Cum să scapi de stările depresive după vacanță. Recomandarea psihologului

Întoarcerea din vacanţă este, întotdeauna, dificilă. Pentru unii poate fi chiar o mare provocare. Psihologii avertizează că, după atâtea zile libere, revenirea la programul de lucru poate provoca stări depresive.

Românii recunosc că nu este uşor să îşi reintre în ritm. Prima zi de muncă pare că nu se mai termină pentru mulţi dintre ei. Aşa că majoritatea simt o stare de depresie care se manifestă prin oboseală, tristeţe, insomnie, stres sau lipsă de concentrare la activităţile de la serviciu.

-Să ştiţi că este perioada asta de sevraj, mai trist, mai melancolic, cu gândurile tot la sărbători. Tot vrei să te mai lungeşti, să stai cât mai mult acasă, dar trebuie să îmbinăm munca cu plăcerea.

-Încerc să le iau pas cu pas. Este o perioadă destul de solicitantă, am fost în concediu aproape o săptămână. E speranţa că după două zile... mai e vineri şi după vine weekend-ul.

Trecerea de la relaxare la activitate necesită un consum suplimentar de energie, spun specialiştii.

Keren Rosner – psiholog: Atunci când ne relaxăm și toată atenţia noastră e doar cum şi ce să facem pentru a ne simţi bine, pentru a ne odihni şi mâine ştim că mâine vom merge la serviciu, va începe activitatea, stresul, responsabilităţile, ne sperie această perspectivă. Din cauza acestei anticipări negative avem o oarecare stare de discomfort, de tristeţe, de nemulţumire, de iritabilitate.

Sunt însă şi români pentru care întoarcerea la serviciu nu este dureroasă.

-Am avut destule zile libere, am avut de joia trecută până astăzi şi e chiar bine. Am avut timp suficient să mă şi odihnesc, să mă şi distrez, să mă relaxez.

Experţii au şi recomandări pentru cei care se resimt după zilele libere.

Keren Rosner – psiholog: În loc să anticipăm lucruri negative legate de activitatea profesională sau de efortul pe care îl vom face dimineaţa trezindu-ne mult mai devreme, am putea să ne punem ca obiective ceva plăcut pentru a doua zi. Să ne oferim ca bonus o ieşire în oraş sau o plimbare sau o întâlnire pe care n-am mai văzut-o.

Starea depresivă nu este acelaşi lucru cu depresia, spun specialiştii, iar dacă această nu trece de la sine în câteva zile este bine să consultăm un psiholog.

