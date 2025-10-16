Giorgio Armani are un nou CEO. Cine este Giuseppe Marsocci, omul care preia conducerea imperiului de lux

Giuseppe Marsocci, director în cadrul grupului de peste 20 de ani, a fost numit joi CEO al casei de modă Giorgio Armani, după moartea fondatorului. El va superviza următoarea etapă a strategiei de dezvoltare stabilite prin testamentul acestuia, informează Reuters.

Marsocci, care lucrează în cadrul companiei de 23 de ani și care, în ultimii șase, a deținut poziția de director comercial global, preia rolul deținut până de curând de fondatorul Giorgio Armani, care a murit în luna septembrie.

Timp de cinci decenii, Armani a păstrat un control strict asupra imperiului de modă pe care l-a creat, însă compania intră acum într-o nouă etapă de organizare.

Marsocci va superviza vânzarea planificată a unui pachet de 15% din acțiunile grupului, prioritate urmând să aibă conglomeratul de lux LVMH, gigantul din domeniul cosmeticelor L’Oréal, liderul din industria opticii EssilorLuxottica sau un alt grup „de același calibru”, conform prevederilor din testamentul lui Giorgio Armani.

„Experiența sa profesională internațională, cunoașterea profundă a sectorului și a companiei, discreția, loialitatea și spiritul de echipă, alături de relația strânsă avută cu domnul Armani în ultimii ani, fac din Giuseppe cea mai firească alegere pentru a asigura continuitatea drumului trasat de fondator”, a declarat partenerul lui Armani și directorul secțiunii de design masculin, Pantaleo Dell’Orco, care a preluat funcția de președinte al companiei.

Dell’Orco a fost numit recent și la conducerea Fundației Giorgio Armani, care deține 30% din drepturile de vot în cadrul grupului, el controlând deja 40% din acestea.

Numirea lui Marsocci, în vârstă de 61 de ani, a fost propusă în unanimitate de Fundația Giorgio Armani, a precizat grupul de lux.

Potrivit aceluiași comunicat, Silvana Armani, nepoata fondatorului și responsabilă de linia de modă feminină, va fi numită vicepreședinte.

Editor : Ș.A.