Odată cu răcirea vremii, interesul pentru produsele naturiste care cresc imunitatea explodează, iar cătina ocupă primul loc în preferințele consumatorilor. Apreciată pentru proprietățile sale terapeutice extraordinare și conținutul ridicat de vitamine, acest „super-fruct” portocaliu își găsește rapid locul în casele românilor. Oamenii o pregătesc sub diverse forme: de la sucuri concentrate și siropuri pline de energie până la ceaiuri aromate, sperând la un scut natural împotriva bolilor de sezon. Cătina poate fi inclusă într-un stil de viață sănătos, însă nu înlocuiește tratamentele recomandate de medic, atrag atenția specialiștii.

În fiecare toamnă, Oana are grijă să nu-i lipsească din frigider preparatele din cătină. Le face chiar ea acasă și au devenit parte din stilul de viață al întregii familii.

„Consumăm cătină mai ales în perioada mai rece din timpul anului. Le prepar sucul cu miere, le prepar mierea cu cătină. Pentru copii prepar toate aceste bogății pline de antioxidanți și nutrienți. Sunt ideale mai ales pentru copiii care merg la școală”, povestește Oana.

Considerată de mulți un adevărat tezaur al naturii, cătina a devenit un fruct deosebit de căutat, motiv pentru care unii fermieri au investit în plantații. Valeriu a început acum 10 ani cu câțiva arbuști. Acum are în Gorj 22 de hectare de cătină și se bucură de o recoltă record.

„Ne apropiem de 100 de tone, după ce vom face operațiunile de sortare și curățare. Nu pierdem nimic! Să știți că de la asta și frunza, și scoarța - totul e benefic!”, spune Valeriu. cultivator de cătină.

„La prima recoltare a cătinei, care începe la jumătatea lunii august, aceasta are un conținut foarte ridicat de vitamina C. Pe măsură ce fructele se coc, substanțele se echilibrează, așa se face că atunci vor apărea și vitamina A, omega și acizii grași”, transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

Recoltarea cătinei se face cu mare atenție: fructele sunt congelate ca să nu se distrugă și abia apoi se sortează.

„Aceste ramuri se secționează, se pun în niște containere, se bagă într-un tunel la -36, -40 de grade”, explică Valeriu.

„După ce este recoltată, cătina ajunge în depozite, unde e păstrată la o temperatură de aproximativ -25 de grade Celsius. Acestea sunt condițiile de păstrare de care produsul are nevoie pentru ca, la final, să fie unul de foarte bună calitate”, mai transmite jurnalistul Digi24, Anamaria Ianc.

O parte din recolta lui Valeriu ajunge și în fabrica Nicoletei. Împreună cu soțul ei au lăsat în urmă viața din București și s-au mutat în Gorj, pentru a-și încerca norocul în prelucrarea cătinei. De 10 ani, produsele lor sunt căutate de oameni din toată țara.

„Ce rezultă din presă avem aici în sticluța aceasta: este pulpă 100% de cătină. După care se adaugă miere și rezultă siropul și, din sirop, rezultă limonada. Îl consumăm sub toate formele. Dimineața luăm câte 50 de ml de pulpă de cătină”, povestește Nicoleta.

Cătina poate fi inclusă într-un stil de viață sănătos, însă nu înlocuiește tratamentele recomandate de medic.

„O plantă minune, aș putea spune, nu numai pentru creșterea imunității, pentru efectele antioxidante, cât și pentru protecția cardiacă. Putem să-l folosim ca adjuvant, dar nu ca primă intenție într-un tratament. Niciodată!”, explică Bogdan Neguleasa, medic de familie și homeopat.

Datorită condițiilor climatice favorabile, România a devenit o adevărată forță în producția de cătină ecologică, situându-se printre principalii cultivatori la nivel european.

reporter: Anamaria Ianc

operator: Florin Gurgui

Editor : Izabela Zaharia