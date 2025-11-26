Notino Black Friday culminează pe 28 Noiembrie! Reduceri uriașe la parfumuri și cosmetice

Săptămâna aceasta aduce cele mai spectaculoase reduceri din întreaga campanie Black Friday la Notino: până la 30% pe site și 35% în aplicație, însă astăzi, vineri, 28 noiembrie, va fi ziua de vârf, în care vei avea parte de surprize exclusive!



Pentru Black Friday 2025, Notino a pregătit seturi cadou în ediții limitate, perfecte pentru cadourile de sărbători. Ghidul interactiv de cadouri permite filtrarea rapidă după destinatar (iubită, iubit, mamă, tată, soră, frate, călător, gentleman, pasionat de trenduri sau copii) și buget (până în 100 RON, 200 RON, 400 RON sau peste 400 RON), simplificând complet alegerea cadoului perfect.

Calendarele de Advent cosmetice au revenit în forță în acest an:

• Notino Advent Calendar 2025 combină noutăți, bestsellere și tendințe ale anului de la Tomas Arsov, Bourjois, Weleda, Max Factor și multe altele.

• Calendarul Secret of K-beauty oferă acces zilnic la secretele frumuseții coreene cu produse de la Some By Mi, Beauty of Joseon, ETUDE sau Banila Co.

• Notino Advent Calendar 2025 Exclusive aduce 24 de surprize zilnice cu produse pentru față, corp și păr de la branduri precum FOREO, Elizabeth Arden sau Moroccanoil, unele ascunzând vouchere de 520 RON pentru cumpărături viitoare.

Ofertele de la Notino Black Friday se actualizează constant! Wishlistul pregătit din timp și notificările pornite în aplicație pot face diferența între a prinde sau nu produsul mult dorit, pentru că bestsellere se epuizează rapid.

Programează-te în saloane de beauty folosind aplicația Notino

Aplicația Notino nu este doar despre shopping online. Secțiunea Saloane permite efectuarea unor programări pentru servicii complete de înfrumusețare: schimbare de look, manichiură, tratamente cosmetice profesionale, masaj de relaxare sau chiar servicii dedicate animalelor de companie. Totul se gestionează direct din telefon.

Bonus: Atunci când programezi orice serviciu prin aplicație între 1 octombrie și 31 decembrie 2025, finalizezi vizita până pe 18 ianuarie 2026 și primești automat 20% reducere la întreaga comandă plasată pe Notino, după vizita la salon.

Reducerea nu se aplică produselor aflate la promoție, lichidare de stoc sau brandurilor BYREDO, The Ordinary și Balmain Hair Couture, dar funcționează pentru toate celelalte produse din catalog.

În plus, dacă menționezi cuvântul „Korea” la observațiile programării, intri automat în concursul K-beauty cu premii în valoare de 3490 RON, a cărui extragere va avea loc la începutul lunii decembrie.

Descoperă experiența Notino, care a captivat peste 30 de milioane de clienți din 27 de țări

Try it First îți trimite o mostră alături de parfumul comandat, ca să poți returna produsul full-size, în cazul în care acesta nu este pe gustul tău. Apropo, returul se poate face gratuit în termen de 90 de zile, fără taxe sau justificări. O altă variantă de a testa noi produse este Discovery Box, care îți permite să achiziționezi oricare 5 mostre de pe site pentru doar 30 RON.

Oglinda Virtuală testează instant nuanțe de makeup prin camera telefonului, eliminând surprizele neplăcute când deschizi coletul, în timp ce Fragrance Finder funcționează ca un chestionar inteligent, care propune parfumuri compatibile cu preferințele tale olfactive.

Gravarea laser pe sticle de parfum permite adăugarea unui mesaj personalizat pe anumite produse, iar ambalarea premium vine cu cutii elegante și panglici de atlas, fiind perfectă pentru cadouri. Totuși, când nu știi exact ce să alegi, voucherul cadou de la Notino rezolvă elegant problema, lăsând destinatarul să-și aleagă ce-și dorește cu adevărat.

În plus, te bucuri de transport gratuit la produsele selectate și la orice comandă de peste 270 RON.

Editor : A.D.V.