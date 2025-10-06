Live TV

Cum a ajuns cancerul de colon să afecteze tot mai mulți tineri și care este cauza principală, indicată de studii

Data publicării:
celule canceroase
Cum a ajuns cancerul de colon să afecteze tot mai mulți tineri Foto: Profimedia

Dacă în trecut cancerul era văzut ca parte a îmbătrânirii, acum tot mai multe persoane tinere se luptă cu această boală nemiloasă. În cazul cancerului de colon sau colorectal, rata de îmbolnăvire a scăzut la persoanele de peste 60 de ani, însă a crescut în rândul celor sub 50 de ani în multe țări dezvoltate, potrivit datelor citate de The Guardian.

Creșterea este reală și globală, de la aproximativ 94.700 de cazuri în 1990 la 225.736 în 2019, spune prof. Devi Sridhar, președintele departamentului de sănătate publică de la Universitatea din Edinburgh. Un studiu realizat în Europa a constatat că, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 și 29 de ani, incidența a crescut cu 7,9% pe an între 2004 și 2016, ratele crescând cu 4,9% la persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 39 de ani și cu 1,6% la grupa de 40-49 de ani în aproximativ aceeași perioadă.

Datele indică faptul că numărul cazurilor de cancer colorectal cu debut precoce s-ar putea dubla la fiecare 15 ani în Australia, Canada, Marea Britanie și SUA.

Ce cauzează creșterea numărului de bolnavi în cazul tinerilor? Putem exclude genetica: se estimează că 75% din cazuri sunt la persoane fără antecedente familiale sau predispoziție genetică cunoscută, spune prof. Devi Sridhar. Oamenii de știință au început să analizeze factorii de mediu legați de creșterea incidenței cancerului de colon încă din anii 1960, fiecare generație având o probabilitate mai mare de a face cancer decât cea anterioară.

Un factor continuă să apară ca principal vinovat: alimentele ultraprocesate, o analiză din 2025 în Nature Reviews Endocrinology evidențiind legăturile. Aceste alimente, precum cereale cu conținut ridicat de zahăr, semi-preparatele, băuturi răcoritoare, carne procesată și alimentele tip fast-food, reprezintă mai mult de jumătate din dieta medie în țări precum Marea Britanie și SUA.

Un studiu major publicat în British Medical Journal a analizat trei grupuri mari din SUA pentru a stabili legătura dintre alimentele ultra-procesate și riscul de cancer colorectal. Unul dintre aceste grupuri a conținut peste 46.000 de bărbați, care au fost urmăriți pe o perioadă de 24 până la 28 de ani. Comparativ cu grupul care a consumat cele mai puține alimente ultraprocesate, riscul celor care au consumat mai multe astfel de alimebte a fost cu 29% mai mare. Autorii atrag atenția însă că sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege mecanismele fiziologice ale modului în care alimentele ultraprocesate contribuie la dezvoltarea cancerului.

Deși parte din studii au asociat alimentele ultraprocesate de creșterea obezității, care este apoi un factor de risc major pentru numeroase tipuri de cancer, studiul de mai sus indică creșterea riscului de cancer colorectal la persoanele cu greutate normală. Ar putea fi alimentele ultraprocesate cancerigene, indiferent de indicele de masă corporală (IMC) al unei persoane? Cu alte cuvinte, sunt aceste alimente dăunătoare sănătății chiar dacă aveți un stil de viață activ și aveți greutate sănătoasă?

Dietele bogate în alimente ultraprocesate au fost asociate cu perturbări ale insulinei, inflamație cronicăt și modificări ale microbiomului intestinal, toate acestea fiind mecanisme implicate în dezvoltarea cancerului. Ceea ce mâncăm afectează modul în care celulele nse dezvoltă, modul în care funcționează sistemul imunitar și modul în care se comportă bacteriile intestinale – care ajută la reglarea inflamației și a imunității.

Studiile pe animale au demonstrat că emulgatorii, aditivii și îndulcitorii artificiali întâlniți frecvent în alimentele ultraprocesate provoacă inflamație intestinală și dezvoltarea tumorilor. De asemenea, lipsa fibrelor și a fitochimicalelor protectoare din aceste alimente poate altera microbiomul intestinal necesar pentru ca organismul să funcționeze optim.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
profimedia-1029625023
2
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
3
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
sorin oprescu
4
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
5
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
Digi Sport
Italienii au descoperit-o pe românca ce s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Băsescu îl sfătuiește pe Nicușor Dan să schimbe Guvernul, dar nu cu...
hacker chinez lucrează la calculator
„Escrocheria” preferată a Rusiei. Cum folosește Kremlinul Legea sa...
Screenshot 2025-10-03 001520
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon...
aur
Ce șanse are partidul AUR să câștige alegerile parlamentare din 2028...
Ultimele știri
Secretele „lunii de gheață”. Cercetătorii au găsit noi dovezi că Enceladus, satelitul lui Saturn, ar putea adăposti viață
Primele „indicatoare rutiere” din lume, vechi de 12.000 de ani, descoperite în Arabia. Ce mesaje transmiteau oamenii preistorici
Experiment revoluționar: embrioni umani creați în laborator. Cercetătorii au transformat celule de piele în ovule și le-au fertilizat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vaccinul HPV gratuit în România. Foto Getty Images
Cât de eficiente sunt vaccinurile împotriva HPV: „există dovezi clare ale imunităţii colective”, arată un studiu
dieta, masa
Carnea nu trebuie să se afle în centrul alimentaţiei umane, avertizează specialiștii. Dieta care ar putea preveni milioane de decese
un doctor îi administrează un test de covid unui pacient
Simptomul de COVID cu care unii pacienții vor rămâne toată viața. Un nou studiu arată că o recuperare completă ar putea fi imposibilă
creier uman studiu minte ratiune
Uitați de strălucirea tinereții: care este vârsta la care mintea umană atinge apogeul
femeie la dieta
Fructul-vedetă al toamnei care îngrașă mai mult decât zahărul și care poate aduce dezechilibre în organism. „Mănânc cât cred”
Partenerii noștri
Pe Roz
Joan Collins, soacră mare la 92 de ani. Etalon de eleganță, a strălucit într-o rochie bleu și și-a condus...
Cancan
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Fanatik.ro
Secretarul de stat de la Secretariatului General al Guvernului și-a luat țeapă cu un dezvoltator imobiliar...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
Steagul României, interzis pe stadionul din Sfântu Gheorghe. Ce motiv a invocat jandarmeria la meciul din...
Adevărul
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință
Playtech
Ce este marcajul rutier „dinți de rechin” pentru șoferi pe carosabil și cum este semnalizată aceeași...
Digi FM
Brigitte Bardot se destăinuie într-un “BBcedar” scris de mână. Actorul pentru care își declară dragostea. Ce...
Digi Sport
Radu Drăgușin a rupt tăcerea, după ce Tottenham l-a ”interzis”
Pro FM
Hailey Bieber, în rochie mini cu imprimeu leopard, la club în Paris. Cizmele cu tocuri înalte i-au completat...
Film Now
În ce filme au mai jucat Kate Winslet şi Leondaro DiCaprio împreună, pe lângă Titanic
Adevarul
Avertisment lansat de NASA: Pământul devine, de la an la an, tot mai întunecat. Care sunt cauzele și ce...
Newsweek
Cât este pensia medie contributivă și cât e pensia specială? Diferența a ajuns la 22.000 lei
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Iubirile mai puțin cunoscute ale actriței Nicole Kidman. Cum o descriu foștii ei parteneri. „Am fost devastat”
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...