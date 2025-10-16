Live TV

Giorgio Armani are un nou CEO. Cine este Giuseppe Marsocci, omul care preia conducerea imperiului de lux

Data publicării:
FILE PHOTO: Giorgio Armani store in Milan
Foto. Reuters

Giuseppe Marsocci, director în cadrul grupului de peste 20 de ani, a fost numit joi CEO al casei de modă Giorgio Armani, după moartea fondatorului. El va superviza următoarea etapă a strategiei de dezvoltare stabilite prin testamentul acestuia, informează Reuters.

Marsocci, care lucrează în cadrul companiei de 23 de ani și care, în ultimii șase, a deținut poziția de director comercial global, preia rolul deținut până de curând de fondatorul Giorgio Armani, care a murit în luna septembrie.

Timp de cinci decenii, Armani a păstrat un control strict asupra imperiului de modă pe care l-a creat, însă compania intră acum într-o nouă etapă de organizare.

Marsocci va superviza vânzarea planificată a unui pachet de 15% din acțiunile grupului, prioritate urmând să aibă conglomeratul de lux LVMH, gigantul din domeniul cosmeticelor L’Oréal, liderul din industria opticii EssilorLuxottica sau un alt grup „de același calibru”, conform prevederilor din testamentul lui Giorgio Armani.

„Experiența sa profesională internațională, cunoașterea profundă a sectorului și a companiei, discreția, loialitatea și spiritul de echipă, alături de relația strânsă avută cu domnul Armani în ultimii ani, fac din Giuseppe cea mai firească alegere pentru a asigura continuitatea drumului trasat de fondator”, a declarat partenerul lui Armani și directorul secțiunii de design masculin, Pantaleo Dell’Orco, care a preluat funcția de președinte al companiei.

Dell’Orco a fost numit recent și la conducerea Fundației Giorgio Armani, care deține 30% din drepturile de vot în cadrul grupului, el controlând deja 40% din acestea.

Numirea lui Marsocci, în vârstă de 61 de ani, a fost propusă în unanimitate de Fundația Giorgio Armani, a precizat grupul de lux.

Potrivit aceluiași comunicat, Silvana Armani, nepoata fondatorului și responsabilă de linia de modă feminină, va fi numită vicepreședinte.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
3
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
ben hodges profimedia-0478130954
4
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
5
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul...
Răsturnare de situație: acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul și decizia instanței
Digi Sport
Răsturnare de situație: acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul și decizia instanței
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Ceartă în Coaliție pe majorarea salariului minim. Adrian Câciu (PSD)...
agricol procesatori ilie bolojan guvern
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu...
racheta tomahawk lansata de pe o nava de razboi
Rusia avertizează că „va face tot posibilul” pentru a-și asigura...
ccr curtea constitutionala
Înalta Curte a atacat la CCR legea privind plata pensiilor private...
Ultimele știri
Avertismentul procurorului general Alex Florența: „Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia”. Ce măsuri ia statul
Când ar putea fi gata „zidul european anti-drone”. Anunțul Comisie Europene
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar: Erau suspiciuni de corupție din iunie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Archive - Farewell To Designer Giorgio Armani, The King Of Fashion, Dies At 91
Cine moștenește imperiul lui Giorgio Armani. Cele două plicuri cu testamentele au fost desigilate
EA7 Emporio Armani Milan v Paris Basketball - Turkish Airlines EuroLeague, Unipol Forum, Milan, Milan, Italy - 11 Oct 2024
Testamentul lui Giorgio Armani a fost deschis. Celebrul designer a lăsat două documente scrise de mână, în plicuri sigilate
EA7 Emporio Armani Milan v Paris Basketball - Turkish Airlines EuroLeague, Unipol Forum, Milan, Milan, Italy - 11 Oct 2024
Giorgio Armani va fi înmormântat luni. Ceremonie privată, cu participarea membrilor familiei
Giorgio Armani's funeral chapel, Donatella Versace arrives, Milan, Italy - 06 Sep 2025
Imperiul Armani. Ce bogăție lasă în urmă „regele” modei: haute couture, hoteluri, restaurante, 9.000 de angajați și o echipă de baschet
Archive - Farewell To Designer Giorgio Armani, The King Of Fashion, Dies At 91
Cine va moșteni imperiul construit de Giorgio Armani: „Regele modei” anunțase în 2022 că avea pregătit un plan de succesiune
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
Fanatik.ro
“Ați lucra cu Marius Șumudică la FCSB?” Gigi Becali, răspuns neașteptat! Reacția fostului antrenor al...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Economii de sute de milioane la consumul de carburant la stat. Un parlamentar vrea implementarea modelului...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Ce se întâmplă dacă nu mai ai asigurare medicală și ajungi la Urgență. Ce servicii sunt gratuite
Digi FM
Cine este Luca, copilul-minune al șahului mondial. La doar 9 ani, a jucat 12 partide simultan și a devenit...
Digi Sport
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Pro FM
Antonia, fabuloasă într-un body cu decolteu adânc și cizme peste genunchi. Ținuta ei a captat toate privirile...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
170 lei în plus la pensie la Mica Recalculare pentru un pensionar cu 31 ani munciți. Pensia e uriașă
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Imagini virale cu un tenrec care face baie într-o mini-cadă. Adorabilul animal se „spală” cu praf ca un mic...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”