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Video Un californian de 97 de ani a murit la petrecerea de ziua lui, la scurt timp după ce a dansat pe melodia „Stayin’ Alive”

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Lit birthday candles on cake
Tort aniversar cu lumânări aprinse. Foto: Profimedia Images
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Un bărbat din California a murit chiar la petrecerea organizată pentru împlinirea vârstei de 97 de ani, la scurt timp după ce dansase pe celebra melodie „Stayin’ Alive” a trupei Bee Gees. Ultimele sale momente, petrecute alături de prieteni, au fost surprinse într-un videoclip devenit viral pe TikTok.

Vito își dorise să-și sărbătorească aniversarea printr-o petrecere de Halloween. Vecina sa, Eden Malinoff, în vârstă de 24 de ani, din Los Angeles, i-a îndeplinit dorința și a organizat evenimentul săptămâna trecută, scrie News.ro.

În imaginile publicate luni pe TikTok, bărbatul apare zâmbind, bătând din palme și legănându-se în ritmul melodiei „Stayin’ Alive”, îmbrăcat într-o cămașă neagră și pantaloni eleganți. Însă la scurt timp după ce invitații i-au cântat „La mulți ani”, Vito a murit.

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„Săptămâna trecută a fost cea de-a 97-a aniversare a lui Vito și, în stilul lui caracteristic, a vrut să sărbătorească printr-o petrecere de Halloween pe cinste”, a povestit Malinoff, care deține o afacere cu prăjituri și fursecuri.

Tânăra i-a pregătit un tort cu ciocolată și vin roșu, inspirat de răspunsul pe care Vito i-l dăduse când îl întrebase despre secretul longevității: să nu bei niciodată alcool ieftin.

Deși între ei era o diferență de peste 70 de ani, Vito devenise un membru îndrăgit al grupului ei de prieteni. „Dacă am învățat ceva de la Vito, este să nu lași niciodată vârsta să-ți stea în cale”, a spus Malinoff. „Acest bărbat și-a trăit viața din plin, până în ultimele clipe, în sensul cel mai literal. La 24 de ani, eu nu puteam ține pasul cu el. Era sufletul petrecerii.”

Finalul serii a fost unul neașteptat și dureros, dar tânăra spune că Vito și-a petrecut ultimele clipe exact așa cum și-ar fi dorit. „Din păcate, seara nu s-a încheiat așa cum ne așteptam, iar Vito a avut o plecare dramatică. Dar, dacă ar fi putut alege cum să-și încheie viața, ar fi fost exact așa”, a povestit ea.

„Era înconjurat de oamenii pe care îi iubea, sărbătoream viața lui lungă și plină și sunt atât de recunoscătoare că am putut face parte din toate acestea”, a mai spus tânăra.

Unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Vito a confirmat decesul pe rețelele sociale, explicând că bărbatul avea probleme de sănătate a căror gravitate nu era cunoscută celor din jur.

„Avea niște probleme de sănătate a căror gravitate nu o cunoșteam și s-a stins din viață în liniște, însoțit de muzica lui preferată”, a scris acesta.

Videoclipul publicat de Eden Malinoff a adunat 9,5 milioane de vizualizări pe TikTok. „Odihnească-se în pace, o legendă absolută”, a scris tânăra în mesajul de omagiu.

Editor : M.I.

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