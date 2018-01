"Amnezia sarcinii", tulburarea care afectează gravidele în ultimul trimestru

Aşa numita "amnezie a sarcinii" sau pierderea temporară a memoriei legată de micile detalii există şi afectează în special femeile aflate în cel de-al treilea trimestru de graviditate, potrivit unui studiu realizat de cercetători australieni publicat luni şi citat de EFE.

Foto: Shutterstock

Studiul, realizat de experţi în neurologie de la Universitatea Deakin din Australia, a analizat cazurile a 1.230 de femei, dintre care 709 însărcinate, şi s-a axat asupra funcţiilor cognitive, memorie şi randamentul organizatoric constând în realizarea mai multor sarcini în mod simultan.



"Funcţiile cognitive, memoria şi randamentul organizatoric al femeilor însărcinate sunt semnificativ mai mici decât cele ale femeilor neînsărcinate, mai ales în al treilea trimestru de sarcină", potrivit unui studiu publicat la 15 ianuarie de revista de specialitate The Medical Journal of Australia și citat de Agerpres.



Cercetătorii au descoperit că diferenţele se dezvoltă încă din primul trimestru al sarcinii şi că memoria înregistrează o scădere semnificativă încă din primele luni, cu o agravare a funcţiilor cognitive în ultimul trimestru de sarcină.



Amnezia sarcinii, sau "mommy-brain", afectează până şi pe cele mai organizate şi eficiente femei.



În trimestrul trei, viitoarele mămici deja au dificultăţi serioase în a-şi aminti diverse detalii, ceea ce înseamnă că situaţia se agravează pe măsură ce sarcina avansează. O explicaţie plauzibilă este că viitoarea mamă este preocupată de ceea ce o aşteaptă. Oricine poate uita când are o grijă, sau trece printr-o perioadă mai dificilă. Iar când pe viitoarea mamă o aşteaptă un travaliu şi o schimbare atât de mare, precum naşterea unui copil, se poate instala şi această amnezie temporară.



Medicii recomandă o serie de tehnici menite să diminueze predispoziţia către episoadele amnezice în perioada sarcinii. Somnul de calitate este esenţial pentru randamentul activităţii cerebrale, de aceea este ideal ca viitoarele mame să doarmă între nouă şi unsprezece ore pe noapte.



O dietă echilibrată, care să furnizeze vitaminele şi mineralele necesare în cele nouă luni de sarcină, este un alt remediu preventiv. Mişcarea favorizează de asemenea accelerarea fluxului sanguin, pentru o mai bună irigare a creierului, notează cercetătorii australieni.