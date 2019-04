Cum se tratează corect celulita. Când dau rezultate cremele anticelulitice

Sarcina, vârsta, lipsa de mişcare şi alimentaţia nesănătoasă sunt câțiva dintre factorii care duc la apariția celulitei. Cum facem să scăpăm de această afecțiune inestetică? Cremele anticelulitice, de exemplu, nu au întotdeauna efectul dorit și, de aceea, este important să știți ce tip de celulită aveți și ce grad are.

Cum poate fi controlată celulita

Celulita se face de la orice, cu vârsta, cu hormonii, cu sarcinile , cu alimentația dezechilibrată, contraceptive, tratamente hormonale. Lupta cu celulita este o luptă permanentă.

Patru din 5 femei suferă de celulită. Ea poate apărea chiar de la pubertate, odată cu creșterea nivelului de estrogen din corp. În plus, alimentația dezechilibrată, lipsa de mișcare și viciile precum fumatul duc la accentuarea celulitei. Astfel, ținerea ei sub control devine tot mai dificilă.

Dr. Viviana Iordache - medic primar dermatolog: Este vorba, în primul rând, de o predispoziție genetică a celulelor care țin grăsimea, care în loc să fie puse ca la băieți, exact cum sunt puse cărămizile într-un zid, sunt puse că țiglele pe casă. Și atunci în momentul în care o persoană ia puțin în greutate sau are mici probleme de retenție a apei, acele zone o să se vadă în momentul în care strângem mâna cu pielea ca niște valuri.

Ramona Felicanu - manager cabinet cosmetic: În funcție de vechimea ei și de aspect, celulita a fost clasificată în 4 grade. Gradul 1 este forma de celulita cea mai ușoară, care nu se vede la suprafață pielii decât în momentul în care tegumentul este strâns și apare acel aspect de coajă de portocală. Iar gradul 4 este cel mai sever.

Cremele pot da rezultate doar la gradul întâi

Gradul întâi este singurul în care cremele anticelulitice pot da rezultate. Primul lucru pe care trebuie să îl știți însă atunci când vreți să începeți lupta cu celulita este că, pe lângă grade diferite, are mai multe forme: fibroasa, edematoasă și mixtă.

Dr. Viviana Iordache - medic primar dermatolog: Celulita fibroasă este o componentă în care traseele fibroase care țin, se numesc septuri. În general globulii de grăsime arată că niște ciorchiuni de struguri și ei sunt compactati și împărțiți printr-o zona de fibroză. Zona aceea este o zonă care pe de o parte sufocă circulația, nici nu permite gunoiului metabolic să dreneze.

Celulita fibroasă, cea mai inestetică

Celulita fibroasa este cea mai inestetică. Ea se vede cu ochiul liber, când o persoană stă pur și simplu în picioare. Este de obicei ereditară, așa că apare chiar din pubertate.

Dr. Viviana Iordache - medic primar dermatolog: Celulita edematoasă este exact invers. Ea se datorează în primul rând unui exces de apă în țesut, e o zonă care se buretează, arată ca un burete cu apă, în momentul în care dai cu mâna se duce undă și vezi că se clatină când merge. Ea diferă cu poziția corpului.

Celulita edematoasă apare cel mai ușor când se folosesc contraceptive, în urmă tratamentelor hormonale sau la femeile cu tulburări de circulație.

D. Viviana Iordache - medic primar dermatolog: Dacă persoană are în familie vase sparte, varice, probleme de circulație va tinde mai degrabă să facă celulita edematoasă.

Cum se tratează corect celulita

Cu toate că se tratează mai ușor decât celulita fibroasă, este totuși nevoie de tratament invaziv pentru vindecarea ei. Cremele nu sunt de ajuns.

D. Viviana Iordache - medic primar dermatolog: Efectele de la tratamentele de drenaj apar mai repede, dar se mențin mai greu. Apa se va întoarce, iar practic ea este cea care va necesita întreținere mai mare pe termen lung.

Celulita mixtă le conține pe amandouă: și pe cea fibroasă, și pe cea edematoasă.

Dr. Viviana Iordache - medic primar dermatolog: Abia în momentul în care știm exact dacă avem o celulita fibroasă, edematoasă, mixtă, care din măsurile de prevenție și tratament ni se potrivesc cel mai bine.

Pentru a afla ce tip de celulită aveți, trebuie să consultați un specialist. Apoi, pentru a avea rezultate cât mai rapide într-un timp cât mai scurt, alegeți aparate care combină mai multe tehnici.

Cum îmbunătățim aspectul pielii

Dr. Viviana Iordache - medic primar dermatolog: Neinvaziv, ieftin și scurt, vei avea rezultate pe măsura efortului depus. Aparatele care au marcaj FDA sau care sunt omologate pentru tratamentul de celulită sunt numărate pe degetul de la o mână.

Ramona Felicanu, manager cabinet cosmetic: E un tratament care folosește 4 tehnologii de remodelare corporală și de remodelare a celulitei. Cele 4 tehnologii sunt radiofrecvența bipolară, energie optică infraroșie, un vacum pulsat și rolele acestea mecanice. Rolele acestea realizează un masaj la nivelul dermului.

Aveți nevoie de cel puțin 6 ședințe, de două ori pe săptămână, cu pauză de câteva zile între ele.

Ramona Felicanu, manager cabinet cosmetic: Radiofrecenta ne ajută foarte mult întrucât încălzește în dermul profund țesutul, stimulează producția de colagen, legând toate celulele stratului adipos și așezându-le într-o formă cât mai plană, astfel încât să nu se vadă acele dâmburi la suprafața pielii.

Țineți cont și de contraindicații atunci când mergeți la un cabinet cosmetic sau la unul dermatologic.

Dr. Viviana Iordache - medic primar dermatolog: De exemplu de zilele ciclului menstrual, de perioadele în care am luat medicamente pentru altceva. De exemplu când fac tratamente cu infraroșu, trebuie să știu ce antibiotice iau. Când fac tratamente cu radiofrecvență, trebuie să știu ce alte boli asociate am. În momentul în care persoana e la menstră, gradul de apă din țesut este diferit și atunci vei putea lucra prost, pentru că nu vei putea atinge o temperatura de lucru corectă, care să modeleze.

Celulita infecțioasă, cauzată de un streptococ

Pe lângă celulita estetică, există și cea infecțioasă. Ea este cauzată de un streptococ ce pătrunde în derm printr-o zgârietură sau înțepătura de insectă.

Dr. Andreea Merticariu - medic specialist dermatolog: Celulita infecțioasă este un proces inflamator de natură infecțioasă care afectează straturile profunde ale pielii, derm profund, și partea de țesut subcutanat. Partea proastă a acestei inflamații este că se poate extinde și are caracter progresiv, putând afecta mușchiul și chiar osul.

Celulita infecțioasă afectează de cele mai multe ori extremitățile. De exemplu, gleznele.

Andreea Merticariu, medic specialist dermatolog: Arată sub formă de placard roșu, o varietate de nuanțe de roșu, cu cât e procesul mai sever cu atât avem roșu mai închis, un loc călduros, se simte călduros la mâna, ușor inflamat, cu durere locală. Pot, în forme mai severe, să apară bule sau mici ulcerații. Are durere locală, are o zonăfoarte roșie lucioasă, îndurată, se simte duritate la mână, durere locală, iar dacă se găsește mai aproape de gleznă poate să apară o durere a gleznei și o jenare a mișcării în articulație.

Persoanele de peste 45 de ani sunt cele mai predispuse la celulita infecțioasă. Însă, din fericire, ea poate fi ușor tratată cu antibiotice și nu are nici pe departe răspândirea celei cosmetice.

