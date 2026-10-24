Consumul regulat de ceai ar putea reduce riscul de AVC cu până la 36%. Când devine însă periculos pentru sănătate

Consumul regulat de ceai ar putea fi asociat cu un risc mai scăzut de accident vascular cerebral (AVC) și de boli cardiovasculare, potrivit unui nou studiu realizat pe aproape 500.000 de persoane din China. Cercetătorii au constatat că persoanele care beau ceai de cel puțin trei ori pe săptămână prezintă un risc cu aproximativ 11% mai mic de boli vasculare. Beneficiile ar putea dispărea însă atunci când băutura este consumată la temperaturi foarte ridicate, obicei asociat cu o creștere de 16% a riscului, relatează Euronews.

Ceaiul este obținut prin infuzarea frunzelor prelucrate ale plantei Camellia sinensis, un arbust originar din Asia de Est. Toate varietățile, inclusiv ceaiul alb, verde, oolong, negru și pu-erh, provin din aceeași plantă, diferențele de aromă fiind determinate de gradul de oxidare a frunzelor.

Băutura face parte din alimentația obișnuită a milioane de oameni din întreaga lume, de la tradiționalul ceai englezesc servit la micul dejun până la ceremoniile chinezești dedicate acestei băuturi.

Potrivit cercetătorilor, ceaiul conține compuși bioactivi, inclusiv polifenoli și flavonoide, care au proprietăți antioxidante și antiinflamatoare. Aceștia contribuie la protejarea stratului interior al vaselor de sânge și la menținerea unei circulații sanguine sănătoase, mecanisme care ar putea ajuta la prevenirea bolilor vasculare.

Cercetătorii au monitorizat aproape 500.000 de persoane din China, pe o perioadă medie de nouă ani, analizând obiceiurile acestora privind consumul de ceai și afecțiunile dezvoltate în intervalul respectiv.

Rezultatele au arătat că persoanele care consumau ceai de cel puțin trei ori pe săptămână prezentau un risc general de boli vasculare cu 11,2% mai mic.

Cea mai puternică asociere a fost observată în cazul accidentului vascular cerebral ischemic, pentru care riscul a fost cu 36,6% mai scăzut, urmat de bolile cerebrovasculare, cu o reducere de 19,1%.

Totuși, cercetătorii au constatat că aceste asocieri variau considerabil în funcție de modul în care ceaiul era preparat și consumat.

Participanții beau, în general, între două și trei căni de ceai pe zi, însă cel mai scăzut risc asociat a fost observat în rândul celor care consumau între șase și opt căni zilnic.

Ceaiul negru a prezentat cele mai puternice și constante asocieri cu un risc redus de boli vasculare, fiind urmat de ceaiul verde. Cercetătorii consideră că acest rezultat ar putea fi explicat prin compușii formați în timpul procesării frunzelor, precum teaflavinele, care au proprietăți antiinflamatoare și contribuie la reglarea metabolismului lipidelor.

Temperatura și concentrația băuturii au influențat, de asemenea, rezultatele. Potrivit studiului, cele mai favorabile asocieri au fost observate în cazul ceaiului de concentrație moderată, consumat la o temperatură care nu provoacă arsuri.

În schimb, consumul de ceai extrem de fierbinte a fost asociat cu o creștere de 16% a riscului de boli vasculare. Studiile anterioare au asociat, de asemenea, consumul băuturilor la temperaturi foarte ridicate cu un risc crescut de cancer esofagian.

Cercetătorii au remarcat că asocierea dintre consumul regulat de ceai și riscul mai scăzut de boli vasculare a fost observată în majoritatea grupurilor demografice analizate, dar a fost semnificativ mai puternică în cazul persoanelor cu obezitate.

Cu toate acestea, autorii avertizează că simplul consum de ceai nu oferă protecție împotriva bolilor cardiovasculare și că această băutură trebuie privită ca parte a unui stil de viață sănătos, alături de măsurile de prevenție deja recomandate.

„Acesta a fost un studiu observațional, iar alte diferențe în alimentația și stilul de viață al participanților ar putea contribui la explicarea rezultatelor”, a declarat Dell Stanford, dietetician principal în cadrul British Heart Foundation, care nu a participat la cercetare.

Specialistul a subliniat că rezultatele nu demonstrează că obiceiul de a bea zilnic ceai protejează inima.

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de îmbolnăvire și mortalitate în Uniunea Europeană, fiind responsabile pentru unul din trei decese și afectând aproximativ 62 de milioane de persoane.

Editor : Ș.A.