Căsnicia și cancerul: rezultatele uimitoare ale unui studiu privind șansele de îmbolnăvire pentru cei căsătoriți și pentru burlaci

Mai multe avantaje pentru femei Nu este nimic magic în căsătorie, în sine

Căsătoria, s-ar părea, are un efect secundar pe care nimeni nu-l menționează când spune „da” în fața preotului sau ofițerului de la Starea Civilă: persoanele căsătorite par să aibă o probabilitate mai mică de a dezvolta cancer decât cele care nu s-au căsătorit niciodată. Aceasta este concluzia provocatoare a unui nou studiu de amploare care a ridicat întrebări interesante despre ceea ce ne menține cu adevărat sănătoși pe parcursul vieții. Când căsătoria apare în date ca având un rol „protector”, oare iubirea contează, bucata de hârtie sau ceva mult mai mare ascuns în fundal? - încearcă să raspundă, într-un articol publicat în The Conversation, profesorul de științe biomedicale Justin Stebbing, de la Anglia Ruskin University.

În studiul în cauza, cercetătorii au examinat diagnosticele de cancer a peste 4 milioane de adulți din 12 state americane, reprezentând o populație de peste 100 de milioane de oameni. Ei s-au concentrat pe cazurile de cancer diagnosticate după vârsta de 30 de ani între 2015 și 2022 – o imagine de ansamblu modernă realizată într-o eră în care căsătoria între persoane de același sex este legală la nivel național, astfel încât căsătoria include mai multe persoane ca niciodată.

Toți au fost împărțiți în două tabere: cei care erau sau fuseseră vreodată căsătoriți, inclusiv persoanele divorțate și văduve, și cei care nu s-au căsătorit niciodată. Aproximativ unul din cinci adulți s-a încadrat în acest grup al celor care nu s-au căsătorit niciodată, o minoritate considerabilă a cărei sănătate a fost adesea neglijată în cercetările tradiționale centrate pe familie.

Când cercetătorii au comparat cifrele, diferența a fost imposibil de ignorat. Bărbații care nu s-au căsătorit niciodată aveau o probabilitate cu aproximativ 70% mai mare de a dezvolta cancer decât bărbații care s-au căsătorit la un moment dat, în timp ce femeile care nu s-au căsătorit niciodată aveau o probabilitate cu aproximativ 85% mai mare de a dezvolta cancer decât femeile care erau sau fuseseră căsătorite.

Mai multe avantaje pentru femei

Această ultimă cifră este deosebit de notabilă, deoarece multe studii anterioare sugerau că bărbații beneficiau mai mult de căsătorie decât femeile. Aici, femeile par să beneficieze cel puțin la fel de mult, dacă nu chiar mai mult. Iar diferențele s-au accentuat odată cu vârsta, mai ales după 50 de ani, când consecințele obiceiurilor de zeci de ani – fumatul, dieta, exercițiile fizice, controalele medicale sau lipsa acestora – ies în sfârșit la suprafață.

Diferența nu a fost aceeași pentru toate tipurile de cancer, iar aici povestea devine și mai revelatoare.

În cazul cancerului anal la bărbați și al cancerului de col uterin la femei – două boli strâns legate de infecția cu virusul papiloma uman (HPV) cu transmitere sexuală – diferențele au fost enorme. Bărbații care nu s-au căsătorit niciodată au avut o rată a cancerului anal de aproximativ cinci ori mai mare comparativ cu bărbații care s-au căsătorit.

Femeile care nu s-au căsătorit niciodată aveau o rată a cancerului de col uterin de aproape trei ori mai mare. Acestea sunt tocmai tipurile de cancer pentru care există deja instrumente de prevenire: vaccinarea împotriva HPV și screeningul regulat pentru depistarea precoce a modificărilor precanceroase.

Autorii studiului sugerează că faptul de a fi căsătorit poate crește șansele ca o persoană să fie încurajată să se prezinte la aceste programări sau să beneficieze de o asistență medicală și o asigurare mai stabile.

În alte cazuri, modelul a reflectat teme biologice cunoscute de mult timp. Cancerele precum cel endometrial și ovarian erau mai frecvente la femeile care nu s-au căsătorit niciodată, ceea ce poate reflecta rate mai scăzute de nașteri, deoarece sarcina și nașterea modifică expunerea la hormoni în moduri care pot reduce riscul.

În schimb, pentru tipurile de cancer puternic influențate de screeningul organizat – de sân, de prostată, de tiroidă – diferențele în funcție de starea civilă au fost mai mici. Screeningul uniformizează șansele, indiferent dacă cineva are un soț sau o soție care să-i amintească de programări.

Chiar și rasa a jucat un rol neașteptat. Bărbații de culoare care nu s-au căsătorit niciodată au avut cele mai mari rate generale de cancer din studiu, însă bărbații de culoare căsătoriți au avut de fapt rate de cancer mai mici decât bărbații albi căsătoriți, sugerând că căsătoria ar putea fi deosebit de protectoare în anumite grupuri.

Nu este nimic magic în căsătorie, în sine

Căsătoria în sine protejează cumva oamenii de cancer? Cercetătorii sunt precauți și spun că nu. Studiul lor arată o tendință, nu o legătură cauzală.

Adevărata întrebare este dacă căsătoria face oamenii mai sănătoși sau dacă oamenii mai sănătoși, mai bogați și mai bine susținuți sunt pur și simplu mai predispuși să se căsătorească de la bun început.

Persoanele care se confruntă cu boli mintale grave, dependență, boli cronice sau sărăcie extremă pot fi mai puțin predispuse să se căsătorească, iar aceleași dificultăți sunt, de asemenea, legate de un risc mai mare de cancer. În acest sens, căsătoria poate fi mai puțin o cauză decât un semn al altor avantaje care încep cu mult înainte ca cineva să pășească spre altar.

Există și alte motive pentru a fi precauți. Grupul „căsătoriți vreodată” include atât persoanele aflate într-o căsnicie fericită, cât și cele divorțate sau văduve, în ciuda faptului că aceste experiențe pot fi foarte diferite în practică. În același timp, grupul „necăsătoriți niciodată” include persoane aflate în relații de lungă durată care pot beneficia de același sprijin ca și cuplurile căsătorite. De asemenea, cercetătorii nu pot ține seama pe deplin de diferențele de venit, educație sau acces la asistență medicală – toate acestea influențând puternic riscul de cancer.

Chiar și așa, studiul subliniază un aspect important. Persoanele care sunt sau au fost căsătorite au mai multe șanse să aibă pe cineva care să le încurajeze să meargă la medic, să împartă resursele financiare și asigurarea de sănătate și sunt mai puțin susceptibile să fumeze în exces sau să evite îngrijirea medicală. De-a lungul anilor, aceste mici diferențe se pot acumula, modelând riscurile pe care le poartă oamenii și influențând tipurile de cancer care se dezvoltă în cele din urmă – și cele care nu se dezvoltă niciodată.

Dacă nu v-ați căsătorit niciodată, nimic din toate acestea nu reprezintă un verdict asupra sănătății dumneavoastră personale. Ceea ce subliniază cu adevărat studiul este necesitatea de a ne asigura că avantajele discrete asociate adesea cu căsătoria – sprijinul social, „insistențele” blânde de a căuta ajutor, accesul mai ușor la asistență medicală – nu sunt rezervate doar celor care au un album cu fotografii de la nuntă.

Persoanele singure, văduve, cele care trăiesc singure sau în afara cuplului tradițional, ar putea avea nevoie de un sprijin mai specific pentru a ajunge la screening, pentru a li se oferi vaccinuri precum cel împotriva HPV și pentru ca preocupările lor să fie luate în serios. Pe măsură ce tot mai multe persoane aleg să rămână singure sau să-și construiască o viață în afara căsătoriei, aceste întrebări vor deveni din ce în ce mai urgente.

În cele din urmă, acest studiu este mai puțin o declarație de dragoste adresată căsătoriei și mai mult un memento că trupurile noastre sunt modelate nu doar de gene și de întâmplare, ci și de structurile sociale prin care ne mișcăm. Oamenii care observă când nu ne simțim bine, ne încurajează să ne programăm pentru acel test și ne ajută să stabilim dacă ne permitem să urmăm acel sfat pot lăsa urme vizibile ani mai târziu sub microscop. Provocarea mai profundă pentru sănătatea publică și politici este aceea de a oferi tuturor beneficiile conexiunii, stabilității și accesului la îngrijire – inclusiv celor care nu spun niciodată „Da”.

Top Citite
Xi Jinping inspectează soldații
1
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
2
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea...
girofar al unei masini de politie
3
Momentul în care o profesoară din Iași sare dintr-o mașină de ride-sharing în mers...
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
4
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze...
un submarin rusesc este urmarit de o nava britanica
5
„Preşedintelui Putin îi spun: «Vă vedem»”. Armata britanică anunţă că a urmărit trei...
Te-ar putea interesa și:
Alzheimer
Incapacitatea unei persoane vârstnice de a-şi aminti visele, asociată cu boala Alzheimer (studiu)
IMG_0915-2 (001)
O intervenție, două vieți salvate: povestea unei gravide care a învins cancerul
oameni grasi
Un român din patru suferă de obezitate. Legătura dintre grăsimea abdominală și sănătate. Când devine aceasta periculoasă
laborator epubrete centrifuga
Cum au obținut cercetătorii britanici un medicament pentru Parkinson din deşeuri plastice
Lonely student feeling excluded on campus at the university
A te simți singur poate dăuna mai mult sănătății decât izolarea socială, arată un studiu
Recomandările redacţiei
Razboi SUA IRan drapel
Cele cinci puncte nevralgice ale negocierilor dintre SUA și Iran: de...
Siegfried Muresan ţine un discurs în Parlamentul European.
Bugetul UE pentru următorii 7 ani. Siegfried Mureșan: Prioritatea va...
Iran: Sharif University of Technology was targeted
Război în Orientul Mijlociu, ziua 42. JD Vance afirmă că Trump a...
nasa 7 flickr
Artemis II revine pe Pământ: NASA transmite în direct finalul...
Ultimele știri
Dmitri Medvedev a fost numit redactor-șef al noilor manuale școlare rusești
Conducerea Armatei Române, vizită în Bosnia şi Herţegovina. „Sperăm ca prezenţa militară să fie înlocuită de o soluţie politică”
Tensiuni între Casa Albă și Vatican. Reprezentanții Administrației Trump, „presiuni” asupra ambasadorului Sfântului Scaun la Washington
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Gianluca Vacchi, pictorial de senzație alături de partenera lui mai tânără cu 27 de ani decât el. Imaginile...
Cancan
România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în noaptea de Înviere
Fanatik.ro
România NU a decretat zi de doliu național pentru Mircea Lucescu. Pentru Ion Iliescu și Papa Francisc s-a...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Care este, de fapt, relația actuală dintre Ilie Năstase şi Ioana. Soția fostului mare tenismen explică...
Adevărul
Metoda „polițistul bun și polițistul rău”, aplicată de Trump în Iran. Un expert de la Stanford explică...
Playtech
Regulă nouă la bloc. Ce trebuie să declari în 10 zile şi cine stabileşte câte persoane locuiesc într-un...
Digi FM
Răzvan l-a învins, dar Mircea Lucescu l-a sărutat pe creștet. Povestea momentului tată-fiu, care a emoționat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rinat Ahmetov i-a lăsat "mască" pe toți, după moartea lui Mircea Lucescu: "Promisiune încălcată!"
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
David Duchovny, cum nimeni nu l-a mai văzut. Cu perucă blondă și ruj roșu aprins, îmbrăcat în haine de...
Adevarul
Viețuitoarele cu cea mai dureroasă înțepătură din lume: „Senzație de deces iminent. Unii au implorat medicii...
Newsweek
Se schimbă vârsta standard de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul în care te-ai născut?
Digi FM
Pur și simplu a îngenuncheat în fața sicriului lui Mircea Lucescu: "A fost darul lui Dumnezeu pentru fotbal"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce Paștele ortodox și cel catolic au de cele mai multe ori date diferite? Explicația pe înțelesul tuturor
Digi Animal World
A plătit 600 de lire la veterinar, crezând că pisica ei e bolnavă. Ce a aflat a doua zi a lăsat-o fără cuvinte
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...