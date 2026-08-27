Care este cea mai bună oră pentru a lua micul dejun. Medic: „Alimentele trebuie să le alegem în funcție de momentul zilei”

Nu doar ce punem în farfurie contează, ci și ora la care mâncăm prima masă a zilei. În era trendului legat de postul intermitent, un studiu realizat pe mai bine de 31 de mii de adulți arată că există o legătură între ora la care luăm micul dejun și longevitatea. Cercetătorii au observat că persoanele care mănâncă pentru prima dată după prânz au un risc cu aproape 30% mai mare de deces prematur.



Dacă pentru unii ziua începe cu o cafea și un mic dejun consistent, pentru alții, prima masă este abia la prânz. Iar diferența dintre cele două obiceiuri ar putea conta mai mult decât am crede. Pe măsură ce mâncăm mai târziu, pot apărea și riscuri mari pentru sănătate: crește riscul de deces prematur. Cercetătorii au descoperit că persoanele care mănâncă după prânz sunt cu 30% mai predispuse la afecțiuni fatale față de cei care mănâncă mai devreme.

- Asta e energia pentru început de zi. Nu sar niciodată peste. Brânzică, ou, ceva să dea și energie, să fie bine și pentru organism..

- Micul dejun e principalul, după aceea ne orientăm.

- Sunt cu mâncarea dimineața, pentru că iau medicamente și dacă le iau pe stomacul gol nu e bine.

Medicii spun că cel mai potrivit moment pentru micul dejun este între orele 7 și 8 dimineața. Însă conținutul farfuriilor trebuie să fie echilibrat.

Specialiștii recomandă pentru prima parte a zilei consumul de glucide, proteine și fibre, iar seara, eliminarea glucidelor. De exemplu, o omletă din două ouă conține minim 12 g de proteine, adică aportul necesar pentru o dimineață.



Ecaterina Zoican - medic primar Diabet, Nutriție și Boli Metabolice SJU Buzău: Alimentele e bine să le alegem în funcție de momentul zilei în care ne aflăm. Dacă ne trezim foarte devreme, la ora 5,6, avem nevoie de un mic dejun. Seara nici metabolismul nostru bazal nu mai lucrează atât de intens și nu o să se consume caloriile pe care noi le ingerăm.

Evitarea alimentelor ultraprocesate, somnul, mișcarea și stilul de viață rămân factori importanți pentru sănătate.

Editor : A.P.