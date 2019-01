Bolile provocate de dinții prost îngrijiți

Diabetul, afecțiunile cardiovasculare, cancerul sau bolile pulmonare au o strânsă legătură cu sănătatea dinților. Iar legătura este una cu dublu sens. Pe de o parte, dinţii îngrijiţi prost pot fi terenul fertil perfect pentru dezvoltarea unor probleme grave de sănătate, iar pe de altă parte bolile cronice înrăutăţesc, la rândul lor, starea danturii. Pentru a rupe acest cerc vicios esenţiale sunt controalele regulate la medicul stomatolog.

Studiile de specialitate spun că românii sunt europenii cu dinţii cei mai prost îngrijiţi. Amânăm aşa de mult vizitele la stomatolog, din teamă sau lipsă de bani, încât de multe ori este prea târziu.

Şapte din 10 români şi-au pierdut cel puţin un dinte.

„În practică, vedem de toate. Pacientul a venit fără dantură sau fără doi, trei dinţi. Vrem o dantură ca la 20 de ani, foarte dificil”, spune Tatiana Moisei, medic specializat în chirurgie dentară.

Există o legătură strânsă între unele afecţiuni orale şi starea generală de sănătate. Diabetul, bolile de inimă sau cancerul agravează bolile dentare, iar, la rândul ei, o dantură cu probleme poate să afecteze întregul organism. Bacteriile din cavitatea bucală pot avea consecinţe serioase asupra sănătăţii. Ele migrează în sânge şi provoacă infecţii şi inflamaţii de multe ori foarte grave.

„Afecţiunile endocrinologice, hipertiroidism sau hipotiroidism, dezechilibrul hormonal ce duce la obezitate, iară este o boală metabolică, la fel poate să ducă la leziuni carioase, generale. Osteoporoza la fel este o boală metabolică autoimună, duce la pierderea de os, în urma ei la pierderea dinţilor”, afirmă Tatiana Moisei, medic specializat în chirurgie dentară.

Diabetul, amenințare pentru dantură

Diabetul este unul dintre cei mai mari inamici ai unei danturi sănătoase, aşa cum a aflat pe pielea lui şi Dan Iacobescu. Acum zece ani, a descoperit întâmplător că are un diabet de tip 2. Boala i-a înrăutăţit starea gingiilor.

„Cred că erau probleme dinainte de instalarea acestui diabet de tip 2, dar atunci a început să se agraveze. Au început să mi se mişte dinţii, am şi pierdut vreo trei dinţi”, spune Dan Iacobescu, pacient.

Studii recente arată că există o legătură între toxinele produse din pungile parodontale, care afectează metabolismul glucidelor la nivel celular, precum şi răspunsul organismului la insulină.

Diabeticii au risc crescut de afecţiuni gingivale, din cauza creşterii nivelului de zahăr din sânge. În același timp, o persoană cu o igienă orală precară este expusă unui risc crescut de dezvoltare a diabetului zaharat, ca urmare a numărului mare de bacterii din gură.

Parodonţiul este patul în care sunt fixați dinții în osul maxilar.

„Diabetul în sine nu produce boală parodontală, ci este un factor predispozant. Pentru că aceşti pacienţi cu nivel crescut de glucoză în sânge au anumite modificări ale imunităţii, imunitatea la nivelul parodonţiului şi a întregii cavităţi bucale este scăzută şi atunci orice infecţie la nivelul parodonţiului are cumva un teren favorabil”, explică Roxana Mirea, medic specialist parodontologie.

Semne ale paradontozei

Netratată, parodontoza duce la pierderea lentă a dinţilor naturali.

„Aceste bacterii parodontale produc anumiţi factori toxici care afectează osul, distrugând treptat, treptat implantarea dinţilor în os. Evoluţia bolii parodontale constă în pierderea dinţilor”, subliniază Roxana Mirea, medic specialist parodontologie.

„A trebuit să-mi fac o lucrare, nu o lucrare fixă, ţin minte că am stat pe un scaun stomatologic vreo 6 ore, de mi s-au pilit dinţii şi mi s-a făcut o lucrare pe care o lipeam din două în două zile cu tot felul de soluţii”, spune Dan Iacobescu, pacient.

Adaptarea la o viaţă cu proteză dentară nu este deloc o experienţă uşoară, mai ales dacă eşti o persoană activă.

„Mi-era şi teamă să mă duc, mă rog, la întâlniri, mi-era frică să nu pierd lucrarea, am şi păţit-o, de fapt, o dată, eram într-o întâlnire, am strănutat şi ajunsesem să caut lucrarea pe sub masă”, mărturisește Dan Iacobescu, pacient.

Anii au trecut, iar Dan Iacobescu a apelat până la urmă la implanturi dentare. Acestea ţin problema sub control şi permit pacienţilor să aibă din nou o viață normală, dar din păcate sunt şi opţiunea cea mai costisitoare. Pentru a evita pierderea dinţilor, e important ca afecţiunile gingivale să fie depistate cât mai devreme.

„Cel mai evident semn în boala parodontală este sângerarea gingivală, la periaj, la atingere”, explică Roxana Mirea, medic specialist parodontologie.

Banala gingivită duce la parodontoză, mobilitate dentară, pierderea dinţilor.

„Şi boala poate să degenereze în multe afecţiuni. De exemplu, inflamaţia gingivală, mobilitatea dentară, pierderea dinţilor, leziuni carioase”, spune Tatiana Moisei, medic specializat în chirurgie dentară.

Paradontoza agravează bolile pulmonare

Parodontoza poate să agraveze bolile pulmonare, mai ales la pacienţii cu sistem imunitar scăzut. În plus, riscul de infarct miocardic sau de accident vascular cerebral este mai mare decât la persoanele cu dantura sănătoasă. Pe de altă parte, oamenii care au deja boli cardiovasculare pot face mai repede parodontoză.

Sănătatea dinţilor este mai expusă în anumite etape ale vieţii: pubertate, sarcină, menopauză.

„Pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare, ei au o medicaţie specifică, de obicei folosesc antagonişti de calciu, aceşti antagonişti de calciu au ca şi efect advers o creştere în volum a gingiei”, afirmă Roxana Mirea, medic specialist în parodontologie.

Chiar dacă nu avem afecţiuni dentare, trebuie să facem cel puţin o vizită la şase luni medicului stomatolog. Iar pacienţii cu boli metabolice chiar mai des: o dată la trei luni.

