Hainele cumpărate compulsiv, care zac în dulap fără a fi purtate, pot primi o nouă șansă, în garderoba altei femei în căutare de chilipiruri. Târgurile la care femeile pot să vândă din hainele pe care nu le mai poartă și să recupereze, astfel, parțial investiția făcută sunt din ce în ce mai populare. Ideea este de a reduce consumerismul și de a încuraja reciclarea. Doar 15% dintre textilele pe care le aruncăm sunt reciclate.

Clientă: Ce mărime este?

Expozantă: Asta este un XL. El e puțin oversize, o să fie puțin mai mare pe spate, aproape nou-nouț. Cred că l-am purtat o singură dată.

Cu gândul la o garderobă nouă, zeci de femei au venit la un târgul de haine de la Iași.

Georgiana Enea, expozantă: Aici am o pereche de pantaloni. Nu i-am mai purtat cred de vreo trei luni de zile. Îi am de jumătate de an. Și acest sacou cred că e achiziționat și nu a fost purtat niciodată.

Georgiana spune că reușește să își recupereze la astfel de evenimente jumătate din investiția făcută în hainele pe care nu le mai poartă.

Georgiana Enea, expozantă: Jumătate de an, un an, să zic așa, poate ne mai îngrășăm, poate, nu știu, nu mai este la modă. Pentru alții poate încă fi o piesă vestimentară actuală. Eu, una, cumpăr foarte multe hăinuțe și mă cam plictisesc de ele.

Codrina face din hainele aruncate accesorii.

Codrina Căprioară, expozantă: Aceasta este de la o pereche de blugi de la o colegă de la birou. Eu mi-am dorit foarte mult să reciclez denim-ul. De foarte multe ori, am văzut denim aruncat la gunoi.

Ștefania Mititicăi, organizator: Scopul nostru este și de a face un bine planetei și cu toate știm că industria fashion-ului și a modei este una dintre cele mai poluante.

Clientă: Sacoul pe care îl am pe mine chiar astăzi mi l-am cumpărat. Este vintage, potrivit, mi se pare super fain!

Clientă: Nu-mi doresc să investesc foarte mult, dar îmi place să și descopăr, așa, câteva piese vestimentare foarte șic.

Clinetă: Genul ăsta de eveniment mi se pare incredibil, pentru că, daca te plictisești repede de haine, poți să le schimbi cu altcineva.

Fiecare dintre noi aruncă anual la gunoi câte 16 kilograme de textile, arată datele Agenției Europene de Mediu. Doar 15% dintre deșeurile textile sunt reciclate.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia