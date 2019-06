Legătura dintre pijamale și stadiul relației de cuplu

Pe vremuri, oamenii dormeau cu cămașă de noapte, bonetă sau scufie. Acum, un tricou poate fi de ajuns. Cum mai dorm românii? Aflați dintr-un reportaj Ultraviolet.

Pentru foarte mulţi tineri, „apret” este un cuvânt mai degrabă... exotic. Însă mamele şi bunicile noastre ştiu perfect despre ce vorbim. În anii '70-'80, era la ordinea zilei să calce până şi pijamalele.

Mihai Dan Zarug, designer: Totul era apretat. Se face o soluţie cu amidon şi cu apă. Se fierbe. Se clocoteşte. Se fierbe amidonul ăla. Se freacă încontinuu să nu facă cocoloaşe - foarte important - şi se apretează orice ţii în mâini ca să stea scoarţă.

Astăzi, în schimb, nu-şi mai bate nimeni capul cu apretul.

Irina Markovits, consultant de imagine şi stil: Am descoperit că foarte multe femei au colecţii de pijamale. Mi s-a părut foarte neobişnuit, dar am înţeles şi motivul. Este un răsfăţ. E zona aceea în care îşi permit să aducă materiale din acestea foarte plăcute care le permit să îşi mângâie corpul şi am descoperit - cred că am întâlnit şi femei care aveau 50-60 de perechi.

Dan Mihai Zarug: Pe vremuri, Marilyn Monroe, care şi-a creat acea imagine de tâmpă, gen gâsca sexy şi nătângă - femeia înţeleg că era super smart şi oricum arunca nişte dume de te cruceai - una dintre ele era că doarme goală cu doi stropi de Chanel 5.

De la pijama de mătase la un tricou comod

Însă, în cuplu, recunoaştem sau nu, ne îmbrăcăm în funcţie de stadiul relaţiei. Posibil ca la început pijamaua să fie din mătase. Pe măsură ce relaţia avansează, merge şi un tricou lălâu.

Dan Mihai Zarug, designer: Are o legătură, normal, felul în care dormi îmbrăcat cu nivelul de cunoaştere al partenerului. Pe măsură ce îl cunoşti, îţi dai seama că sunt lucruri mai importante decât cum ţi-ai asortat cămaşa de noapte cu rujul pe care obligatoriu îl porţi la culcare ca să nu te vadă nemachiată vreodată. La început îţi pui şi ceasul. Dacă el se scoală la 7, tu te scoli la 6 jumate să te machiezi, coafezi şi să te aşezi lejer în pat, #iwokeuplikethis.

Diana Cosmin, jurnalist: Cred că personalitatea unui om, a unei femei, se vede în pijamalele pe care le alege. Dacă e mai copilăroasă, mai jucăuşă o să aleagă nişte lucruri mai amuzante cu iepuraşi, cu animăluţe. Dacă vrea să fie mai sexy probabil că o să aleagă ceva mai babydoll, dacă e mai sport un tricou şi nişte pantaloni mai largi.

Irina Markovits, consultant de imagine şi stil: Nu pot să zic că sunt expertă în relaţii, dar pe măsură ce intimitatea creşte şi se pierde din mister şi nu mai există jocul acela al seducţiei şi femeile încep să renunţe la elemente de seducţie în dormitor. Poate dacă la început îşi luau o lenjerie intimă specială sau o cămaşă, după 15 ani 20 de ani de căsătorie sau relaţie mizezi mai mult pe confort şi îţi pui o pijama cu ursuleţi sau cu ceva care să îţi ţină de cald dacă e iarnă şi comod dacă îţi este cald. Din ce am observat, femeile acasă se îmbracă cu cele mai proaste haine ale lor, cu cele cu care încă nu se hotărăsc să le arunce, dar în foarte rare cazuri am văzut femei care au o a garderobă de interior cu care să stea în casă şi să fie cochete, ca să nu spun elegante.

Coco Chanel a revoluționat pijamalele

Una peste alta, pijamalele au avut o evoluţie interesantă. Multă vreme, atât femeile, cât şi bărbaţii, îmbrăcau un soi de sac. Mai exact, cămăşi de noapte oversize. Prin anii '20, Coco Chanel a revoluţionat cumva această piesă vestimentară.

Diana Cosmin, jurnalist: Coco Chanel a transformat-o într-un fel de statement. A apărut pe plajă cu o pijama de plajă. Câţiva ani mai târziu deja, doamnele din înalta societate pariziană se jucau cu ideea de a-şi primi oaspeţii într-o pijama deosebită din mătase în timp ce aranjau prin casă şi făceau toate pregătirile pentru petrecere.

Pijamalele de stradă

Ba mai mult, în ultimii ani, unii designeri au dus pijamalele din pat… în stradă.

Stella McCartney, Marc Jacobs sau Louis Vuitton sunt doar trei dintre marii creatori de modă care au creat ținute inspirate din pantalonii de dormit.

Diana Cosmin, jurnalist: În anii '70, celebrul designer Halston, care a este cumva inventatorul pijamalei de stradă, de eveniment monden, a creat aşa-numitele palazzo pants, nişte pijamale cu pantaloni foarte largi, din mătase, care erau decoraţi cu tot felul de franjuri, de lucruri care să îi facă mai preţioşi şi toate fotomodelele perioadei apăreau în cluburi în aşa ceva. Interesant este că acum 3 sau 4 ani a fost o întoarcere a acestui trend, pentru că foarte multe vedete de la Hollywood apăreau în pijamale de mătase cu tocuri, cu perle la gât. Era considerat absolut normal.

În Japonia, este absolut normal ca oamenii să iasă pe stradă în ţinute lejere, care seamănă cu pijmalalele. Mai mult, japonezii ies costumaţi în aşa numitele ţinute Kigurumi. Nici în China nu este neobişnuit ca oamenii să poarte pijamale în timpul zilei, prin cartier, atunci când au ceva de rezolvat.

Până la urmă, costumaţi sau nu, cu pijamele sau fără, contează un singur lucru:

Dan Mihai Zarug, designer: Cel mai indicat şi mai chic şi mai fashion lucru în 2019 la somn este dormitul. Să reuşeşti să dormi dracu' şi să scapi de insomnii.