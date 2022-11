Poți sta într-un picior timp de 10 secunde? Cum ajunge echilibrul să fie o chestiune de viață și de moarte

Problemele de echilibru pot fi asociate cu probleme grave de sănătate și duc la risc crescut de cădere pe măsură ce oamenii înaintează în vârstă, arată studiile.

Pierderea echilibrului se observă din activitățile simple, spune dr. Anna Lowe, expert în îmbătrânirea sănătoasă și activitate fizică. „Poate că obișnuiai să te ridici rapid pe un picior pentru a-ți pune un pantof și ai încetat să faci asta la un moment dat. Poate ieșeai din baie pe o podea alunecoasă fără să stai pe gânduri, iar acum trebuie să te ții de ceva. Este ușor să nu vezi semnele sau doar să le pui pe seama îmbătrânirii – dar este o problemă pe care nu trebuie să o ignori pentru că te poate afecta”, spune Lowe, citată de The Guardian.

Cheia este să preveniți problema și să nu așteptați ca ea să devină gravă.

„Pierderea echilibrului începe la 45 de ani și este foarte clară”, spune George Locker, autorul cărții Falling Is Not An Option.

Ce este echilibrul? Surprinzător, nu a fost găsită o singură definiție. Din punct de vedere tehnic, este interacțiunea complexă a mai multor sisteme diferite din corpul tău – de la mușchi, nervi, vedere și urechea internă până la sistemul senzorial, care vă permite să recunoașteți locul în care corpul atinge solul, împreună cu receptorii de mișcare din articulații care vă spun unde se află corpul în spațiu. Nu este ceva cu care ne naștem, dar nici nu este ceva ce învățăm în același mod ca vorbirea – este o abilitate pe care o dobândim din timp și o pierdem în timp.

Oricare ar fi definiția, lipsa de echilibru este, la nivel global, asociată cu probleme grave de sănătate.

La începutul acestui an, British Journal of Sports Medicine a publicat rezultatele unui studiu derulat timp de un deceniu care a implicat mai mult de 1.700 de participanți de vârstă mijlocie. Studiul a concluzionat că incapacitatea de a avea echilibru a fost asociată cu o creștere de aproape două ori a riscului de deces.

Printre altele, voluntarilor li s-a cerut să stea pe un picior cu celălalt picior apăsat de el, cu brațele pe lângă, cu ochii ațintiți drept înainte. După ce s-au luat în considerare vârsta, sexul și alte condiții de bază, incapacitatea de a menține poziția timp de 10 secunde - în cazul a trei încercări - a fost asociată cu un risc crescut de deces cu 84% din orice cauză.

Aproximativ unul din cinci participanți nu a reușit să treacă testul, un procent care a crescut odată cu vârsta – mai mult de unul din trei (37%) cu vârste între 66 și 70 de ani a eșuat.

Alte studii au făcut conexiuni similare, voluntarii fiind puși să se ridice de la podea direct în picioare, în echilibru, având un ochi închis. Sau, pur și simplu, unii au fost puși să meargă în ritm alert.

În unele cazuri, echilibrul deficitar este un produs secundar al unor afecțiuni mai grave sau este legat de aceeași lipsă de activitate fizică care le provoacă.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că 684.000 de oameni mor după ce cad accidental în fiecare an, aceasta fiind a doua cauză a mortalității accidentale. Alți 37 de milioane de oameni au nevoie anual de îngrijiri medicale după căzături grave, iar mulți ajung să se confrunte cu dizabilități sau să aibă o viață mai scurtă.

O pierdere a echilibrului, după cum notează Locker, este o problemă medicală fără o soluție medicală: este ceva care nu poate fi tratat cu medicamente sau intervenții chirurgicale, în ciuda consecințelor care afectează viața.

În ceea ce privește cauzele care duc la lipsa de echilibru, nu există un singur răspuns. Lipsa activității a fost în mod tradițional blamată, se stimează că până în 2030, 12,3% dintre oamenii planetei care vor avea peste 60 de ani vor fi tot mai sedentari.

Dar profesioniștii din domeniul sănătății subliniază că problemele de echilibru pot fi cauzate de o varietate de alți factori, mulți dintre ei legați de vârstă - tulburarea vederii sau încetinirea reacțiilor nervoase. Tensiunea arterială poate scădea, ceea ce duce la amețeli, în timp ce reflexele și coordonarea încetinesc odată cu vârsta.

Indiferent de activitatea pe care o alegeți – și indiferent de momentul vieții în care vă aflați – este de reținut că trebuie să lucrați la echilibru înainte de a deveni o problemă.

Exercițiile de rezistență, indiferent dacă asta înseamnă ridicarea greutăților sau drumeții cu un rucsac, vin cu o serie de alte beneficii dovedite pentru sănătate, de la îmbunătățirea densității osoase la un risc redus de Alzheimer și a altor forme de demență.

Editor : G.M.