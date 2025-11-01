Live TV

Povestea femeii de 93 de ani care nu-și arată vârsta și se simte ca la 39 de ani. Sfaturile ei pentru o viață lungă

chris meyer 93
Chris Meyer. Foto: Instagram/ cindykief

Chris Meyer a împlinit 93 de ani în luna august, dar spune că se simte ca la 39 de ani și cei mai mulți oameni cred că are 70 de ani. Meyer, care este creatoare de bijuterii, are și câteva sfaturi pentru o viață lungă și fericită. Printre acestea: să te iubești și să te răsfeți și să bei doar cafea la micul dejun, potrivit Business Insider.

Ori de câte ori Chris Meyer pleacă de acasă, se îmbracă elegant și se machiază. Își scoate câinele la plimbare și le zâmbește vecinilor cu care se întâlnește.

„Nu fac asta pentru altcineva, o fac pentru mine. Îmi mențin imaginea și stima de sine la cele mai înalte standarde”, a declarat ea pentru Business Insider, despre aspectul ei.

Meyer, care a fost manager de hotel și a lucrat în publicitate, spune că atenția pentru imaginea sa a ajutat-o ​​de-a lungul celor nouă decenii de viață, deoarece indică respect de sine și încredere.

Ea adaugă că, pentru a-ți menține mintea alertă și corpul sănătos, e esențial să rămâi activ, sociabil și interesat de ceilalți. Când a împlinit 93 de ani, în august, a glumit că a vrut să schimbe lumânările de pe tort, astfel încât să arate 39.

„Aceasta este vârsta mea, în mintea mea. Nu mă simt diferită de cum eram atunci”, spune ea.

Meyer nu a avut o viață ușoară. A divorțat în 1965, când avea 33 de ani și era casnică. A fost nevoită să se mute dintr-o casă mare din Long Island, New York, într-o locuință cu un singur dormitor, în Queens.

„Am fost aruncată într-o lume despre care nu știam nimic”, a spus nonagenara, care acum îi încurajează pe alți oameni aflați într-o situație similară să accepte schimbarea.

„Nu știam ce naiba fac”, a spus ea. Cu toate acestea, a învățat să se descurce și s-a străduit să-și creeze o carieră de la zero.

A trecut și prin tragedia morții nepotului ei, la doar 19 ani. A suferit mult, dar a reușit să se adapteze la viața fără Jessee.

„Trebuie să mergi mai departe, indiferent de provocarea cu care te confrunți”, a explicat ea.

Meyer învață în continuare lucruri noi, citește și se folosește de inteligența artificială.

„Nu e niciodată prea târziu să-ți extinzi orizonturile”, a spus ea, adăugând că dacă ești ocupat și îți menții interesul pentru sporturi precum fotbalul, îți poți concentra atenția.

De asemenea, pentru a-și păstra mintea vie, joacă cărți, canastă, pictează și își vinde tricotajele și bijuteriile lucrate manual la târguri de artizanat și magazine de profil.

Meyer nu ține o dietă strictă, dar sare peste micul dejun și bea doar o ceașcă de cafea, mănâncă prânzul devreme, de obicei constând din ouă, și o cină luată de asemenea devreme pentru a o ajuta să digere mâncarea înainte de a merge la culcare. Își gătește singură mesele, preferând proteinele precum carnea sau peștele cu garnituri de legume, precum conopida și sparanghelul.

„Nu am ținut niciodată dietă. Dar îmi place să-mi mențin o greutate constantă între 57 și 60 de kilograme,” explică ea.

A făcut terapie fizică pentru a-și menține articulațiile în mișcare și se răsfață cu un masaj în fiecare lună.

Meyer crede că pare mai tânără decât vârsta ei reală datorită genelor. Totuși, se hidratează bând cel puțin patru pahare de apă de 450 ml pe zi.

„Oamenii sunt, în general, surprinși când le spun că am 93 de ani, cei mai mulți cred că am 70 de ani,” spune ea.

