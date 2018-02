Cum transformi un pesimist într-un optimist. Secretele gândirii pozitive

Ni se spune mereu că e bine să gândim pozitiv pentru a fi sănătoși, dar întrebarea este cum să facem asta și mai ales ce să facem cu gândurile negative care apar mereu. Cum să ne autoeducăm și când este cazul să cerem ajutor specializat aflăm de la Diana Frazzei, psihoterapeut, membru fondator al Institutului pentru Studiul şi Tratamentul Traumei.

Ce ne facem cu gândurile negative?

Pesimismul ar fi ceva mai larg, mai mult decât niște gânduri. Cu gândurile negative e bine că ne punem problema că există și e bine să ne uităm la ele și să vedem despre ce e vorba când ne trec lucruri neplăcute prin minte. Pe de o parte, sunt anumite gânduri foarte negative pentru care ar trebui să cerem ajutor specializat: gânduri de tipul celor de a-mi face rău mie însumi sau a face rău altcuiva sau gânduri care ne apar în minte tot timpul și ne împiedică să ne continuăm viața, sunt disfuncționale, cum le numim noi.

Românii văd partea goală a paharului

Pe de altă parte, există gânduri negative de felul unei încrederi în sine mai scăzute sau poate e ceva și cultural, de exemplu la români facem haz de necaz, ne uităm cum mai moare capra vecinului și e vorba de a observa lucruri care nu sunt neapărat pozitive și pe care le luăm așa ușor. Într-adevăr, faptul de a gândi pozitiv, de a te uita și la partea bună a lucrurilor, adică un optimism realist, este cel mai indicat, se pare că are efectele cele mai bune asupra sănătății. Despre asta e vorba, să nu vedem doar partea goală a paharului.

Dacă de exemplu vedem doar partea goală, cum să facem să trecem și spre gândire pozitivă?

Când ne vine un gând negativ, de exemplu „nu sunt în stare să fac asta”, în primul rând să îl observăm. De obicei nu prea ne observăm gândurile. Un exercițiu pe care l-am putea face este ca în momente în care nu există nicio miză emoțională, stai la coadă la ceva sau aștepți în trafic, să încerci să te gândești „oare ce îmi trece prin cap în momentul acesta”? Să îmi surprind gândurile și de asemenea apoi să surprind ce simt legat de acele gânduri, cum mă fac să mă simt când mă gândesc în felul asta?

Chiar dacă sunt gânduri trecătoare, toate au o componentă emoțională - acestea sunt reacțiile noastre la gânduri. Reacția noastră la gânduri o putem modifica poate cel mai mult - și de ce pun accentul pe amprenta emoțională? Pentru că emoția, de fapt cum se simte un anumit lucru, ne face să facem o schimbare, să ne mișcăm.

Cum să rămâi optimist

Deci o dată să ne surprindem gândurile, să observăm. Pentru a ne antrena puțin observația asta și a ne antrena un pic și modul în care răspundem, să nu mai răspundem automat, adică așa cum am învățat noi - și de obicei când suntem stresați, obosiți, intrăm pe un fel de pilot automat și reacționăm exact cum nu ne-am dori - sau cum știam să o facem dintotdeauna și de obicei cu cât creștem în vârstă situațiile se schimbă, viața e mai complexă, vrem să avem o altă atitudine: uite cum am răspuns așa brusc, cum am putut să fiu așa nepoliticoasă, când de fapt eu sunt o persoană educată.

Se întâmplă uneori să ne pierdem cumpătul. Ca să putem să căpătăm un pic de distanță față de gândurile noastre și față de reacția noastră, un exercițiu ar fi antrenarea atenției conștiente, respectiv în mod conștient să observăm gândurile și să încercăm să ne readucem atenția către ceva ce ne dorim noi.

Exerciţii pentru psihic

De obicei e bine să folosim o ancoră neutră, de exemplu stând în scaun, să nu fim cu picioarele încrucișate, cu spatele drept, să ne aducem atenția către aerul care intră și iese prin dreptul nărilor noastre, doar să observăm. Faptul de a fi doar observator este în sine un lucru foarte sănătos, deoarece mintea noastră se duce înainte și înapoi, în viitor, în trecut, cum a fost altă dată.

Faptul de a ne goli mintea de tot și a ne pune în mod intenționat ceva, doar ce vrem noi e destul de dificil și de asta un antrenament din acesta, un fel de fitness mental ajută și în exercițiul asta ne îndreptăm atenția către aerul care întră și iese în dreptul nărilor noastre cu calm. O să observăm că mintea noastră zboară și se duce către diverse alte lucruri.

Întreg exercițiul constă în a ne readuce atenția către observarea aerului care intră și iese în dreptul nărilor noastre. Nici măcar la respirație. Respirația își face treaba ei, corpul nostru șție ce are de făcut. În felul acesta se reglează și răspunsul acesta nervos care este în afara controlului nostru autonom, care apare și în situații de stres, adică orice gând negativ aduce cu sine această emoție negativă, care de obicei se asociază cu teamă, cu o stare de alertă, o stare de izolare.

Secretele unei vieţi împlinite

Se pare că - apropo de optimism - și ca să îl cultivăm ne trebuie o deschidere către ceilalți, către lume. Se pare că unul dintre factorii cei mai protectivi pentru sănătatea noastră și pentru longevitate sunt relațiile semnificative cu ceilalți, să fii deschis cu ceilalți, să vorbeșți cu cei din jur, să ai contact uman, să vezi și partea plină a paharului, să ai puțin curaj, să încerci lucruri noi, nu să rămâi într-o rutină tot timpul.