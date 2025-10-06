Cum a ajuns cancerul de colon să afecteze tot mai mulți tineri și care este cauza principală, indicată de studii

Dacă în trecut cancerul era văzut ca parte a îmbătrânirii, acum tot mai multe persoane tinere se luptă cu această boală nemiloasă. În cazul cancerului de colon sau colorectal, rata de îmbolnăvire a scăzut la persoanele de peste 60 de ani, însă a crescut în rândul celor sub 50 de ani în multe țări dezvoltate, potrivit datelor citate de The Guardian.

Creșterea este reală și globală, de la aproximativ 94.700 de cazuri în 1990 la 225.736 în 2019, spune prof. Devi Sridhar, președintele departamentului de sănătate publică de la Universitatea din Edinburgh. Un studiu realizat în Europa a constatat că, pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 și 29 de ani, incidența a crescut cu 7,9% pe an între 2004 și 2016, ratele crescând cu 4,9% la persoanele cu vârsta cuprinsă între 30 și 39 de ani și cu 1,6% la grupa de 40-49 de ani în aproximativ aceeași perioadă.

Datele indică faptul că numărul cazurilor de cancer colorectal cu debut precoce s-ar putea dubla la fiecare 15 ani în Australia, Canada, Marea Britanie și SUA.

Ce cauzează creșterea numărului de bolnavi în cazul tinerilor? Putem exclude genetica: se estimează că 75% din cazuri sunt la persoane fără antecedente familiale sau predispoziție genetică cunoscută, spune prof. Devi Sridhar. Oamenii de știință au început să analizeze factorii de mediu legați de creșterea incidenței cancerului de colon încă din anii 1960, fiecare generație având o probabilitate mai mare de a face cancer decât cea anterioară.

Un factor continuă să apară ca principal vinovat: alimentele ultraprocesate, o analiză din 2025 în Nature Reviews Endocrinology evidențiind legăturile. Aceste alimente, precum cereale cu conținut ridicat de zahăr, semi-preparatele, băuturi răcoritoare, carne procesată și alimentele tip fast-food, reprezintă mai mult de jumătate din dieta medie în țări precum Marea Britanie și SUA.

Un studiu major publicat în British Medical Journal a analizat trei grupuri mari din SUA pentru a stabili legătura dintre alimentele ultra-procesate și riscul de cancer colorectal. Unul dintre aceste grupuri a conținut peste 46.000 de bărbați, care au fost urmăriți pe o perioadă de 24 până la 28 de ani. Comparativ cu grupul care a consumat cele mai puține alimente ultraprocesate, riscul celor care au consumat mai multe astfel de alimebte a fost cu 29% mai mare. Autorii atrag atenția însă că sunt necesare studii suplimentare pentru a înțelege mecanismele fiziologice ale modului în care alimentele ultraprocesate contribuie la dezvoltarea cancerului.

Deși parte din studii au asociat alimentele ultraprocesate de creșterea obezității, care este apoi un factor de risc major pentru numeroase tipuri de cancer, studiul de mai sus indică creșterea riscului de cancer colorectal la persoanele cu greutate normală. Ar putea fi alimentele ultraprocesate cancerigene, indiferent de indicele de masă corporală (IMC) al unei persoane? Cu alte cuvinte, sunt aceste alimente dăunătoare sănătății chiar dacă aveți un stil de viață activ și aveți greutate sănătoasă?

Dietele bogate în alimente ultraprocesate au fost asociate cu perturbări ale insulinei, inflamație cronicăt și modificări ale microbiomului intestinal, toate acestea fiind mecanisme implicate în dezvoltarea cancerului. Ceea ce mâncăm afectează modul în care celulele nse dezvoltă, modul în care funcționează sistemul imunitar și modul în care se comportă bacteriile intestinale – care ajută la reglarea inflamației și a imunității.

Studiile pe animale au demonstrat că emulgatorii, aditivii și îndulcitorii artificiali întâlniți frecvent în alimentele ultraprocesate provoacă inflamație intestinală și dezvoltarea tumorilor. De asemenea, lipsa fibrelor și a fitochimicalelor protectoare din aceste alimente poate altera microbiomul intestinal necesar pentru ca organismul să funcționeze optim.

