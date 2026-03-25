Live TV

Care sunt cel cele mai nocive cinci alimente pentru sănătatea inimii

Data publicării:
GettyImages-carne mezeluri
Foto: Getty Images

Consumul excesiv de alimente bogate în sodiu, grăsimi saturate și zaharuri adăugate reprezintă principalul factor care crește riscul de boli cardiovasculare. Experții au stabilit care sunt cel cele mai nocive cinci alimente pentru sănătatea inimii, informează Digi24.

Carnea intens procesată, cum este cea din mezeluri, are sare și conservanții în cantități foarte mari. Produse precum salamul, cârnații sau bacon-ul pot crește tensiune arterială și colesterolul rău, favorizând depunerile de grăsime pe artere.

Băuturile îndulcite cu zahăr afectează grav inima. Sucurile carbogazoase și enercizantele contribuie la inflamația cronică, obezitate și rezistență la insulină, toți fiind factori de risc majori pentru bolile cardiovasculare.

Burgerii de tip fast-food sunt nocivi pentru sănătate. Conțin grăsimi saturate, sodiu și carbohidrați rafinați care cresc nivelul colesterolului rău. Consumul lor frecvent duce la creșterea în greutate.

Citește și

Trecerea la ora de vară creşte riscul de AVC şi infarct. Care sunt recomandările medicilor

O altă categorie de alimente periculoase pentru inimă este cea a produselor de patiserie. Gogoșile, prăjiturile ambalate sau produsele dulci de tip snack au un indiceglicemic ridicat și adesea conțin amestecuri nocive de zahăr și grăsimi saturate care favorizează depunerea grăsimilor în pereții arterelor.

Supele la plic cu tăiței instant sunt la fel de dăunătoare pentru inimă pentru că au cantități excesive de sare, principala cauză a hipertensiunii arteriale.

Pentru o inimă sănătoasă, experții ne sfătuiesc să avem o dietă diversificată, bazat în special pe legume, fructe, cereale integrale, proteine slabe și alimente bogate în fibre.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dacian ciolos la parlament
1
Nicuşor Dan îl propune pe Dacian Cioloş pentru o funcţie importantă la nivel...
Angela Similea
2
Angela Similea: Nu mi s-a cerut acordul de folosire a piesei „Casa mea” în clipul...
Scumpire caburanti
3
Guvernul urmează să declare stare de criză pe piața carburanților. Ministrul Energiei...
soldați din armata finlandeză
4
Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară și va...
oameni cu o umbrela pe strada in bucurești
5
ANM anunță schimbări bruște de temperatură și ploi în următoarele două săptămâni...
Te-ar putea interesa și:
Afecțiuni medicale care îți pot afecta somnul. Foto Getty Images
Trecerea la ora de vară creşte riscul de AVC şi infarct. Care sunt recomandările medicilor
caravana medicala
„N-am făcut niciodată analize”. Românii care nu merg la medic cu anii. Ce arată datele celui mai recent studiu pe prevenție
Woman using AI chatbot.
De la lapte rece pentru sângerări esofagiene la usturoi rectal pentru imunitate: chatboții AI răspândesc informații medicale false
An infant receives BCG vaccine during a routine vaccination session at the Kasambondo health center in Kasambondo, DRC
Studiu „neetic” cu vaccinuri în Africa, finanțat de SUA: nou-născuți incluși în experiment. „Poate fi prototip pentru alte cercetări”
somn
Astăzi este Ziua Mondială a Somnului. Ce afecțiune se poate ascunde în spatele asteniei de primăvară
Recomandările redacţiei
Electric measuring power meter for energy cost at home and office.
Mii de cazuri de furt de energie, descoperite anual în România. Cum...
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Planul în 15 puncte transmis de Donald Trump Iranului: SUA cer un...
INSTANT_COALITIE_BUGET_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan: România ar putea participa la misiuni de deminare în...
Uniformă armata ucraineană
Kievul se pregătește pentru prelungirea războiului. Plan de lucru în...
Ultimele știri
Au venit primele răspunsuri în urma accidentului de pe LaGuardia, când un avion a intrat într-o mașină de pompieri
Decizie istorică: Meta a fost găsită vinovată într-un caz de exploatare sexuală a copiilor prin intermediul Facebook și Instagram
Vila de lux a lui Nicolae Ceaușescu din Timișoara a ajuns o ruină. Cum arată azi clădirea cu buncăr și piscină, abandonată zeci de ani
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt forțate să ia atitudine din 25 martie. Sentimente ascunse ies la suprafață, iar emoțiile...
Cancan
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Fanatik.ro
Cum l-a păcălit George Copos pe Traian Băsescu. „Genial”
editiadedimineata.ro
Una din patru postări de pe TikTok conține dezinformare
Fanatik.ro
De ce au decis, de fapt, turcii să joace barajul cu România pe stadionul lui Beșiktaș: „Va fi infern! Cea mai...
Adevărul
Kovesi, dezvăluiri despre presiunile la șefia EPPO: un oficial UE i-a cerut să tempereze mesajele despre...
Playtech
Pot fi folosite mesajele de pe WhatsApp, Instagram sau Facebook în instanţă ca probă? Explicaţia clară a...
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Maria este mai tânără decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat! Polițiștii au reușit să prindă autoarea
Pro FM
Cum reușește Loredana Groza să arate impecabil. Dieta care i-a schimbat complet viața: „Mănânc orice, mai...
Film Now
Shia LaBeouf, protagonistul unui nou incident teribil, în Roma. Imagini cu actorul din „Fury” în timp ce țipă...
Adevarul
Lidera de la Chișinău îndeamnă moldovenii să economisească curentul după atacul Rusiei asupra liniei...
Newsweek
Fondul de pensii al unui român a scăzut cu 700 lei în 14 zile. Cum afectează războiul pilonul 2 de pensii?
Digi FM
Primele imagini cu Mirabela Grădinaru la summitul organizat de Melania Trump. Ce discurs a ținut partenera...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bacteria din intestinul uman capabilă să îmbunătăţească forţa musculară. Descoperirea care poate schimba...
Digi Animal World
Rechini „drogați” în Bahamas: cocaină și cafeină găsite în organismul lor. Poluarea umană ajunge până în...
Film Now
Ce spune Rosie Huntington-Whiteley despre relația cu Jason Statham. Detalii rare după 16 ani împreună
UTV
Bruce Willis apare în imagini rare alături de nepoata sa. Demi Moore a publicat fotografii emoționante de...