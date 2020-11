Convinși că-i apără de COVID, românii golesc farmaciile de vitaminele C și D

Speriați de amenințarea îmbolnăvirii de COVID, românii își redescoperă imunitatea. La mare căutare sunt acum suplimentele care promit să întărească scutul natural în fața bolii. Cutiile de vitamina C și D se cumpără cu zecile. Medicii spun că suplimentele ajută în această perioadă și sunt chiar folosite în tratamentul COVID, dar numai în doze prescrise de un specialist.

Într-un mall din București, este coadă la intrarea într-un magazin. Dar acești oameni nu stau la coadă după haine sau electrocasnice, deși se apropie sezonul reducerilor de toamnă.

- Bună ziua, putem să vă ajutăm cu ceva?

- Da. Unde aveți vitamina D?

- Depinde de unde doriți, de la cine doriți. Calciu, Vitamina C, vitamina D, tot ce avem aici.

-Nu mă interesează firma, ce firmă, dacă mi le arătați, eu vă spun care sunt, îmi mai aduc aminte.

Cumpărătorii de toate vârstele au umplut coșurile cu vitamine și minerale. Spun că nu regretă niciun leu investit în fortificarea organismului.

„Pentru toată iarna”, justifică o cumpărătoare.

„Avem nevoie, mai ales in perioada asta cu corona”, spune o alta.

„Vitamina D, A, că am lipsă, îmi dă imunitate”, explică o altă femeie.

- Luna asta pe vitamine cam cât ați cheltuit? vrea să afle reporterul.

- Am dat 400 de lei. Cam mult, asta e, recunoaște cumpărătoarea.

- De obicei folosesc vitamina C, vitamina D, niște imunomodulatori foarte, foarte buni. Sunt vitamine care nu se pot stoca în organism și atunci e necesar să le luăm zilnic. Cam 150-200 de lei dau pe suplimente alimentare, spune o altă tânără.

- Vitaminele D3, că se spune că apară imunitatea, îl consider ca un placebo, mă ajută să fiu mai optimist. Am 79 de ani și sper să ajung nu chiar la 100, da' macar la 92, că mai am multe de făcut! - mărturisește un bărbat.

Ce spun medicii

Medicii spun că până la vaccin, vitaminele ne pot ajuta întrucâtva, dar trebuie luate cu măsură.

„Există o oarecare utilitate în a folosi doze de vitamina C și vitamina D și Zinc. Sigur că au circulat și informații conform cărora se foloseau doze de elefanți de vitamina C, ceea ce, desigur, ar face și rău, dar dozele uzuale de 2-4 mii de unități de vitamina D sau de o mie de unități de vitamina C și cu adaos de Zinc ar putea avea o utilitate. Pentru formele asimptomatice sau ușoare-medii există niște încercări de scheme terapeutice care includ și suplimentele nutritive de tipul vitaminelor și mineralelor de care vorbeați. Deci nu sunt specifice, nu sunt garantat eficiente, dar sunt un mic plus de care avem nevoie mulți în această perioadă”, spune Rodica Tănăsescu, medic de familie.

Un studiu recent din Spania arată că peste 80 la sută dintre pacienţii care suferă de COVID-19 au o lipsă de vitamina D, iar această insuficienţă este mai frecventă la bărbaţi.

