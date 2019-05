A avut loc o nouă ediţie a Met Gala, cel mai important eveniment din calendarul social al New Yorkului, numit şi "Oscarurile coastei de Est". Zeci de actori, actriţe, fotomodele şi vedete mondene au urcat pe treptele Muzeului Metropolitan de Artă, sub privirile camerelor de filmat, ale jurnaliştilor şi criticilor din toată lumea. Oficial, balul are ca scop strângerea de fonduri pentru muzeu. De fapt, este una dintre cele mai importante parade de modă ale lumii. Tema de anul acesta a fost "extravaganţa".

