Alimentul ideal, în viziunea românilor: sărac în sare, zahăr și grăsimi. De ce e benefică grăsimea

Vor să trăiască sănătos, dar se informează prea puţin despre alimentaţia corectă. Românii ajung astfel să elimine din mesele zilnice nutrienţi esenţiali. Medicii specialişti atrag atenţia asupra acestor obiceiuri şi ne explică cum ar trebui să arate meniul zilnic.

Românii sunt tot mai atenţi la ce mănâncă - preferă produsele bio, autohtone, pentru care nu mai contează câţi bani scot din buzunar.

Dar acestea nu sunt singurele criterii după care îşi aleg alimentele.

Cât mai puţin zahăr, sare, grăsimi. Să nu fie modificat genetic, să nu conţină gluten, dar să aibă cât mai multe vitamine şi minerale. Aşa ar trebui să arate alimentul ideal în viziunea românilor.

„În ultima vreme am asistat şi am auzit non-stop spunându-ni-se: „Evitaţi excesul de sare, zahăr şi grăsimi” şi atunci automat în subconştientul nostru se crează această relaţie şi această afirmaţie - înseamnă că zahărul, sarea şi grăsimile sunt nesănătoase. Fără grăsime nu putem sistentiza hormoni, sistemul nervos are nevoie de grăsimi, creierul nostru e 70% grăsime. Pielea, părul, totul este afectat fără grăsime. E adevărat - cantitatea face diferenţa. Asta nu înseamnă că trebuie să mâncăm în exces grăsime. Zahărul este cel care a parazitat, a umplut mâncarea de calorii, iar din zahăr din păcate ficatul nostru face şi colesterol, face şi grăsime pe abdomen”, explică Mihaela Bilic, medic nutriționist.

Românii studiază tot mai des eticheta pentru că vor să fie sănătoşi. Iar concluzia vine în urma unui studiu realizat de GfK, la nivel global, pe un eşantion de 23.000 de persoane, care au fost intervievate online despre ce nu ar vrea să conţină alimentele pe care le mănâncă.

„Farfuria ideală ar trebui să conţină - un sfert proteine, un sfert făinos, carbohidrat şi jumătate, că suntem adulţi şi nu mai avem mult de crescut - legume. Legume din belşug pentru că ele au apă, fibre, vitamine, minerale”, precizează Mihaela Bilic, medic nutriționist.

Medicii atrag atenţia că alimentaţia haotică şi total nesănătoasă este principala cauză a unor boli grave, cum ar fi obezitatea, diabetul şi tulburările metabolice.

Potrivit statisticilor, 11,5% din populaţia adultă a României suferă de diabet.

