Cum te pot îmbolnăvi curele de detoxifiere. Experiența unei tinere: A slăbit aproape 20 de kilograme, însă apoi au urmat problemele

Curele de detoxifiere, un trend al ultimilor ani și în România, pot fi extrem de periculoase pentru sănătate, atrag atenția medicii. Mulți apelează la astfel de cure cu gândul că își ajută organismul să se echilibreze după perioadele de excese alimentare. Alții, din dorința de a scădea în greutate. Indiferent de motive, rezultatul este același. Consumul exclusiv de sucuri din fructe sau ceaiuri este un șoc pentru organism și poate aduce boli grave.

Oana a încercat în repetate rânduri să slăbească, dar dietele convenționale nu au dat rezultat. Spune că a căzut în plasa curelor de detoxifiere, a slăbit aproape 20 de kilograme, însă apoi au urmat problemele.

Oana Achim: Aveam în minte să mă apuc de o cură, regim ceva, care să mă ajute să pierd kilogramele în plus. Bombardată fiind pe internet cu tot felul, despre minuni pe care le face sucul verde detoxifiant pentru slăbit, am început să folosesc acest suc verde detoxifiant cam zece zile, apoi făceam pauză. Am pierdut vreo 20-22 de kilograme, eram super happy, nu-mi venea să cred că e real. După care, am revenit la stilul meu de viață si am observat că am început să mă îngraș extrem de rapid. Am ajuns să cântăresc mai mult decât greutatea inițială. Am realizat că am rămas și cu o sensibilitate la stomac, arsuri, usturimi, nu mai eram eu, nu mă mai simțeam bine cu mine.

Irina Gaiu - medic rezident nutriție și boli metabolice: Dacă folosim aceste cure de detox, în corpul nostru pot apărea niște substanțe chimice numite corp ketonic, ce duc la starea de ketoza. Acestea pot da stări de oboseală, dureri de cap, iritabilitate, iar folosite pe termen lung ele pot avea reacții pe sistemul imunitar. Unde nu funționează pancreasul, pot face hipoglicemie, adică scăderea glucozei din sânge, poate duce până la deces în anumite situații. Pot apărea anumite blochaje la nivelul rinichilor. Prin procedurile acelea de curățare ale intestinului putem provoca dezechilibre la nivelul mineralelor, vitaminelor de care avem nevoie.

Medicii spun că nu avem nevoie de aceste așa-zise cure de detoxifiere. E suficient să adoptăm un stil de viață echilibrat, cu alimente de bună calitate și sport, și organismul se va ocupa singur de eliminarea toxinelor.

Ruxandra Pleșa - medic diabetolog: Noi avem organe abilitate să facă acest lucru. Nu putem începe brusc o cură ca un post negru cu sucuri pentru că este un organism nepregătit. Curele de detoxifiere nu sunt pentru slăbit. Și dispare mâncarea pentru o anumită perioadă de timp, apare și o deshidratare și se pierd kilograme foarte rapid și este normal ca după reluarea alimentației ele să revină.

Curele de detoxifiere nu doar că ne pot pune în pericol sănătatea, dar sunt și costisitore. De exemplu, 6 sucuri costă 150 de lei. Asta înseamnă meniul pentru o singură zi. Cum aceste cure sunt ținute în medie 5 zile, un singur program de detoxifiere va costa la final 750 de lei

Specialiștii recomandă să cerem sfatul medicului de fiecare dată când vrem să urmăm un regim alimentar, chiar dacă este bazat pe alimente considerate sănătoase.

