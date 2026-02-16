Un american mutat la noi s-a îndrăgostit de țara noastră, pe care o promovează intens pe rețelele sociale. Confruntat cu îngrijorarea cunoscuților, după ce a ales să trăiască într-o țară din estul Europei, Martel le arată americanilor că lucrurile nu stau deloc așa cum cred cei mai mulți dintre ei. Decizia de a se muta în România, în Oradea, are și o latură romantică: s-a îndrăgostit de o româncă, expulzată de autoritățile americane în 2024, pentru că îi expirase viza. "I-a luat 10 zile. Nu am crezut", spune tânăra care i-a devenit, între timp, soție.

„Mâncarea din Europa are un gust complet diferit față de mâncarea din America. Chiar și fața mea a început să arate mai bine de când m-am mutat din SUA”, spune tânărul într-un clip postat pe TikTok.



Martel s-a mutat în România în urmă cu doi ani. A fost impresionat de tot ce a găsit, așa că împărtășește asta și pe rețelele sociale.

„Nu am fost niciodată la o sală de fitness din America în care să ai acces cu ajutorul unui scanner facial. Niciodată!”, le explică el prietenilor virtuali, într-o altă înregistrare publicată pe rețelele sociale.

Și-a lăsat viața în urmă pentru a fi alături de Antonia, iubita sa, care între timp i-a devenit și soție. S-au cunoscut în America, în 2023, iar în scurt timp au devenit de nedespărțit. În 2024, însă, viza Antoniei a expirat și a fost trimisă înapoi în România.

„M-am decis să mă mut în România, pentru că era clar că ea nu se mai putea întoarce în SUA. Atunci am decis să vin aici, din Utah, am vândut tot ce aveam și am început o nouă viață aici”, povestește Martel Metellus, americanul îndrăgostit de România.

„I-a luat, literalmente, 10 zile să se împacheteze, să vândă tot și să vină în România. Inițial, când mi-a spus, nu am crezut. I-am spus că n-o să-l cred nici când îmi trimite biletul de avion”, își amintește Antonia Mettellus.

Născut în New York, crescut în Arizona, Martel venea într-o zonă complet necunoscută. Așa că familia lui era cât se poate de îngrijorată de soarta lui.

„L-au întrebat la primele apeluri după ce s-a mutat în România: ai curent acasă, ai electricitate, ai internet, ai un magazin lângă casă?”, spune amuzată Antonia.

Martel s-a îndrăgostit și de mâncarea românească.

„Mici, tocăniță, sarmale uneori. Uneori nu vreau, mai am și toane. Îmi place pălinca, desigur!”, mărturisește Martel.



Martel face coaching online, este creator de conținut și vrea să se lanseze și în industria muzicală. Și mai e ceva: învață să vorbească românește.

„Mergem la biserică, haide acasă”, spune Martel într-un alt videoclip online, în care face o demonstrație despre ce a învățat, până acum, în limba română.

reporter/operator: Bogdan Băcilă

Editor : Izabela Zaharia