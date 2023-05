(P) Sfaturi utile pentru achiziția unui cuptor electric încorporabil

Ești în căutarea unui cuptor electric încorporabil nou? Dacă da, ai noroc. Acesta este ghidul esențial pentru cumpărarea unui cuptor electric. Descoperă toate aspectele de care trebuie să ții cont când cumperi acest aparat electrocasnic de mare folosință în bucătăria ta.

De la a decide ce tip de cuptor este potrivit pentru tine, până la compararea caracteristicilor aparatului, poți gândi totul mai bine atunci când ești informat.

De ce ai nevoie de un cuptor electric încorporabil?

Cuptoarele electrice sunt o opțiune excelentă pentru oricine dorește confortul unui cuptor cu autocurățare, fără bătaia de cap a conductelor de gaz. Cuptoarele electrice sunt, de asemenea, mai eficiente din punct de vedere energetic decât omoloagele lor pe gaz, astfel încât vei economisi bani la facturile de utilități pe termen lung.

Există două tipuri principale de cuptoare electrice: standard și cu convecție. Cuptoarele electrice standard folosesc căldură radiantă pentru a găti alimente, în timp ce cuptoarele electrice cu convecție folosesc aer cald care circulă în jurul alimentelor pentru a le găti uniform.

Cuptoarele electrice cu convecție tind să fie mai scumpe decât cuptoarele electrice standard, dar oferă unele avantaje în ceea ce privește performanța de gătit. Dacă obișnuiești să coci mult, de exemplu, un cuptor electric cu convecție te poate ajuta enorm.

În plus, faptul că îl poți încastra în mobila de bucătărie, asigură un design elegant pentru spațiul de gătit. Alături de o combină frigorifică încorporabilă sau de un frigider încorporabil, vei avea totul bine pus la punct.

Tipuri de cuptoare electrice încorporabile

Atunci când decizi ce tip de cuptor electric este potrivit pentru tine, este important să iei în considerare nevoile și bugetul tău. Dacă ai un buget redus, un cuptor electric standard va fi probabil suficient. Dar dacă dorești cea mai bună performanță posibilă la gătit, un cuptor electric cu convecție merită investiția.

Odată ce te-ai hotărât asupra tipului de cuptor electric pe care îl dorești, este timpul să începi să compari prețurile și caracteristicile. Când compari cuptoarele electrice, asigură-te că acorzi atenție următoarelor aspecte:

• Capacitate cuptor: De cât spațiu ai nevoie?

• Dimensiuni interioare: Care sunt dimensiunile interioare ale cavității cuptorului?

• Elemente de încălzire: Câte elemente de încălzire are cuptorul?

• Interval de temperatură: Care este temperatura minimă și maximă pe care o poate atinge cuptorul?

• Comenzi: Ce tip de comenzi are cuptorul? Sunt ușor de folosit?

• Cronometru: cuptorul are funcție de cronometru?

• Funcție de autocurățare: cuptorul are un ciclu de autocurățare?

• Garanție: cu ce tip de garanție vine aparatul?

Acum că știi la ce să fii atent atunci când cauți un astfel de dispozitiv, ești gata să începi cumpărăturile. Asigură-te că atunci o privire și asupra prețurilor și caracteristicilor oferite de mai mulți comercianți, înainte de a lua decizia finală. Și nu uita să citești și câteva recenzii online, înainte de a achiziționa produsul. Cu puțin research, vei găsi cuptorul electric perfect pentru nevoile tale.

Cum să alegi capacitatea unui cuptor electric

Când vine vorba de cuptoare electrice, dimensiunea contează. Capacitatea unui cuptor electric se măsoară în litri, iar intervalul electric mediu are o capacitate între 110-140 de litri. Dacă gătești mult, este posibil să dorești un cuptor electric cu o capacitate de cel puțin 160 de litri.

Acest aspect este valabil pentru orice aparat electrocasnic de dimensiuni mari pe care vrei să-l achiziționezi, de la o ladă frigorifică, până la mașina de spălat rufe.

Dimensiuni interioare

Dimensiunile interioare ale unui cuptor electric sunt importante, deoarece ele vor determina cât de multă mâncare poți găti simultan. Majoritatea cuptoarelor electrice au dimensiuni interioare cuprinse între 50 și 60 de centimetri lățime, 40 și 50 de centimetri adâncime și 30-40 de centimetri înălțime.

Elemente de încălzire

Un cuptor electric are două elemente de încălzire: un element de coacere și un element de grătar. Elementul de coacere este situat pe partea de jos a cuptorului și este folosit pentru a încălzi cavitatea cuptorului pentru coacere. Elementul pentru grătar este situat în partea de sus a cuptorului și este folosit pentru a rumeni alimentele. Majoritatea cuptoarelor electrice au două elemente de încălzire, dar unele modele au chiar și trei.

Interval de temperatură

Intervalul de temperatură al unui cuptor electric este determinat de elementul de coacere și elementul de grătar. Elementul de coacere poate atinge temperaturi de până la 250 de grade Celsius, în timp ce elementul de grătar poate atinge temperaturi între 95 și 180 de grade Celsius.

Controale

Comenzile de pe un cuptor electric determină modul în care vei seta temperatura și temporizatorul. Majoritatea cuptoarelor electrice au comenzi cu cadran sau buton, dar unele modele au panouri de comandă digitale. Dacă vrei să te bucuri de ușurință în utilizare, caută un cuptor electric cu comenzi simple și directe.

Temporizator

Un cronometru este o caracteristică la îndemână pentru un cuptor electric, deoarece îți permite să setezi un anumit timp de gătit. Majoritatea cuptoarelor electrice au o funcție de cronometru, dar unele modele au și o funcție de pornire întârziată. Acest lucru îți permite să setezi cuptorul să înceapă gătitul mai târziu, ceea ce poate fi convenabil dacă nu ești acasă când cuptorul electric încorporabil este pornit.