textile. Doar 15% din hainele care sunt aruncate intră în procesul de reciclare.

reporter: Ligia Pricopie

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia