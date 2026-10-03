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Video Șase din 10 români au probleme cu greutatea. Legătura dintre mâncatul compulsiv și tehnologie: „Se transformă în obișnuință”

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Rețetele online și timpul petrecut pe telefon sau tabletă pot duce la obiceiuri alimentare nesănătoase, spun experții. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Tehnologia este responsabilă de numărul tot mai mare de persoane supraponderale și obeze. Șase români din 10 au probleme cu greutatea. Mulți se lasă captivați de numeroasele postări online cu rețete minune și încearcă să le prepare acasă. Alții pierd măsura, în timp ce sunt captivați de ecranele telefoanelor mobile sau tabletelor. „Această dependență de tehnologie a dus și la dependenţa în alimentație”, atrag atenția specialiștii.

„Îmi place să mă uit la rețete care par să aibă un gust bun și să fie așa, mai gustoase, nu neapărat cele de dietă, şi mereu mă gândesc cum ar fi să ajung acasă, să le fac, să le gătesc și de multe ori ajung să facă asta”, mărturisește o pacientă sub protecția anonimatului.

Este un comportament care nu doar că ne îngrașă, ci ne dă peste cap întregul organism, spun medicii. De multe ori, sentimentul că nu te poți opri din mâncat este urmat de stări puternice de vinovăție sau chiar rușine.

„Îmi provoacă anxietate când știu că nu pot să mănânc ce îmi doresc. Sandvișurile acestea, cu pâine crocantă și proaspătă, cu mai multe feluri de sosuri... Am început să iau în greutate și atunci mi-am dat seama că trebuie neapărat să caut ajutor”, mai spune femeia.

„Ceea ce ar fi trebuit să fie o recompensă se transformă în dorinţă. Neavând capacitatea de a controla această stimulare, o transformăm, fără să vrem, într-o obişnuință”, explică Elena Popescu, psihiatru la Institutul de Psihiatrie Socola.

Mulți dintre cei care ajung la medic spun că mănâncă în fața telefonului sau când lucrează pe laptop. Un obicei greșit, care blochează capacitatea creierului de a mai recunoaște senzația de sațietate.

„Stăteam foarte mult seara pe laptop, pe telefon, în timp ce mâncam și, cumva, încercam să mă opresc, dar mintea mea era în altă parte”, povestește un alt pacient anonim.

„Întâlnim, şi la vârste mijlocii, persoane care, din nefericire, sunt dependente și de tehnologie. Această dependență a dus și la dependenţa în alimentație și nu tocmai una de bună calitate”, completează psihiatrul Elena Popescu.

„Întotdeauna, atunci când vorbim despre obezitate, trebuie să vedem care este cauza”, spune Adina Rusu, nutriționist.

Statisticile oficiale arată că aproape jumătate dintre români au peste greutatea normală, iar 13% sunt chiar obezi.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

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