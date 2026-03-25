Consumul excesiv de alimente bogate în sodiu, grăsimi saturate și zaharuri adăugate reprezintă principalul factor care crește riscul de boli cardiovasculare. Experții au stabilit care sunt cel cele mai nocive cinci alimente pentru sănătatea inimii, informează Digi24.

Carnea intens procesată, cum este cea din mezeluri, are sare și conservanții în cantități foarte mari. Produse precum salamul, cârnații sau bacon-ul pot crește tensiune arterială și colesterolul rău, favorizând depunerile de grăsime pe artere.

Băuturile îndulcite cu zahăr afectează grav inima. Sucurile carbogazoase și enercizantele contribuie la inflamația cronică, obezitate și rezistență la insulină, toți fiind factori de risc majori pentru bolile cardiovasculare.

Burgerii de tip fast-food sunt nocivi pentru sănătate. Conțin grăsimi saturate, sodiu și carbohidrați rafinați care cresc nivelul colesterolului rău. Consumul lor frecvent duce la creșterea în greutate.

Trecerea la ora de vară creşte riscul de AVC şi infarct. Care sunt recomandările medicilor



O altă categorie de alimente periculoase pentru inimă este cea a produselor de patiserie. Gogoșile, prăjiturile ambalate sau produsele dulci de tip snack au un indiceglicemic ridicat și adesea conțin amestecuri nocive de zahăr și grăsimi saturate care favorizează depunerea grăsimilor în pereții arterelor.

Supele la plic cu tăiței instant sunt la fel de dăunătoare pentru inimă pentru că au cantități excesive de sare, principala cauză a hipertensiunii arteriale.

Pentru o inimă sănătoasă, experții ne sfătuiesc să avem o dietă diversificată, bazat în special pe legume, fructe, cereale integrale, proteine slabe și alimente bogate în fibre.

