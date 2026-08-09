Live TV

Ce este „Sick Building Syndrome” și cum se manifestă. Simptomele la care trebuie să fii atent

Data publicării:
barbat bolnav la birou
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Ochi iritaţi, tuse seacă, senzaţie de gât uscat, dureri de cap, oboseală sau dificultăţi de concentrare, sunt câteva dintre simptomele pe care le acuză multe persoane după ce petrec mai multe ore în spaţii puternic climatizate. Adesea, acestea sunt puse pe seama aerului condiţionat, atrage atenţia prof. dr. Cristian Oancea, medic primar pneumolog, vicepreşedinte Societatea Română de Pneumologie – prorector Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara.

Medicul Cristian Oancea a precizat că „Sick Building Syndrome” (Sindromul Clădirii Bolnave) este un fenomen asociat calităţii necorespunzătoare a aerului din spaţiile închise şi utilizării incorecte a sistemelor de climatizare. Canicula favorizează apariţia şi accentuarea acestui sindrom.

„Temperaturile ridicate determină oamenii să petreacă perioade tot mai lungi în încăperi climatizate, iar atunci când instalaţiile de aer condiţionat nu sunt întreţinute corespunzător, aerul este prea uscat sau ventilaţia este insuficientă, pot apărea numeroase manifestări, de la iritaţii ale căilor respiratorii până la cefalee şi stare de oboseală. Sick Building Syndrome nu este o boală în sine, ci un ansamblu de simptome. De cele mai multe ori, acestea se ameliorează după părăsirea clădirii, însă expunerea repetată poate afecta calitatea vieţii şi poate agrava afecţiunile respiratorii preexistente”, a explicat medicul Cristian Oancea, citat de News.ro.

Un alt risc, spune medicul, îl reprezintă filtrele necurăţate ale instalaţiilor de climatizare. Acestea pot acumula bacterii, precum Legionella pneumophila, Pseudomonas aeruginosa sau Acinetobacter, dar şi fungi, acarieni şi polen, care pot agrava alergiile şi afecţiunile respiratorii.

„Nu doar temperatura contează, ci şi calitatea aerului pe care îl respirăm. Filtrele instalaţiilor de aer condiţionat trebuie curăţate sau înlocuite periodic pentru a preveni acumularea bacteriilor, fungilor, acarienilor şi a altor particule care pot ajunge în căile respiratorii. La fel de important este să evităm diferenţele foarte mari de temperatură. Trecerea repetată de la 18-20 de grade Celsius în interior la peste 35 de grade în exterior obligă organismul să îşi activeze permanent mecanismele de termoreglare. Acest stres termic repetitiv favorizează deshidratarea, accentuează oboseala, durerile de cap şi poate irita căile respiratorii, chiar şi la persoanele care nu au afecţiuni pulmonare. De aceea, este important ca temperatura aparatului de aer condiţionat să fie setată cu cel mult 6-8 grade Celsius sub temperatura exterioară”, a precizat medicul.

Expunerea repetată la aer condiţionat şi la diferenţe mari de temperatură poate afecta temporar mecanismele naturale de apărare ale căilor respiratorii.

Medicul precizează că uscarea mucoasei bronşice şi încetinirea clearance-ului mucociliar reduc capacitatea organismului de a elimina particulele inhalate, iar asta poate favoriza multiplicarea virusurilor respiratorii, precum rinovirusurile, virusurile gripale sau virusul sinciţial respirator. La persoanele vârstnice, la pacienţii cu boli pulmonare cronice şi la cei cu imunitatea scăzută, aceste infecţii pot evolua către pneumonii care necesită spitalizare.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ardei iuti
1
Legătura dintre consumul de ardei iute și cancer. Ce a descoperit un nou studiu
JURNAL ORA 18 090826_02217
2
Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au fost reținuți. Mărturia echipajului: „Au...
Boxing In Riyadh: Tyson Fury v Francis Ngannou
3
Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina...
Mohsen Rezaei
4
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
profimedia-1051364381
5
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Digi Sport
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
tren
Pasageri dezamăgiți de noul tren PESA: A ajuns la destinație cu o oră întârziere, iar în vagoane a fost „ca în cuptor”
dragos pislaru si ilie bolojan pe culoar la guvern
Cum reduce Dragoș Pîslaru consumul de energie în plină criză energetică. Măsurile aplicate acasă și în instituțiile pe care le conduce
medic cu pacient
Proiecte CNAS: Acces mai larg la servicii medicale și mai puţină birocraţie
tren foto fb cfr
Radu Miruţă explică de ce nu e aer condiționat în 60% din trenurile din România și anunță soluții
dan tesloianu
Victimele lui Dan Tesloianu cer daune uriaşe după implantarea de stimulatoare cardiace de la cadavre. Reacția medicului
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
„Propagandă stalinistă”. Reacția dură a MAE după ce Rusia a atacat...
dunare debit icon apele romane
De ce sunt „vitale” operațiunile de dragare a Dunării pentru centrala...
oameni care intervin la o cladire prabusita in columbia
Cutremur puternic în Columbia. Cel puțin 18 morți și mai multe...
masini de lupta noi
Miruță cere mai multe produse românești pentru Apărare. „Vehiculele...
Ultimele știri
Radu Burnete anunță când „va deveni o prioritate” formarea noului guvern. „Era dificil să aducem partidele la masă”
O felină mare asemănătoare cu o pumă, semnalată în apropierea Varșoviei. Localnicii, sfătuiți să nu lase copiii nesupravegheați
Putin a mers în Siberia pentru a treia oară în aproape trei săptămâni, departe de raza de acţiune a dronelor ucrainene
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore s-a căsătorit. Nuntă de vis în Idaho. Primele imagini cu...
Cancan
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă'...
Fanatik.ro
Se pregătește o nouă demitere de antrenor în SuperLiga. Fostul tehnician al echipei, gata să revină pe bancă...
editiadedimineata.ro
Google Earth a devenit, pentru o zi, o fabrică de imagini false
Fanatik.ro
La un pas de tragedie pe Ion Oblemenco: un fan a căzut în gol din peluză și a ajuns de urgență la spital
Adevărul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la...
Playtech
Ce se întâmplă cu panourile fotovoltaice după 20-25 de ani. Mai produc energie sau trebuie înlocuite
Digi FM
A câștigat un milion de euro la loterie, apoi a aruncat biletul la gunoi. Gestul făcut muncitorii de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
VIDEO A vrut să-și sărute iubita în fața tuturor, dar ce a urmat a făcut înconjurul lumii. Mama lui, în...
Pro FM
Dakota Johnson, colaborare surpriză cu iubitul ei. Cum a ajuns actrița din „Materialiștii” să apară pe noul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fenomenul „Spider-Man: Brand New Day”: încasări de peste 1,6 miliarde de dolari la nivel global
Adevarul
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de...
Newsweek
Casa de Pensii sectorială anunță dacă recalculează și crește pensiile. „Combate” o decizie a Înaltei Curți
Digi FM
Și-a rupt un deget în vacanță, dar asta nu i-a stricat cheful. Halle Berry, naturală, fără machiaj, superbă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywoodul. Decizia luată după divorțul de Melanie Griffith și infarctul...
UTV
Selly recunoaște că părinții încă îi fac observații, în ciuda succesului său. „În ochii părinților rămâi...