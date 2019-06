Crizele de bilă - de ce le facem, cum se manifestă și cum le tratăm?

Cel puțin 10 la sută din populația globului suferă de litiază biliară. În termeni populari, pietre la fiere. Și mai mare este procentajul persoanelor care au dischinezie biliară, adică o fiere leneșă. Iar o astfel de criză înseamnă de cele mai multe ori dureri insuportabile. Ce este de făcut în aceste cazuri şi cum putem preveni astfel de crize?

Simptomele unei crize de bilă

Dacă nu știți că aveți pietre la fiere, ar trebui să faceți totuși un control. Majoritatea pacienților nu au simptome, iar în cele mai fericite dintre cazuri, pietrele sunt descoperite la o ecografie abdominală. Dacă nu, veți afla că le aveți în timpul unei crize. Mai exact, o durere puternică în partea dreaptă a abdomenului.

Dr. Claudia Vasiliu - medic specialist gastroenterolog: „De regulă, ca durată nu depășește 15 minute. În cazul în care se instalează complicațîi, poate să dureze mai mult, se poate însoți de gust amar, de greață, de vărsături, de cefalee, de o serie de simptome din cadrul dispepsiei, balonare”.

Dr. Anca Păunescu - medic specialist medicină generală: „În general durerile sunt declanșate de alimentele grase sau prăjite care au multe grăsimi și care forțează un pic funcționarea vezicii biliare”.

De ce se formează pietrele la fiere

Principalul vinovat al apariției pietrelor la fiere este colesterolul. Iar femeile sunt de două ori mai predispuse decât bărbațîi să fie diagnosticate cu litiaza biliară.

Dr. Claudia Vasiliu, medic specialist gastroenterolog: „Pe de o parte: sexul feminin, care e factor favorizant, un istoric familial contribuie foarte mult, cei care au rude de gradul 1 au un risc de 4-5 ori mai mare de a face litiaza biliară, alimentația bogată în grăsimi animale, în dulciuri rafinate, lipsa de activitate fizică. Cei supraponderali sau obezi au un risc mai mare de litiază biliară și din păcate, cum în România s-a modificat semnificativ procentul acestor pacienți, fiind astăzi pe locul 3 ca număr de supraponderali în Europa, iar 25% dintre români fiind obezi, o să ne confruntăm din ce în ce mai mult cu afecțiuni asociate obezității”.

Tratamente pentru calculii biliari

De cele mai multe ori este indicată intervenția chirurgicală, pentru ca pietrele să fie eliminate.

Dr.Claudia Vasiliu, medic specialist gastroenterolog: „Există acum posibilitatea operației laparoscopice, care e mult mai puțin invazivă, mult mai puțin dureroasă, pacientul se externează mult mai rapid”.

Dacă, în schimb, calculii biliari nu dau simptome, nu este obligatoriu să fie operați. Pot fi tratați medicamentos sau puteți opta pentru produsele naturiste.

Produse naturiste pentru tratamentul pietrelor la fiere

Dr. Ruxandra Constantina - medic apifitoterapeut: „Vorbim de plantele tonic amare și în această categorie intră anghinarea, care are un rol detoxifiant la nivelul ficatului excelent, pe care o putem lua sub formă de pulbere, tinctură sau ceai. Primul ceai este bine să îl luăm dimineață pe stomacul gol și după să stăm 30 de minute culcați pe partea dreapta, pentru a stimula secreția bilei. Alte plante tonic amare sunt cicoarea și păpădia, care ne stimulează digestia și secreția de bilă, la fel armurariul sub formă de pulbere este un hepatoprotector și hepatoregenerator excelent”.

Risc de a reapărea calculii biliari

Dr.Claudia Vasiliu, medic specialist gastroenterolog: „Dar pacientul trebuie să fie avertizat: există un risc de recurență. Deci ai făcut tratamentul, ai scăpat de pietricele, dar totuși, după un an, 10-15 % din ei pot să facă din nou pietricele. La 5 ani, procentul ăsta crește la jumătate”.

Oricare ar fi tratamentul ales împreună cu medicul, important este să nu neglijați boala, pentru că pot apărea complicații foarte grave.

Complicații ale bolilor de fiere

Dr.Anca Păunescu, medic specialist medicină generală: „Uneori acești calculi mici pot să migreze către pancreas și o complicație ca pancreatita este o situație dificilă, care necesită tratament special, prelungit și atunci dacă sunt calculi biliari și mai ales dacă sunt mobili și dacă dau frecevnt simptomatologie este mai bine să se intervină chrurgical”.

Dischinezia biliară sau „fierea leneșă” - cauze, simptome și tratament

Mai întâlnită decât litiaza biliară este dischinezia biliară, cunoscută sub numele de „fiere leneșă”. Principala cauză a acestei afecțiuni este alimentația bogată în grăsimi, care îngreunează digestia și implicit eliminarea bilei.

Dr. Claudia Vasiliu, medic specialist gastroenterolog: „Foarte mulți din pacienții care vin îmi spun că mănâncă la ora 9-10 seara. Total total incorect și le spun: exact la ora aia se pregătește sistemul dvs. digestiv să se ducă și el la culcare, iar dvs. veniți și îi dați o misiune de făcut și atunci nu vă așteptați să nu apară simptome. Lipsa de activitate fizică - măcar 10-15 minute pe zi. Mulți dintre ei, din cauza serviciului, eu știu, poate copii, nu au timp. Foarte mulți, în special tineri, sunt adepții fast-foodului și a covrigilor, a fumatului. Toate obiceiurile astea în timp costă, poate nu imediat, dar până la urmă își arată consecințele”.

Principalele simptome sunt greața, durerea continuă în partea dreaptă, cefaleea și o stare generală de rău.

Dr. Claudia Vasiliu, medic specialist gastroenterolog: „Este de fapt o tulburare de motilitate și de tonus al căilor biliare extrahepatice și aici ne referim la vezica biliară sau la colecist, la canalul cistic. Discutăm fie de un colecist mai leneș, mai hipoton sau chiar aton care evacuează mai incomplet și mai întârziat bilă, fie din contra, e un colecist mai contractat, mai mic, cu un tonus crescut care mai frecvent da colici biliare”.

În acest caz nu este nevoie de intervenții chirurgicale, ci de schimbarea stilului de viață.

Remedii pentru problemele cu fierea

Dr. Ruxandra Constantina, apifitoterapeut: „Aici vorbim de alimentație care cuprinde 5 mese pe zi, reduse cantitativ și caloric sau este vorba de o modalitate de a mânca: trebuie să mâncăm în liniște, să mestecam bine alimentele, să evităm tot ce înseamnă tocătură, prăjeli, rântaș, maioneze, mezeluri, alimente afumate din comerț, excesul de alcool, tutun.

Este bine să utilizăm și alte plante de tip rostopască, care are efect antispastic, antialgic, tip morfină și sedează foarte bine, sunătoarea, care știm că are o acțiune de relaxare, de calmare antidepresivă, la fel lavanda este o plantă antistres excelentă, la fel, simulează secreția și excreția de bilă”.

Recomandat este și sucul de coacăze roșii, dar și extractul de rozmarin.

Nu uitați că pe lângă tratamentele urmate cel mai important este să vă schimbați stilul de viață, indiferent dacă suferiți de litiază, de dischinezie biliară sau chiar și dacă nu aveți probleme cu fierea. Numai așa puteți preveni aceste afecțiuni.