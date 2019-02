Motivul pentru care Lady Di a renunţat la marca Chanel are legătură cu prințul Charles și Camilla

Regretata Diana de Welles a purtat haine de la casă de modă franceză Chanel timp de mulţi ani, însă după divorţul de prinţul Charles, ea a renunţat la celebra marcă, relatează online ziarul spaniol ABC.

Foto: Gulliver/Getty Images

Decesul designerului Karl Lagerfeld a acaparat atenţia lumii întregi. Numeroase celebrităţi au deplâns moartea creatorului de modă german iar imaginile ţinutelor sale cele mai emblematice au făcut înconjurul reţelelor de socializare.



Totuşi a atras atenţia un secret bine păstrat în amintirile sale legat de relaţia Dianei de Welles cu marca Chanel. Şi anume faptul că regretata Lady Di a încetat la un moment dat să mai poarte ţinute semnate de marea casă de modă franceză, a cărei imagine a fost renovată de Karl Lagerfeld.



Care a fost motivul care a determinat această decizie? Stilistul vestimentar al lui Lady Di, care i-a ales hainele pentru ultima ei vizită în Australia după ce divorţase de prinţul Charles, a oferit o explicaţie.



Potrivit publicaţiei Harper's Bazaar Australia, citată de Agerpres, decizia Dianei era legată de soţul ei şi de fosta lui iubită Camilla Parker-Bowles.



"În momentul în care Diana îşi trecea în revistă ţinutele, eu am ales o pereche de pantofi Chanel pentru a-i asorta cu o rochie Versace", a spus el. Însă în faţa refuzului vehement al Dianei, ea a fost nevoită până la urmă să spună motivul pentru care nu dorea să-i încalţe.



"Nu pot folosi o marcă ce are ca emblemă două C înlănţuite", a spus ea referindu-se la numele de Camilla şi Charles.



Motivul nu surprinde, ţinând cont de relaţia pe care soţul ei a avut-o cu Camila Parker-Bowles mult timp înainte să se căsătorească cu Diana. Prinţul Charles s-a căsătorit cu Diana Spencer la presiunea familiei, pe 29 iulie 1981, însă nu a putut să o uite niciodată pe Camilla.



Charles a recunoscut că a reînceput o relaţie cu Camilla după sfârşitul căsniciei cu Diana în 1995. Cei doi au divorţat după un deceniu de la nuntă, iar prinţul a aşteptat 10 ani până să se căsătorească cu Camilla

