După ceremonia decernării premiilor Oscar, Met Gala este poate cel mai așteptat eveniment monden dintr-un an. La gala de la New York vedetele poartă cele mai noi și mai curajoase creații ale designerilor celebri și astfel se lansează noi tendințe.

Anul acesta, vedetele au îmbrăcat poate cele mai extravagante ținute din toată istoria evenimentului, însă au atras atenția și cu coafurile glamour.

La ediția din acest an, s-a simțit o nostalgie intensă pentru tendințele anilor 1970 în materie de hairstyling. Vedete au apărut cu coafuri ample sau bucle largi, cu aspect retro, dar și cu unele foarte moderne.

Iată câteva exemple:

Gala a revenit după o pauză de doi ani şi jumătate, cauzată de pandemia de coronavirus. Printre starurile prezente luni seară în inima Manhattanului s-au numărat Sharon Stone, Justin Bieber, Kim Kardashian, Megan Rapinoe, Venus Williams, Gigi Hadid, Diane Kruger, Erykah Badu, Jennifer Lopez, Rihanna Kendall Jenner, Taylor Hill, Hailey Rhode Baldwin, Kid Cudi, Frank Ocean şi Isabelle Huppert.

Pe lista invitaţilor s-a aflat şi jucătoarea de tenis Emma Răducanu, în vârstă de 18 ani, care a câştigat sâmbătă US Open, scrie DPA. Sportiva a purtat o ţinută Chanel alb cu negru accesorizată cu bijuterii de corp din perle.

Met Gala este un eveniment caritabil organizat în fiecare an în beneficiul Costume Institute, unul dintre muzeele din cadrul Metropolitan Museum of Art, dedicat modei, care are propriul buget şi autonomie financiară faţă de Met.

Creată în 1948, gala a fost pentru mult timp un eveniment rezervat elitei înstărite din societatea newyorkeză. Evenimentul a devenit treptat mai accesibil începând cu anii 1970 şi transformat radical odată cu sosirea în fruntea echipei de organizare a redactorului-şef al revistei Vogue, Anna Wintour, în 1995.

Aceasta a propulsat gala în seria evenimentelor mondene, adaptate pentru reţelele de socializare şi democratizării modei, fiind comparată uneori cu ceremonia decernării Oscarurilor, care are loc în Los Angeles.

