(P) De ce generatoarele electrice trebuie mereu amplasate la exterior

Ați rămas vreodată fără curent acasă din cauza unei pene de curent? Probabil că răspunsul este da. Dacă aceste pene de curent se întâmplă frecvent, soluția este un generator electric, un dispozitiv care nu este folosit doar în aceste scopuri, de fapt aceasta nefiind utilizarea sa principala, ci secundară.

Generatoarele electrice sunt utile, dar prezintă și anumite riscuri. Acestea permit să existe curent electric atunci când alimentarea a căzut sau să furnizeze curent spațiilor care nu au acces la acea alimentare. Experții recomandă instalarea grupurilor electrogene întotdeauna în aer liber, deoarece aceste echipamente emit fum periculos dacă este inhalat. În plus, toate generatoarele electrice sunt concepute să funcționeze în aer liber.

Ce este un generator electric?

Aceste mașini transformă energia mecanică în energie electrică, astfel încât nu au nevoie să fie conectate la rețeaua electrică pentru a funcționa. Cu toate acestea, au nevoie de un motor cu ardere internă alimentat cu benzină sau motorină. Este arderea combustibilului care produce gaze poluante și nocive care nu trebuie respirate, de unde și oportunitatea instalării acestor dispozitive în spații exterioare.

Generatoarele sunt alcătuite dintr-un motor care este alimentat cu motorină sau benzină dar care poate proveni și din alte surse de energie. Această parte este cea care transformă energia mecanică în energie electrică. Totodată, aparatul are un rotor care este partea care este activată datorită motorului și intră în mișcare provocând un câmp magnetic inductiv. Piesa finală este statorul, o cameră statică care adăpostește rotorul în mișcare.

Ce tipuri de generatoare sunt cele mai populare?

Generatoarele monofazate sunt cele mai comune pentru mediile casnice. Funcționarea unui astfel de generator electric este mai simplă. Este adevărat că produc mai puțină energie electrică, dar este suficientă pentru necesitățile dintr-o locuință.

Acestea diferă de cele trifazice pentru că sunt mai simple. Cele trifazate generează mult mai multă energie și sunt, de obicei, cele folosite în afaceri de amploare precum fabrici sau ateliere. Diferența tehnică dintre cele două dispozitive este că generatorul monofazat funcționează cu curent de 220 de volți, în timp ce cel trifazat permite curent de 220 și 380 de volți.

Un alt aspect diferențial este tipul de energie electrică care este generată. Astfel, aparatele pot fi alternatoare sau dinamuri, primele generând energie electrică în curent alternativ iar cele din urmă în curent continuu.

Când să folosiți un generator electric?

Generatoarele sunt folosite in situatii exceptionale din mediul casnic, de exemplu atunci cand are loc o pană de curent electric din cauza unei furtuni. Deținerea unui dispozitiv de acest tip îți permite să te bucuri în continuare de electricitate și de funcționarea aparatelor electrice.

Acest lucru este util în special în clădiri precum fabrici sau spitale, unde consumul de energie electrică este esențial în fiecare secundă. În acest fel, generatoarele electrice sunt un sistem fantastic de urgență.

Dincolo de aceasta utilizare, in multe ocazii generatoarele sunt modalitatea de a obtine energie electrica in locurile in care sunt probleme de a livra acest tip de curent sau nu ajunge cu regularitate. În campinguri, terenuri, livezi sau chiar în grădini și terase, mulți oameni folosesc generatoare.

De ce generatoarele trebuie să fie amplasate întotdeauna în aer liber?

Generatoarele electrice și grupurile electrogene trebuie să rămână întotdeauna în aer liber. A vorbi despre ambele înseamnă a te referi la dispozitive similare, cu aceeași funcționare, dar cu putere diferită. Astfel, vorbim de generatoare atunci când sunt aparate mai mici și de uz casnic, în timp ce grupurile electrogene sunt cele care sunt destinate uzului profesional. Sunt, așadar, generatoare mari care oferă o putere mai mare și au o structură puternică de care sunt ancorate.

Totuși, dacă ceva ar trebui să fie clar cu utilizarea acestor dispozitive, este că acestea trebuie să rămână întotdeauna în aer liber.

Arderea motorinei sau a benzinei produce gaze nocive care sunt evacuate și care pot rămâne blocate în mediu dacă nu sunt răspândite suficient. In spatiile inchise, fumul nu trebuie sa ramana niciodata in interior, indiferent cat de mare ar fi incaperea in care este amplasat echipamentul.

Daca nu ai un spatiu deschis unde sa amplasezi aceste dispozitive, este esential ca acestea sa aiba o conducta de evacuare spre exterior. Emisia de gaze periculoase nu este singurul efect negativ al acestor dispozitive, ci și generarea de căldură. Astfel, multe generatoare includ un ventilator care reduce temperaturile ridicate care apar din cauza folosirii lor.