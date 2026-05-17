5 obiceiuri matinale care ne sabotează creierul. Explicațiile neurologilor

Modul în care ne petrecem primele ore ale dimineții influențează direct capacitatea de concentrare și starea de spirit generală pentru restul zilei, scrie Digi World.com. Rutina matinală nu este doar o listă de sarcini, ci o metodă de a îmbunătăți performanța mentală și calitatea următorului somn.

Telefonul dimineața activează stresul

Primul impuls este să ne verificăm telefonul imediat după ce ne trezim. Greșit, spun neurologii. Stresul se activează instant prin expunerea la notificări, știri sau rețele sociale.

Este bine să așteptăm cel puțin 30 de minute după trezire, înainte de a verifica telefonul pentru ca organismul să se adapteze natural la informația primită din exterior.

Lumina naturală reglează „ceasul” biologic

Lumina naturală este esențială pentru că reglează „ceasul” biologic. Oprește producția de melatonină, care se ocupă de hormonul somnului și activează serotonina.

Pentru a avea energie întreaga zi este bine să petrecem 10-20 de minute afară sau lângă o fereastră luminoasă în prima jumătate de oră după ce ne-am trezit.

Munca matinală intensă nu trezește mintea

Dimineața, creierul este și el adormit și are nevoie de timp pentru a porni. Cei care cred că devin mai eficienți dacă se apucă de muncă imediat ce s-au trezit nu procedează bine.

Abordarea corectă este ca munca intensă din prima oră să fie înlocuită cu puțină mișcare sau o rutină relaxantă pentru a-i permite minții să se „trezească” și ea.

Zahărul la prima oră perturbă organismul

Zahărul consumat dimineața la micul dejun perturbă metabolismul și capacitatea de concentrare. Fluctuațiile glicemice cauzate de dulciuri sau de produsele de patiserie duc rapid la o stare de oboseală.

Nutriționiștii recomandă să alegem proteine și grăsimi sănătoase la prima masă, care oferă energie stabilă pentru restul zilei.

Hidratarea dimineața, esențială pentru memorie

După somn, corpul este ușor deshidratat. Chiar și o pierdere minimă de lichide afectează memoria și starea de spirit.

Pentru a evita asatfel de stări este indicat ca înainte de de cafea sau micul dejun să bem un pahar cu apă pentru a reporni organismul și mintea.

Editor : C.L.B.