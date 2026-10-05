Cine sunt oamenii care dorm doar 4-5 ore pe noapte și nu simt oboseala: misterele geneticii somnului scurt natural

Definiția lui Brad Johnson pentru un somn bun diferă de cea a majorității. Cinci ore îl lasă ager și energizat. Chiar și după o călătorie de 24 de ore în Europa, bărbatul în vârstă de 70 de ani din Providence, Utah, poate dormi șase ore timp de câteva nopți - dar niciodată cele șapte ore sau mai multe recomandate pentru adulți, scrie National Geographic.

„Pur și simplu nu pot dormi mai mult de patru sau cinci ore”, spune Johnson, care a participat la studii familiale privind somnul. „Și prosper datorită acestui lucru.”

Pentru majoritatea oamenilor, acest tipar ar semnala o privare cronică de somn. Însă Johnson pare să aparțină unui grup mult mai rar. Cercetătorii îi numesc persoane care dorm puțin în mod natural - persoane a căror nevoie biologică de somn este mult mai mică. Doar aproximativ 50 de familii au fost identificate cu mutații genetice legate de această trăsătură.

Johnson și alte câteva rude poartă o mutație rară în gena ADRB1. Această genă influențează reglarea somnului și a stării de veghe, spune Ying-Hui Fu, profesor de neurologie la Universitatea din California, San Francisco. Timp de decenii, echipa lui Fu a studiat familii care dorm mult mai puțin decât altele, fără efectele negative aparente.

Persoanele care dorm puțin în mod natural nu se bazează pe alarme sau cofeină, spune Fu, iar acest tipar este adesea caracteristic întregii familii. Un studiu din 2019 publicat în Neuron definește persoanele care dorm puțin în mod natural ca fiind persoane cu tendința de-a lungul vieții de a se trezi natural după patru până la șase ore de somn, simțindu-se reîmprospătate. Chiar și în vacanțe, spune Fu, rutina lor de somn rămâne aceeași.

Această consecvență le face valoroase pentru cercetători, care speră că aceste valori biologice ieșite din comun pot dezvălui cum își măsoară creierul nevoia de somn - și ce anume restabilește somnul.

În societatea noastră mereu în mișcare, atracția este clară: nevoia de mai puțin somn poate însemna o productivitate mai mare. Dar corpul nu este inactiv în timp ce dormim. Procese neurologice și fiziologice cruciale continuă pe tot parcursul nopții, spune Fu. Somnul susține vigilența, metabolismul, eliminarea limfei, refacerea sistemului imunitar și starea de spirit.

În ciuda importanței somnului, experții spun că mulți oameni dorm în mod obișnuit mai puțin decât au nevoie. Conform unui sondaj național privind sănătatea din 2024, aproape unu din trei adulți din SUA raporta că doarme mai puțin de șapte ore pe zi. Acest lucru poate face dificilă identificarea persoanelor care dorm puțin în mod natural. În laborator, Fu și alți cercetători întâlnesc adesea persoane care spun că se pot descurca cu mai puțin somn, cu alarme și cofeină.

„Îi numim persoane care dorm puțin în mod obișnuit”, spune Fu. În timp, reducerea somnului este asociată cu un risc crescut de obezitate, diabet și boli coronariene, conform unei meta-analize ample a studiilor populaționale.

Partea dificilă este că oamenii s-ar putea să nu își recunoască propriul deficit de somn. „Oamenii sunt foarte nepricepuți în a ști de cât somn au nevoie”, spune Elizabeth B. Klerman, profesor de neurologie la Harvard Medical School și cercetător în domeniul somnului la Spitalul General din Massachusetts. Într-un studiu din 2005, la care Klerman este co-autoare, adulții tineri dormeau mai mult atunci când cercetătorii le-au prelungit timpul petrecut în pat, ceea ce sugerează că programul lor obișnuit i-a lăsat cu o datorie de somn.

„Îngrijorarea în domeniu este că oamenii nu își dau seama că dorm prea puțin pentru că «nu se simt obosiți»”, spune Klerman. „Dar fie au uitat cum se simte starea de alertă, fie își maschează oboseala cu cofeină. Sau pur și simplu nu vor să spună că sunt obosiți.”

Această deconectare dintre starea de alertă și somnul suficient face parte din misterul pe care cercetătorii speră că persoanele care dorm puțin în mod natural îl pot rezolva.

Unul dintre domeniile în care cercetătorii au căutat răspunsuri este genetica. Într-un studiu publicat în revista Nature din 2005, Chiara Cirelli și echipa sa au identificat Minisleep, o muscă de fructe cu o mutație în gena canalului de potasiu Shaker. Aceasta dormea ​​aproximativ o treime din cât dormeau ​​muștele obișnuite, dar trăia o viață mai scurtă. Aceasta a fost o dovadă timpurie că genele pot ajuta la determinarea cantității de somn de care avem nevoie, spune Cirelli, profesor și președinte al departamentului de cercetare a somnului de la Universitatea din Wisconsin, Madison. Viața mai scurtă a muștelor a subliniat, de asemenea, că a dormi mai puțin nu este neapărat același lucru cu a avea nevoie de mai puțin somn.

Patru ani mai târziu, Fu și colaboratorul său de lungă durată, Louis Ptáček, au contribuit la stabilirea unei baze genetice pentru somnul scurt natural la oameni, descoperind o mutație în gena DEC2. Cercetătorii au asociat somnul scurt natural familial cu mutații rare în cel puțin cinci gene – DEC2, ADRB1, NPSR1, GRM1 și SIK3.

Împreună, aceste descoperiri indică diferite părți ale mecanismului de somn-veghe al creierului, inclusiv căile implicate în modul în care presiunea din somn se acumulează și se disipează. Dar încă nu au dezvăluit dacă persoanele care dorm scurt în mod natural efectuează procesele de restaurare mai rapid, au nevoie de mai puțină restaurare sau diferă în alt mod.

Pentru a răspunde la această întrebare, oamenii de știință trebuie să înțeleagă ce anume restabilește somnul. Fiecare specie animală studiată cu atenție până acum pare să doarmă, spune Cirelli. La oameni, o ipoteză pe care Cirelli și alți cercetători au testat-o ​​timp de decenii este că somnul deconectează creierul de mediu, permițând sinapselor să se reseteze printr-un proces numit homeostază sinaptică.

Unele dovezi sugerează că persoanele care dorm puțin în mod natural mențin un somn profund, cu unde lente, în ciuda faptului că dorm mai puțin, ceea ce crește posibilitatea ca creierul lor să finalizeze mai multă muncă sinaptică într-un timp mai scurt, spune Cirelli. De asemenea, Fu crede că persoanele care dorm puțin în mod natural pot îndeplini o parte din munca esențială a organismului peste noapte mai eficient. Ceea ce rămâne necunoscut este exact ce procese se întâmplă mai rapid - sau dacă altceva le reduce nevoia de somn.

„Este cu adevărat uimitor să ne gândim că ne petrecem o treime din viață dormind și totuși esența somnolenței - lucrul real care se întâmplă în creier și care face pe cineva să adoarmă - este încă un mister destul de mare”, spune Thomas E. Scammell, profesor de neurologie la Universitatea Harvard și neurolog specializat în somnologie la Centrul Medical Beth Israel Deaconess.

Oamenii de știință știu că somnul este guvernat de două sisteme biologice, spune Scammell. Ceasul circadian ajută la determinarea momentului, în timp ce presiunea homeostatică a somnului crește cu cât o persoană stă trează mai mult timp. La fel ca foamea după o masă pierdută, această presiune face ca somnul să fie din ce în ce mai greu de rezistat.

În timpul zilei, impulsul circadian de veghe - ceasul deșteptător intern al corpului - ajută la starea de alertă. Această atracție explică de ce o persoană care stă trează toată noaptea se poate simți epuizată la 3 dimineața, dar ceva mai alertă mai târziu dimineața, când impulsul circadian de veghe începe să contracareze presiunea crescândă a somnului, spune Scammell.

Însă starea de alertă nu înseamnă neapărat că recuperarea creierului a fost încheiată. Un studiu din 1995 a descoperit că creierul se poate trezi atunci când presiunea din timpul somnului a scăzut, iar semnalul circadian de veghe a crescut. Dar nu pentru că fiecare proces de restaurare a ajuns la o anumită linie de sosire.

Așadar, cum poate cineva să știe de cât somn are nevoie, de fapt? Scammell sugerează un experiment: timp de cel puțin trei nopți, să sari peste alarmă și să dormi cât îți permite corpul. Apoi, observă cât de mult se schimbă durata somnului în a treia noapte. Dacă de obicei dormi șase ore, dar în mod natural dormi opt ore în a treia noapte, opt ore ar putea fi mai aproape de ceea ce are nevoie corpul tău.

Numărul nu va fi același pentru toată lumea. „A spune că toată lumea trebuie să doarmă opt ore este ca și cum ai spune că toată lumea trebuie să aibă o înălțime de 1,60 m”, spune Fu. Genele și mediul înconjurător contribuie la modelarea cantității de somn de care are nevoie fiecare persoană, făcând din somn o trăsătură individuală, la fel ca înălțimea sau personalitatea.

Persoanele care dorm scurt în mod natural se află la o extremă a acestei variații. Scopul mai amplu al lui Fu este de a înțelege cum aceste persoane rare, care dorm puțin în mod natural, îndeplinesc sarcinile esențiale ale organismului peste noapte într-un timp mai scurt - și dacă aceste cunoștințe ar putea îmbunătăți în cele din urmă somnul pentru toată lumea.

Pentru Johnson, această distincție era personală. Ani de zile, articolele care recomandau șapte sau opt ore de somn l-au făcut să se teamă că nopțile scurte îi dăunau în mod discret. „Am trăit cu această frică până când cei de la centrul de somnologie au spus: «E normal pentru cineva care doarme puțin»”, spune el. „Asta a contat pentru mine.”

Editor : Ș.R.