Live TV

5 obiceiuri matinale care ne sabotează creierul. Explicațiile neurologilor

Data publicării:
ZDY2NzYzM2ExYWEwNDQ0OGE0YmYzYmZmMjQ=.thumb
Foto: Getty Images
Din articol
Telefonul dimineața activează stresul Lumina naturală reglează „ceasul” biologic Munca matinală intensă nu trezește mintea Zahărul la prima oră perturbă organismul Hidratarea dimineața, esențială pentru memorie

Modul în care ne petrecem primele ore ale dimineții influențează direct capacitatea de concentrare și starea de spirit generală pentru restul zilei, scrie Digi World.com. Rutina matinală nu este doar o listă de sarcini, ci o metodă de a îmbunătăți performanța mentală și calitatea următorului somn.

Telefonul dimineața activează stresul

Primul impuls este să ne verificăm telefonul imediat după ce ne trezim. Greșit, spun neurologii. Stresul se activează instant prin expunerea la notificări, știri sau rețele sociale.

Este bine să așteptăm cel puțin 30 de minute după trezire, înainte de a verifica telefonul pentru ca organismul să se adapteze natural la informația primită din exterior.

Lumina naturală reglează „ceasul” biologic

Lumina naturală este esențială pentru că reglează „ceasul” biologic. Oprește producția de melatonină, care se ocupă de hormonul somnului și activează serotonina.

Pentru a avea energie întreaga zi este bine să petrecem 10-20 de minute afară sau lângă o fereastră luminoasă în prima jumătate de oră după ce ne-am trezit.

Munca matinală intensă nu trezește mintea

Dimineața, creierul este și el adormit și are nevoie de timp pentru a porni. Cei care cred că devin mai eficienți dacă se apucă de muncă imediat ce s-au trezit nu procedează bine.

Abordarea corectă este ca munca intensă din prima oră să fie înlocuită cu puțină mișcare sau o rutină relaxantă pentru a-i permite minții să se „trezească” și ea.

Zahărul la prima oră perturbă organismul

Zahărul consumat dimineața la micul dejun perturbă metabolismul și capacitatea de concentrare. Fluctuațiile glicemice cauzate de dulciuri sau de produsele de patiserie duc rapid la o stare de oboseală.

Nutriționiștii recomandă să alegem proteine și grăsimi sănătoase la prima masă, care oferă energie stabilă pentru restul zilei.

Hidratarea dimineața, esențială pentru memorie

După somn, corpul este ușor deshidratat. Chiar și o pierdere minimă de lichide afectează memoria și starea de spirit.

Pentru a evita asatfel de stări este indicat ca înainte de de cafea sau micul dejun să bem un pahar cu apă pentru a reporni organismul și mintea.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte Traian Băsescu
1
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier...
Sanchez si yamal
2
Pedro Sanchez sare în apărarea lui Lamine Yamal după reacția furioasă a Israelului la...
nicusor dan ilie bolojan
3
Ce spune Nicușor Dan despre o nouă nominalizare a lui Ilie Bolojan pentru funcția de...
Kirilo Budanov
4
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a...
prizonieri de razboi ucraineni eliberati
5
Rusia și Ucraina au făcut un schimb de câte 205 prizonieri de război. Zelenski...
Se însoară la 71 de ani și are dress code "curcubeu" la nuntă! Gigi Becali a râs când a primit invitația
Digi Sport
Se însoară la 71 de ani și are dress code "curcubeu" la nuntă! Gigi Becali a râs când a primit invitația
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dr_george-burlacu
Când devine durerea de cap o urgență medicală
Alzheimer's,Disease,On,Mri
O boală misterioasă a afectat sute de canadieni, iar doctorii nu au nicio explicație. Oficialii sunt acuzați că vor să ascundă adevărul
ilustrație boală neurologică / tablou cu revolta de pe Bounty
Boala misterioasă fără leac care te face captiv în propriul tău corp. Aproape toți cei afectați sunt urmașii aceleiași persoane
A woman looks at a painting showing a portrait of Austrian composer Wolfgang Amadeus Mozart at the age of 13, dated from 1770 and attributed to Italian painter Giambettino Cignaroli
Muzica lui Mozart calmează crizele de epilepsie. Oamenii de știință afirmă că au descoperit mecanismul (Studiu)
Un bărbat întors cu spatele cu o machetă a coronavirusului pe cap, într-o fotografie alb-negru
Cum se „ascunde” Covid în creier chiar și după vindecare. Vlad Ciurea: S-au constatat cazuri de degradare cerebrală
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin face cu ochiul
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe...
Alexandra Capitanescu representing Romania performing during the dress rehearsal for the final for the Eurovision Song Contest in the Wiener Stadthalle in Vienna, Austria. Picture date: Friday May 15, 2026.
Eurovision 2026. Cine a câștigat marea finală și pe ce loc s-a clasat...
oameni cu umbrela
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii...
submarin nuclear construit în Coreea de Nord / Kim Jong Un și Vladimir Putin / nava rusească cargo Ursa Major
Noi dezvăluiri despre nava rusească scufundată în largul Spaniei în...
Ultimele știri
Incendiu puternic în București: focul a cuprins mai multe imobile, suprafață afectată de 800 mp. A fost emis RO-Alert
Locuințe tot mai scumpe și cumpărători mai puțini: Ce schimbări au avut loc pe piața imobiliară în prima parte a anului 2026
e-Factura pentru drepturile de autor: ce obligații apar de la 1 iunie 2026 pentru freelanceri și creatori de conținut
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața se schimbă radical pentru patru zodii în a doua jumătate a lunii mai. Începe o perioadă de abundență...
Cancan
Grindina a făcut prăpăd în România. Ciclonul a lovit o mare parte din țară
Fanatik.ro
Așa ceva nu s-a mai văzut! Cel mai caraghios autogol din istoria fotbalului s-a dat în Republica Moldova...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Femeia celebră care l-a ”costat” 150.000 de euro pe Cristi Borcea. A fost soția unei legende de la AC Milan...
Adevărul
Istoria participării României la Eurovision. Ce locuri am obținut de-a lungul anilor
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
K.O. în patru secunde! "Monstrul" de 2,04 metri și-a băgat în spital adversarul cu un singur pumn
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
John Travolta, cu beretă pe cap, lacrimi în ochi și fiica la braț, la Cannes. A primit Palme d’Or onorific...
Adevarul
O unitate rusă și-a documentat propria crimă de război publicând imagini cu atacul asupra unui vehicul al ONU
Newsweek
Pensie recalculată la 1.750 lei, dar plătită în continuare la 1.293 lei. Pensionara a descoperit neregula
Digi FM
Cine e personajul în alb care a apărut cu Alexandra Căpitănescu pe scena Eurovision 2026. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sunt căsătoriți de 33 de ani. Michelle Pfeiffer și soțul ei, doi îndrăgostiți pe covorul roșu la un eveniment...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...