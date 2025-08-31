Cea mai ușoară rutină pentru o stare optimă dimineața: metoda 30-30-30. Nutriționist: „Ajustările modeste pot face diferența”

O rutină ușoară ar putea da tonul întregii zile: metoda 30-30-30. Un nutriționist explică pașii simpli pentru un start optim în orice zi.

Ideea este simplă. În primele 30 de minute de la trezire, trebuie făcute trei lucruri:

• Mănânci 30 de grame de proteine

​​• Faci 30 de minute de mișcare

• Petreci 30 de minute concentrându-ți mintea - fie că este vorba de citit, rugăciune sau meditație

Expertul în nutriție Starkie Sowers a spus pentru NBC News că abordarea există sub diverse forme de ani de zile, dar este din nou în tendințe pe TikTok datorită simplității și eficacității sale. „Îți ascuțește concentrarea, îți oferă proteinele de care ai nevoie pentru ziua respectivă și chiar dă tonul. Te ajută să scapi de stările de spirit neplăcute, te menține calm și creează un impuls pentru alegeri sănătoase pe tot parcursul zilei”, a explicat el.

Printre opțiunile pentru proteinele de dimineață se numără supa de oase, proteinele din zer, pulberile vegetale sau chiar shake-urile gata preparate. O alegere poate fi și pulberea de ouă – o pudră de ouă întregi care combină albușuri și gălbenușuri.

Scopul nu este perfecțiunea, ci consecvența. „Chiar și ajustări modeste precum acestea pot face o mare diferență”, a spus Sowers. „Este vorba despre crearea unor obiceiuri care să îți ofere energie, concentrare și echilibru.”

Editor : Ș.R.