Giorgio Armani a murit. „Regele” modei avea 91 de ani

Giorgio Armani, designer și protagonist constant al lumii modei, a murit astăzi, anunță Corriere della Sera. Alături de el s-au aflat familia și Leo Dell'Orco, partenerul său din ultimii 20 de ani. Timp de decenii a contribuit la conturarea unui stil inconfundabil, lucrând până în ultima clipă.

Cu doar câteva zile în urmă, Armani a ținut să verifice și să aprobe toate ținutele colecției aniversare de 50 de ani, cea care va defila la următoarea săptămână a modei, în luna septembrie.

„Giorgio Armani s-a stins din viață liniștit, înconjurat de cei dragi, după ce a muncit până în ultimele sale zile. A fost un vizionar, extinzându-și viziunea de la modă la fiecare aspect al vieții”, se arată într-o declarație transmisă de Grupul Armani.

Cu câteva săptămâni în urmă, puțin înainte de împlinirea vârstei de 91 de ani, a fost internat în spital din cauza unei infecții pulmonare și apoi și-a petrecut perioada de convalescență în casa sa din via Borgonuovo, la Milano, ceea ce l-a determinat să nu participe, un caz extrem de rar, la prezentarea colecției sale din iunie.

S-a născut la Piacenza, pe 11 iulie 1934. A fost cel mai mic dintre cei frați, iar mama sa, Maria, i-a transmis întreaga eleganță și gustul sofisticat pentru stil. După război, familia s-a mutat la Milano. „Să mă ocup de corpuri”, povestea el, gândindu-se la ce îi trecea prin minte pe atunci. Din acest motiv a ales medicina. O cale doar în aparență departe de cea pe care avea să o urmeze mai târziu: pentru că anatomia este o știință care avea să revină puternic în munca lui Armani. Cunoașterea acesteia l-a ajutat să înțeleagă, mai bine decât alții, ce ar fi fost perfect pentru a îmbrăca trupurile – cele „reale”, cum sublinia mereu el, notează Corriere della Sera.

Numele lui Giorgio Armani a devenit sinonim cu stilul și eleganța Italiei moderne. El a combinat flerul unui designer cu perspicacitatea omului de afaceri, conducând o companie care avea încasări de aproximativ 2,3 miliarde de euro pe an, notează Agerpres.

Capela funerară va fi amenajată sâmbătă, şi va fi deschisă vizitatorilor până duminică, între orele 9:00 şi 18:00, la Milano, în Via Bergognone 59, la Armani/Teatro. La dorinţa expresă a lui Giorgio Armani, funeraliile vor avea loc în privat, scrie Corriere della Sera.

