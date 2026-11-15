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Un obicei simplu, practicat săptămânal, poate fi asociat cu o sănătate mintală mai bună a copiilor. Ce arată un studiu

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Parents and kids walking in park
Familie în parc. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
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Sănătatea mintală și dezvoltarea emoțională a copiilor ar putea beneficia de o activitate accesibilă aproape oricărei familii, sugerează un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Exeter, Marea Britanie. Analizând datele a peste 4.200 de participanți, oamenii de știință au descoperit că frecvența acestei activități este asociată cu rezultate semnificativ mai bune la evaluările privind sănătatea mintală și abilitățile sociale, chiar și după luarea în calcul a diferențelor socioeconomice și a problemelor familiale.

Vizitele regulate în parc, de la naștere până la vârsta de 11 ani, sunt asociate cu o sănătate mintală mai bună și cu dezvoltarea abilităților sociale ale copiilor, potrivit unui nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Exeter, Marea Britanie, citat de Euronews.

Cercetătorii au constatat că acei copii care au fost duși în parc cel puțin o dată pe săptămână, de la naștere până la vârsta de 11 ani, au obținut, în medie, scoruri cu 16,5% mai mari la evaluările privind sănătatea mintală decât cei care au mers în parc mai rar de o dată pe săptămână în aceeași perioadă. Asocierea s-a menținut chiar și după ce cercetătorii au luat în calcul statutul socioeconomic și problemele familiale.

„Parcurile le oferă copiilor spațiu pentru a fi activi fizic, ceea ce, după cum știm, contribuie la sănătatea mintală și fizică. În plus, jocurile care încurajează aventura și imaginația îi ajută să își dezvolte încrederea în sine și independența”, a declarat Mark Ferguson, coordonatorul studiului și cercetător la Universitatea din Exeter, Marea Britanie.

„Credem că parcurile ar putea fi mai mult decât simple locuri de joacă, reprezentând o resursă importantă pentru dezvoltarea sănătoasă a copiilor”, a adăugat acesta.

Studiul, publicat în revista științifică Epidemiology and Community Health, a inclus 4.219 participanți și s-a concentrat asupra dezvoltării socioemoționale, adică a abilităților de care copiii au nevoie pentru a-și gestiona emoțiile, a construi relații, a se comporta adecvat și a face față provocărilor cotidiene.

Autorii cercetării au subliniat că o dezvoltare socioemoțională solidă reprezintă o bază importantă pentru o bună sănătate mintală, atât în copilărie, cât și mai târziu în viață.

Rezultatele au arătat că dezvoltarea socioemoțională a copiilor tindea să fie mai bună în perioadele în care aceștia mergeau mai des în parc. De asemenea, copiii care frecventau parcurile mai des, pe ansamblul perioadei analizate, aveau rezultate mai bune decât cei care le vizitau mai rar.

Vizitele în parc au fost asociate cu îmbunătățiri atât în ceea ce privește comportamentele de internalizare, precum simptomele emoționale și dificultățile în relațiile cu ceilalți copii, cât și comportamentele de externalizare, cum ar fi problemele de conduită, hiperactivitatea sau dificultățile de atenție.

Cercetătorii au analizat și dacă frecvența vizitelor în parc și dezvoltarea socioemoțională diferă în funcție de mediul familial. Copiii din zonele mai avantajate socioeconomic păreau să frecventeze parcurile mai des la vârste mici, în timp ce copiii din familiile mai puțin avantajate tindeau să meargă mai frecvent în parc pe măsură ce creșteau.

Studiul sugerează că parcurile și locurile de joacă ar putea contribui la reducerea inegalităților în dezvoltarea copiilor, dar numai dacă sunt ușor accesibile tuturor familiilor.

Pentru ca parcurile să fie cu adevărat benefice, „comunitățile au nevoie de parcuri de bună calitate, care să fie sigure, accesibile și primitoare pentru familiile din toate mediile sociale”, a explicat Ferguson.

Deoarece accesul în parcuri este gratuit și acestea sunt deschise tuturor, ele pot avea un „efect de reducere a inegalităților” (equigenic effect). Conceptul descrie modul în care anumite medii fizice sau sociale, în special spațiile verzi, pot contribui la diminuarea diferențelor de sănătate, dezvoltare psihologică sau educație dintre grupurile socioeconomice.

Editor : M.I.

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