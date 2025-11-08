Țara din UE unde femeile sunt campioane la longevitate, iar peste 23.000 de oameni au trecut de 100 de ani

Într-o țară din Europa, oamenii trăiesc mai mult ca oriunde altundeva pe continent. Aici, peste 23.000 de persoane au depășit vârsta de 100 de ani, iar 80% sunt femei. Cercetătorii pun fenomenul pe seama alimentației, ritmului de viață și coeziunii sociale, relatează The Guardian.

Italia înregistrează un număr record de persoane care au depășit vârsta de 100 de ani, potrivit celor mai noi date ale institutului național de statistică. Numărul italienilor care ajung la vârsta de 100 de ani crește în ritm accelerat, peste 2.000 de oameni atingând acest prag în 2025, majoritatea fiind femei.

În total, Italia are acum 23.548 de locuitori cu vârsta de 100 de ani sau mai mult, față de 21.211 în 2024, potrivit celor mai recente date publicate de Istat, institutul național de statistică. Italia are de peste două ori mai mulți centenari decât în 2009, a precizat Istat.

Dintre cei care au atins vârsta de 100 de ani în acest an, 82,6% sunt femei. Femeile domină și în rândul celor 724 de semi-supercentenari, persoane cu vârsta de 105 ani sau peste, și printre cei 19 supercentenari, adică persoane trecute de 110 ani.

Lucia Laura Sangenito, din regiunea Campania, își va sărbători a 115-a aniversare pe 22 noiembrie, fiind cea mai vârstnică femeie din Italia și a treia din Europa, după britanica Ethel Caterham, 116 ani, și franțuzoaica Marie-Rose Tessier, care a împlinit 115 ani în luna mai.

Emma Morano, din regiunea nordică Piemont, a fost cea mai bătrână persoană din lume timp de 11 luni, până la moartea sa, în 2017, la 117 ani. Cel mai vârstnic bărbat italian, Vitantonio Lovallo, a împlinit vineri 111 ani.

Tot mai mulți centenari în Uniunea Europeană

Populația centenară crește rapid în toate țările Uniunii Europene: se estimează că numărul persoanelor de 100 de ani sau peste va ajunge la aproape jumătate de milion până în 2050, față de 96.600 în 2019.

Franța, Italia și Grecia au cel mai mare raport de centenari raportat la populație. În Marea Britanie, numărul persoanelor de 100 de ani și peste s-a dublat, de la 8.300 în 2004 la 16.600 în 2024, potrivit datelor publicate în octombrie.

În Italia, regiunea Molise ocupă primul loc în privința ponderii centenarilor, urmată de Valea Aostei și Liguria, potrivit Istat. Sardinia se remarcă, de asemenea, printr-o concentrație ridicată de centenari, mai multe sate de pe insulă fiind identificate în 2004 drept unele dintre cele șapte „zone albastre” din lume – locuri în care proporția persoanelor cu longevitate excepțională este neobișnuit de mare.

Perdasdefogu, un oraș situat în munții abrupți din sud-estul Sardiniei, accesibil doar printr-un drum îngust și sinuos, a intrat de două ori în Cartea Recordurilor pentru centenari. Prima dată în 2012, când cei nouă frați ai familiei Melis însumau vârsta de 818 ani. În 2021, orașul a obținut al doilea record, având cea mai mare concentrație de centenari din lume: opt persoane de peste 100 de ani la o populație de doar 1.778 de locuitori.

Secretul longevității italienilor

Dieta mediteraneană este considerată de mult timp ingredientul principal al longevității italienilor, alături de legături sociale puternice și un sistem de sănătate în general apreciat.

Centenarii italieni sunt, în plus, remarcabil de activi. Anna Possi, care va împlini 101 ani pe 16 noiembrie, încă lucrează în barul ei dintr-un oraș de pe malul Lacului Maggiore, ceea ce o face cea mai vârstnică barista din Italia. Ea a declarat într-un interviu anul trecut pentru The Guardian că va „continua atât timp cât sănătatea îi permite”.

În 2022, Candida Uderzo și-a reînnoit permisul de conducere la vârsta de 100 de ani. Este una dintre cel puțin patru persoane care au primit permise la 100 de ani sau peste, inclusiv Luciano Gulmini, căruia permisul i-a fost reînnoit în 2024, imediat după ce a împlinit 100 de ani.

Deși centenarii Italiei sunt celebrați, îmbătrânirea populației ridică probleme serioase pentru guvern, mai ales în condițiile în care fenomenul este dublat de o rată a natalității în cădere liberă, ceea ce pune presiune pe sistemele de pensii și sănătate. În 2024, au fost înregistrate doar 370.000 de nașteri, cel mai mic număr de la unificarea țării în 1861.

